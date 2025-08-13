US Open: US2000 raggiunge i massimi di febbraio grazie all'ottimismo di Wall Street📈AMD guadagna il 7%

- US2000 è l’indice statunitense con il maggior guadagno oggi, in rialzo dello 0,9%.
- Trump sta considerando altri tre candidati per la carica di Presidente della Federal Reserve.
- Scott Bessent afferma che i tassi d’interesse negli Stati Uniti potrebbero scendere fino a 175 punti base.
- Il dollaro statunitense sta perdendo terreno, mentre i futures sui metalli preziosi sono in rialzo; nel mercato delle large-cap, spiccano AMD con un guadagno del 6% e la società di moda Capri Holdings.
US2000 (grafico D1)
I futures sul Russell 2000 (US2000) stanno salendo a 3.313 USD, un livello visto l’ultima volta a febbraio 2025. L’indice sta attualmente testando zone chiave di resistenza legate alla concentrazione dell’offerta e alle reazioni dei prezzi. La EMA50 (linea arancione) rimane il principale livello di supporto.
Fonte: xStation5
Le azioni AMD (AMD.US) sono in rialzo di quasi il 6%, a 185 USD, e raggiungono i massimi locali di luglio 2024. Oggi gli analisti di Citi hanno confermato il rating “neutral” sul titolo.
Fonte: xStation5
Se sei curioso: sei mesi fa AMD era relativamente ben valutata, mentre oggi il titolo si avvicina ai massimi storici, con gli investitori disposti a pagare un premio enorme: 100 volte gli utili annuali e 37 volte i profitti attesi nei prossimi 12 mesi. Tuttavia, il mercato ritiene che l’azienda riuscirà a conquistare una quota significativa del mercato dei chip per l’intelligenza artificiale, il che potrebbe migliorare in modo sostanziale e sostenibile la redditività.
Fonte: Bloomberg Finance L.P.
Company News
- C3.ai Inc. (AI.US) scende dopo che Oppenheimer ha declassato il titolo da “outperform” a “market perform”, a seguito di risultati preliminari recenti giudicati deboli.
- Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) cala dopo che BofA Global Research ha abbassato il rating sul produttore di dispositivi di sicurezza da “neutral” a “underperform”, citando preoccupazioni legate alla “crescita lenta e all’attuale contesto M&A.”
- Capri Holdings (CPRI.US) sale del 7% dopo che JPMorgan ha promosso il proprietario di Michael Kors da “neutral” a “overweight”, osservando che minori ribassi e misure di mitigazione dei dazi dovrebbero aumentare gli utili.
- HanesBrands (HBI.US) perde quasi il 6% dopo che Gildan Activewear ha accettato di acquisire la società in un’operazione con un valore azionario implicito di circa 2,2 miliardi di dollari. Le azioni di Gildan registrano lievi guadagni.
- Intapp Inc. (INTA.US) balza di oltre il 20% dopo che la società di servizi software ha riportato risultati del quarto trimestre superiori alle attese e ha fornito previsioni ben accolte dal mercato.
- KinderCare (KLC.US) crolla del 20% dopo che la società di istruzione per l’infanzia ha comunicato risultati del secondo trimestre deludenti, citando iscrizioni inferiori alle attese e riducendo le previsioni per l’intero anno.
- Lumentum (LITE.US) sale del 4% dopo che il produttore di prodotti ottici e fotonici ha pubblicato risultati del Q4 migliori delle attese, spingendo un upgrade da parte degli analisti.
- Palo Alto Networks (PANW.US) guadagna quasi il 2% dopo che Deutsche Bank ha promosso la società di cybersecurity da “hold” a “buy.”
- SimilarWeb (SMWB.US) schizza oltre il 20% dopo che la società di servizi web ha riportato ricavi del Q2 superiori alle attese e ha aumentato la previsione di utile operativo rettificato per l’intero anno.
- Webtoon (WBTN.US) vola oltre il 30% nel pre-market dopo che la piattaforma di fumetti digitali ha annunciato un accordo con Disney (DIS.US) per portare circa 100 serie sulla sua app in lingua inglese.
