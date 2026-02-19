US OPEN: Moderati cali tra rischi e dati

La seduta di giovedì a Wall Street si apre con un tono negativo. I principali indici azionari statunitensi registrano ribassi intorno allo 0,5%. Il Russell 2000 guida le perdite, segnalando che il mercato potrebbe essere attualmente preoccupato per il percorso dei futuri tagli dei tassi di interesse. Non mancano i rischi che potrebbero pesare sulle valutazioni: I verbali della Fed pubblicati ieri hanno sorpreso chiaramente il mercato per il loro tono hawkish.

Un confronto con l’Iran appare più probabile che improbabile.

Segnali preoccupanti stanno emergendo dal mercato del private credit. Dati macroeconomici Il BLS ha pubblicato i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione.

Le richieste iniziali sono risultate inferiori alle attese, scendendo a 206.000 rispetto alle 223.000 previste. Tuttavia, le richieste continuative sono aumentate, salendo a 1.869.000. Gli investitori hanno inoltre ricevuto i dati sul commercio estero: Le importazioni sono aumentate.

Le esportazioni sono diminuite.

Il deficit commerciale si è ampliato in modo significativo, raggiungendo 70,3 miliardi di dollari. L’indice manifatturiero della Fed di Philadelphia è salito a 16,3, ben al di sopra delle aspettative di 7,5 e della precedente lettura di 12,6. US100 (D1) Fonte: xStation5 I compratori stanno faticando a riprendere l’iniziativa sull’indice. Il rimbalzo dal livello di Fibonacci del 61,8% è stato rapidamente respinto al ribasso. Il prezzo rimane al di sotto delle EMA a 50 e 100 periodi, segnalando una struttura tecnica ancora debole nel breve-medio termine. Il livello chiave da difendere è il ritracciamento del 50% di Fibonacci. Se i venditori riuscissero a spingere le quotazioni in modo deciso sotto area 24.500, potrebbe seguire una correzione più profonda, con potenziale estensione verso la EMA a 200 periodi e il livello di Fibonacci del 61,8%. Company news: Walmart (WMT.US) Il maggiore retailer statunitense ha pubblicato i risultati trimestrali. La società ha leggermente superato le aspettative sia sull’EPS sia sui ricavi. L’utile per azione è salito a 0,74 USD , mentre i ricavi hanno raggiunto 190,7 miliardi di dollari . L’azienda ha inoltre annunciato un programma di riacquisto azioni da 30 miliardi di dollari . Tuttavia, la guidance sui ricavi per il prossimo anno è risultata inferiore alle aspettative del mercato.

