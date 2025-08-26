US Open: US100 in leggero rialzo in vista del report Nvidia🗽Heico sale dell'8,5% dopo i guadagni

I sentimenti a Wall Street sono misti all’inizio della sessione di martedì; l’US2000 guadagna lo 0,5%.

I dati su ordini di beni durevoli USA, l’Indice dei Consumatori del Conference Board e l’Indice Richmond Fed risultano più forti del previsto.

EchoStar (SATS.US) balza quasi dell’80% dopo l’accordo commerciale con AT&T.

La società statunitense del settore aerospaziale e della difesa Heico (HEI.US) registra un rialzo dell’8,5% dopo un report sugli utili robusto.

Nvidia (NVDA.US) pubblicherà gli utili dopo la chiusura di Wall Street; le azioni guadagnano quasi lo 0,5% oggi e si avvicinano al massimo storico; la società ha registrato un rialzo del 34% da inizio anno ed è stata la miglior azione del Dow lunedì. Secondo il Conference Board: “La quota di consumatori che si aspettano una recessione nei prossimi 12 mesi è salita in agosto al livello più alto dal picco di aprile. Le aspettative medie di inflazione dei consumatori a 12 mesi sono aumentate dopo tre mesi consecutivi di calo, raggiungendo il 6,2% in agosto, rispetto al 5,7% di luglio, ma ancora al di sotto del picco di aprile del 7%.” US100 (intervallo H1) Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5 Notizie sulle società AT&T sale dopo aver annunciato l’acquisizione di licenze di spettro da EchoStar per 23 miliardi di dollari. L’accordo garantisce ad AT&T diritti esclusivi su parti dello spettro radio in aree chiave, supportando la sua strategia a lungo termine per restare leader nel 5G e nella connettività in fibra. Le azioni di EchoStar sono schizzate quasi dell’80% alla notizia. Interactive Brokers aumenta dopo che S&P Dow Jones Indices ha annunciato che il broker online entrerà a far parte dell’S&P 500 giovedì, sostituendo Walgreens Boots Alliance. Walgreens è in fase di acquisizione da parte della società di private equity Sycamore Partners. Talen Energy guadagna il 4,3% dopo essere stato scelto per sostituire Interactive Brokers nell’S&P MidCap 400 index, anch’esso a partire da giovedì. Advanced Micro Devices (AMD) registra un lieve rialzo dopo che gli analisti di Truist hanno promosso il titolo da “Hold” a “Buy” e alzato il target price da 173$ a 213$. Gli analisti prevedono che AMD possa conquistare quote di mercato a Nvidia nel redditizio mercato delle GPU per data center. Eli Lilly guadagna oltre il 2% dopo aver riportato che la sua pillola sperimentale per la perdita di peso orforglipron ha aiutato pazienti sovrappeso e obesi con diabete di tipo 2 a perdere fino al 10,5% del peso corporeo in uno studio di fase avanzata. Palantir Technologies perde terreno dopo un calo dell’1% registrato lunedì. Il CEO Alex Karp ha venduto oltre 400.000 azioni la scorsa settimana, secondo un deposito SEC. L’azienda fornisce software di analisi dei dati basati su AI. Serina Therapeutics schizza del 31% dopo che la FDA ha supportato le sperimentazioni del farmaco sperimentale per il Parkinson SER-252. L’azienda prevede di far avanzare il farmaco attraverso il nuovo percorso di approvazione della FDA. Semtech, produttore di semiconduttori, cresce dopo aver riportato utili rettificati del Q2 pari a 0,41$ per azione, leggermente superiori alle stime. I ricavi hanno raggiunto 258 milioni di dollari, in aumento del 20% rispetto all’anno precedente, superando le previsioni. Heico balza dopo il report sugli utili

Heico sale dell’8% dopo aver riportato utili del Q3 pari a 1,26$ per azione, superando le previsioni degli analisti di 1,13$. I ricavi sono stati di 1,15 miliardi di dollari, anch’essi superiori alle attese di 1,12 miliardi. Le azioni del contractor statunitense nel settore difesa e aerospaziale oggi guadagnano quasi l’8%. Ricavi: 1,15 miliardi $, +15,7% su base annua (vendite record)

EPS: 1,26$, +30% su base annua (rispetto a 0,97$ dello scorso anno) Flight Support Group (FSG): Ricavi: 802,7 milioni $, +17,8% su base annua

Reddito operativo: 198,3 milioni $ Electronic Technologies Group (ETG): Ricavi: 355,9 milioni $, +10,5% su base annua

Reddito operativo: 81 milioni $ Corporate & Intersegment: Ricavi: -10,9 milioni $, -5% su base annua

Perdita operativa: -14,3 milioni $, miglioramento rispetto alle stime degli analisti Forte domanda organica nei segmenti FSG ed ETG; contributo positivo dalle acquisizioni recenti.

Heico ha acquisito Gables Engineering a luglio, espandendosi nel settore dei controlli avionici avanzati. L’azienda ha registrato vendite e utili record nel Q3 2025, con entrambi i principali segmenti di business (FSG ed ETG) in crescita a doppia cifra. Fonte: xStation5

