US Open: US500 supera i 6000 punti 🗽Tesla guadagna l'8% grazie all'ottimismo di Trump e alla nuova raccomandazione a Wedbush

Gli indici di Wall Street hanno aperto la sessione di oggi in rialzo, con l’US500 che supera i 6.000 punti. Le azioni di Tesla stanno vivendo un’impennata e guadagnano oltre il 7% dopo un upgrade della raccomandazione da parte di Wedbush Securities. Anche i titoli legati al mercato delle criptovalute mostrano forti aumenti: Coinbase (COIN.US) segna un +15%. Oggi è la festa nazionale del "Veterans Day" negli Stati Uniti, il che significa che le negoziazioni obbligazionarie sono sospese, mentre la Borsa di Wall Street rimane aperta durante il normale orario di contrattazione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli asset statunitensi stanno guadagnando terreno all’inizio della sessione; sia Wall Street sia il dollaro sono in crescita. L’indice del dollaro guadagna quasi lo 0,3% oggi. Le azioni di Tesla segnano un aumento superiore all’8%, portando la capitalizzazione dell’azienda a superare i 1.000 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utili che si avvicina a 80. Gli investitori pagano un premio sostanziale per le azioni della compagnia di Musk, probabilmente in previsione di un supporto della nuova amministrazione nell’introduzione della tecnologia di guida autonoma negli Stati Uniti, oltre a possibili dazi che potrebbero favorire Tesla penalizzando i concorrenti ancora in difficoltà con la produzione di auto elettriche non redditizie. US500 (Intervallo D1)

Fonte: xStation5 I titoli azionari statunitensi registrano in gran parte guadagni significativi. I settori farmaceutico e finanziario sono particolarmente forti, con anche il settore assicurativo in rialzo. In contrasto, si osserva una debolezza nel settore minerario. Fonte: xStation5 Tesla registra nuovi massimi storici Tesla raggiunge nuovi massimi dopo che Wedbush ha aumentato il prezzo target delle sue azioni, motivato da un rinnovato ottimismo in seguito alla vittoria di Donald Trump. La società di servizi finanziari e investimenti ha infatti rivisto il target per il titolo Tesla a $400, rispetto ai $300 precedenti. Si prevede che la recente vittoria di Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti possa avere un impatto positivo sul business di Tesla legato all'autonomia e all'intelligenza artificiale (AI). Wedbush prevede che l'amministrazione Trump accelererà lo sviluppo di tecnologie per la guida autonoma completa (FSD) e per l'intelligenza artificiale attraverso la semplificazione delle normative, che in precedenza ostacolavano il progresso di Tesla nel mercato statunitense. L'analisi di Wedbush stima che le opportunità legate all'intelligenza artificiale e ai veicoli autonomi rappresentino un potenziale addizionale di $1 trilione per Tesla. Effettivamente, i cambiamenti normativi a livello federale potrebbero rappresentare una svolta per le divisioni di Tesla dedicate all'autonomia e all'intelligenza artificiale nei prossimi anni. Inoltre, il ministro dell'economia del Messico, Marcelo Ebrard, prevede di avviare trattative con Elon Musk per l’apertura di uno stabilimento di auto elettriche nel nord del Messico. Gli analisti di SEB Research sottolineano anche l'importanza di una crescita economica reale e accelerata negli Stati Uniti per Tesla. Azioni di Tesla (Intervallo D1)

Fonte: xStation5 Ottimismo sulle azioni del settore spaziale Secondo gli investitori, con l’elezione di Trump, sono aumentate le possibilità di Elon Musk di inviare una missione su Marte. Si prevede che il programma spaziale Artemis della NASA (che utilizza il razzo Starship di SpaceX) si concentrerà sulla Luna e su Marte, aumentando la domanda di componenti da parte di alcuni produttori. Questa nuova direzione rispecchia la visione di Musk e dovrebbe accelerare lo sviluppo dei razzi Starship di SpaceX. La speculazione su una possibile intensificazione della rivalità tecnologica con la Cina, sotto l'amministrazione repubblicana, ha migliorato il sentiment nel settore spaziale. Questo include aziende come Redwire (RDW.US), per la quale si osserva una formazione grafica a "sottocoppa" (saucer); la società ha superato le difficoltà finanziarie del 2022 e mostra un miglioramento nel portafoglio ordini. Fonte: xStation5

