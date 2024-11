US Open: presa di beneficio parziale all'inizio della sessione di cassa ✂️

Il dollaro e i rendimenti dei titoli di stato statunitensi continuano a salire.

Gli indici aprono leggermente in ribasso.

L'US500 rimane sopra la soglia dei 6000 punti. La sessione cash nel mercato statunitense inizia con qualche presa di profitto dopo i recenti guadagni dinamici. Tuttavia, i livelli chiave per gli indici sono mantenuti, e poco dopo il mercato mostra anche lievi guadagni. L'aumento recente del mercato azionario avviene nonostante la pressione di un apprezzamento del dollaro. Oggi, il USD ha guadagnato un altro 0,45%, raggiungendo i 105,8000 punti, il livello più alto da aprile 2024, nonostante la Fed abbia avviato un ciclo di riduzione dei tassi. Al momento non ci sono preoccupazioni significative per il mercato dei cambi, poiché il cosiddetto Trump Trade continua dopo le elezioni della scorsa settimana. Tuttavia, a lungo termine, un dollaro forte potrebbe gradualmente esercitare pressione sul mercato azionario. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile US500 Le quotazioni attuali dell'indice sono intorno allo 0%, con una tendenza al rialzo, poiché le perdite iniziali sono state recuperate. Nella prima parte della giornata, ha perso lo 0,10%. Da un punto di vista tecnico, il livello di supporto chiave è la soglia dei 6000 punti. Fonte: xStation 5 Notizie azionarie

Shopify (SHOP.US) guadagna il 20% dopo aver riportato un aumento del 26% delle entrate nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente, segnando una crescita costante per sei trimestri consecutivi. Il volume lordo delle merci e i ricavi mensili ricorrenti sono aumentati del 24%. L’utile operativo è aumentato del 132% su base annua e il flusso di cassa libero è cresciuto del 53%, raggiungendo i 421 milioni di dollari. Shopify prevede che i ricavi del quarto trimestre crescano tra il 20% e il 30% su base annua, con una crescita prevista del profitto lordo solida e le spese operative stimate al 32%-33% dei ricavi. Live Nation Entertainment (LYV.US) guadagna il 4,60% dopo aver rilasciato risultati contrastanti per il terzo trimestre, trainati da forti sponsorizzazioni e un aumento delle vendite di biglietti. L'azienda ha riportato che quasi tutti gli impegni di sponsorizzazione previsti sono stati garantiti, con una crescita a doppia cifra. Inoltre, sono già stati venduti oltre 20 milioni di biglietti per concerti del 2025, riflettendo anch'essi una crescita a doppia cifra. Grab Holdings (GRAB.US) è salita di quasi l'8% dopo aver riportato risultati del terzo trimestre migliori del previsto, con un aumento del 16% delle entrate su base annua e un incremento del 15% del GMV On-Demand. Grab ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per l'anno fiscale 2024, portandole a 2,76-2,78 miliardi di dollari, con un aumento del 17%-18% rispetto all'anno precedente, superando le stime precedenti e il consenso di mercato. L'azienda ha anche migliorato le previsioni per l'EBITDA rettificato, portandole a 308-313 milioni di dollari e ha confermato l'obiettivo di generare un flusso di cassa libero rettificato positivo. Luminar Technologies (LAZR.US) guadagna l'1% dopo risultati contrastanti per il terzo trimestre. L'azienda ha evidenziato l'espansione del business, inclusa l'estensione di un contratto con un importante OEM giapponese per il LiDAR e nuove offerte di software. Il LiDAR dell'azienda diventerà standard sui veicoli Volvo, incluso l'EX90. Nel quarto trimestre, Luminar prevede una crescita moderata dei ricavi grazie a nuovi contratti e iniziative di riduzione dei costi che dovrebbero ridurre le perdite, sebbene si preveda una diminuzione della liquidità di 230-240 milioni di dollari a causa della ristrutturazione e dell'uso ridotto del programma di equity. Honeywell (HON.US) guadagna oltre il 5% dopo la notizia che l'investitore attivista Elliott Investment Management ha acquisito una partecipazione di 5 miliardi di dollari, diventando uno dei principali azionisti di Honeywell. Elliott sta spingendo per una revisione strategica, che potrebbe includere una scissione del conglomerato industriale.

