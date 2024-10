US Open: L'US100 guadagna l'1,50% in prossimità del massimo; BigTech tra i leader📌

Le aziende tecnologiche guidano i guadagni

L’indice del dollaro mostra poche variazioni

I rendimenti dei bond USA in calo La fine della settimana a Wall Street porta a un miglioramento del sentiment. I guadagni si fanno notare in particolare tra le aziende tecnologiche, con l’indice US100 che registra quasi un +1,50% al momento della pubblicazione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I principali catalizzatori di questo miglioramento includono positivi risultati trimestrali, in particolare da Tesla, e una riduzione delle recenti speculazioni su un approccio più restrittivo da parte della Fed. Al momento, il mercato sembra attenuare le tendenze restrittive, tornando gradualmente verso una normalizzazione. Anche dati economici solidi dagli Stati Uniti sostengono il sentiment. Gli ordini di beni durevoli sono risultati migliori del previsto e il report finale dell’UoM per ottobre ha mostrato un miglioramento della fiducia dei consumatori e un calo delle aspettative inflazionistiche. US100

L’indice delle aziende tecnologiche sta rompendo con decisione la barriera dei 20.600 punti. Al momento della pubblicazione, l’US100 è già aumentato dell’1,50%. Tra i maggiori guadagni si trovano aziende dei settori semiconduttori e tecnologie avanzate, come AMD, Tesla, Intel, Lululemon e ON Semiconductor. Se i guadagni continueranno, il prossimo obiettivo per i rialzisti sarà il massimo storico tra 20.900 e 21.000 punti.  Fonte: xStation 5 Notizie Aziendali L3Harris Technologies (LHX.US) guadagna il 4,50% dopo i solidi risultati del terzo trimestre e la revisione al rialzo delle previsioni per l’intero anno fiscale 2024. I ricavi sono ora attesi tra i 21,1 e i 21,3 miliardi di dollari, e l’EPS rettificato è stato alzato a un range di $12,95–$13,15. Skechers (SKX.US) azzera i guadagni iniziali e ora perde lo 0,25%. L’azienda ha riportato i risultati del terzo trimestre, con un incremento delle vendite del 15,9% su base annua. Il segmento all’ingrosso ha trainato le vendite con un aumento del 20%, raggiungendo $241,4 milioni, mentre le vendite dirette al consumatore (DTC) sono aumentate del 9,6%, arrivando a $81,3 milioni. Le previsioni per il quarto trimestre indicano un EPS tra $0,70 e $0,75 su vendite comprese tra $2,165 e $2,215 miliardi, leggermente inferiori al consenso. L’outlook per l’intero anno fiscale 2024 è stato aumentato, prevedendo un EPS tra $4,20 e $4,25 e vendite tra $8,925 e $8,975 miliardi, superando le aspettative.   Western Digital (WDC.US) guadagna il 7,80% nonostante risultati misti per il primo trimestre fiscale. La società ha riportato un utile di $1,71 per azione (invertendo la perdita di $1,76 dell'anno precedente), con ricavi in aumento del 49% su base annua. I ricavi del segmento cloud, che rappresentano il 54% delle vendite totali, sono cresciuti del 153% su base annua e del 17% rispetto al trimestre precedente. Spirit Airlines (SAVE.US) è salita di un altro 28% dopo aver annunciato misure per rafforzare la liquidità , tra cui la vendita di 23 aerei Airbus a GA Telesis per circa $519 milioni, con un incremento di liquidità stimato di $225 milioni entro la fine del 2025. Spirit prevede inoltre riduzioni della capacità e tagli di posti di lavoro, con l'obiettivo di chiudere l'anno con oltre $1 miliardo in liquidità .   Capri Holdings (CPRI.US) ha registrato un crollo del 49% dopo che un giudice ha bloccato la sua fusione da $8,5 miliardi con Tapestry (TPR.US) per questioni antitrust. Le azioni di Tapestry sono salite del 14,40% e l'azienda ha dichiarato l'intenzione di fare appello.

HCA Healthcare (HCA.US) è scesa di oltre l'8% a seguito di risultati trimestrali inferiori alle aspettative e un abbassamento delle previsioni per l'anno, citando l'impatto degli uragani. HCA ha confermato le sue previsioni per il 2024, con un EPS tra $21,60 e $22,80 e ricavi di $69,75–$71,75 miliardi, in linea con le stime di consenso.

Dexcom (DXCM.US) cala del 4,50% nonostante un aumento del 2% su base annua dei ricavi; i ricavi negli Stati Uniti sono diminuiti del 2%. La società ha mantenuto le sue previsioni annuali ridotte con ricavi tra $4,0 e $4,05 miliardi, in linea con le stime del consenso.

