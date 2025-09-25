US Open: pressione di vendita a Wall Street 📉Oracle in calo del 4% dopo il rapporto di Rotschild & Co Redburn

Gli indici statunitensi sono in calo mentre il dollaro si rafforza, sostenuto da una solida crescita del PIL, ordini di beni durevoli robusti e richieste di sussidi di disoccupazione in diminuzione. Gli investitori iniziano a chiedersi se la Fed continuerà davvero l’allentamento monetario quest’anno al ritmo “rapido” precedentemente atteso. US500 in calo di oltre lo 0,9% , US2000 arretra di quasi il 2%

Lithium Americas in rally grazie a speculazioni su una possibile partecipazione del governo statunitense

Oracle in ribasso dopo un report di Rothschild & Co Redburn

Il dollaro USA si rafforza e i rendimenti dei Treasury salgono dopo che il PIL del secondo trimestre è cresciuto del 3,8% YoY , meglio delle stime al 3,3%

Le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 217K , contro attese di 233K e 233K precedenti

La spesa dei consumatori è aumentata del 2,5% nel Q2, ben oltre la previsione di 1,6% e il precedente 0,5% Analisi tecnica US500 (D1) L’US500 è in ribasso di quasi l’1% oggi. Il supporto chiave si trova intorno a quota 6.500 punti, dove è posizionata la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA, linea arancione). L’indice ha testato questo livello tre volte negli ultimi mesi. Al rialzo, la resistenza è individuata nella recente reazione dei prezzi intorno a quota 6.800 punti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Company News Immuneering Corp. (IMRX) in calo di circa -15% dopo aver riportato un tasso di sopravvivenza globale all’86% a nove mesi nei pazienti con tumore al pancreas trattati con atebimetinib + mGnP . La notizia positiva ha innescato prese di profitto.

Jabil (JBL) perde quasi -9% nonostante la società di servizi manifatturieri abbia pubblicato risultati del Q4 superiori alle stime degli analisti.

Lithium Americas (LAC) balza di quasi +12% dopo le indiscrezioni secondo cui l’amministrazione Trump starebbe valutando di acquisire una partecipazione nella società.

Oracle (ORCL) scende di quasi -5% in scia alla debolezza del settore tecnologico. Rothschild & Co Redburn ha avviato la copertura con rating sell, sostenendo che il mercato stia sovrastimando i ricavi del cloud della società. Le azioni restano comunque ben al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), ma stanno testando i recenti minimi locali sotto quota 300 dollari. Fonte: xStation5

