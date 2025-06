US Open: Wall Street cerca di estendere lo slancio di crescita 📈Tesla guadagna il 2,5%

Finora, i commenti molto limitati dai colloqui USA-Cina suggeriscono un progresso positivo, come indicato da entrambe le parti. Il mercato resta ottimista sull’esito delle negoziazioni bilaterali, considerandole una quasi “certezza” che segnala una “de-escalation” della guerra commerciale. Il portavoce della Casa Bianca, Johnson, ha menzionato che potrebbe avvenire una riconciliazione tra Trump e Musk; le azioni Tesla stanno cercando di recuperare le perdite, salendo del 2,5% oggi. Il sentiment sul mercato azionario statunitense rimane molto solido; gli indici US500 e US100 guadagnano tra lo 0,1% e lo 0,2%, entrambi prossimi ai massimi storici.

I dati NFIB suggeriscono un miglioramento del sentiment tra i piccoli imprenditori statunitensi (lettura di maggio 98,8 contro 96 e 95,5 precedenti).

Le vendite nei grandi grandi magazzini USA sono aumentate del 4,7% su base annua a maggio, secondo i dati Redbook; ad aprile la crescita era stata del 4,9% su base annua.

I colloqui USA-Cina continuano; i negoziatori hanno ripreso le discussioni verso l’una di pomeriggio GMT dopo una breve pausa. Non ci sono ancora dettagli concreti o “fughe” significative verso i media.

Un sondaggio tra economisti prevede una crescita del PIL dell’1,4% nel 2025 e dell’1,5% nel 2026; oltre il 60% si aspetta almeno due tagli dei tassi quest’anno; 59 su 105 economisti indicano che la Fed inizierà i tagli a settembre.

La Banca Mondiale ha rivisto al ribasso la sua previsione di crescita del PIL USA per il 2025 di 0,9 punti percentuali, portandola all’1,4% su base annua, e di 0,4 punti percentuali per il 2026.

US500 (grafico giornaliero)

Il contratto futures sull’S&P 500 (US500) è in rialzo dello 0,2% dopo l’apertura della sessione, ma i rialzisti devono ancora affrontare una pressione di vendita abbastanza forte che sta attualmente frenando una rottura. Se l’indice riuscisse a superare i 6050 punti, la strada per testare i massimi storici sembrerebbe aperta. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Źródło: xStation5 Fonte: xStation5 US100 (Grafico a 4 ore)

L’US100 resta in trend rialzista, scambiando sopra entrambe le medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 periodi. Tuttavia, l’indice fatica a superare il livello di resistenza chiave a 21.870 punti. Fonte: xStation Apple riduce le previsioni di vendita per l’iPhone

Alla conferenza per sviluppatori, Apple ha principalmente mostrato aggiornamenti visivi (“Liquid Glass”), un nuovo hub per il gaming e uno strumento per il fitness, più che innovazioni rivoluzionarie nell’IA. Le previsioni di vendita per l’iPhone sono state ridotte del 2-3%. L’azienda ha sottolineato una migliore compatibilità software con i suoi avanzati chip proprietari e una più facile integrazione tra dispositivi (iPhone, iPad, Mac).

Apple affronta rischi regolatori: un tribunale USA potrebbe bloccare un accordo con Google da 20 miliardi di dollari all’anno e l’azienda non può più incassare commissioni su alcuni pagamenti in-app.

Le tensioni geopolitiche aumentano — le politiche commerciali di Trump stanno costringendo Apple a spostare la produzione dalla Cina agli Stati Uniti; le azioni sono calate del 20% dall’inizio dell’anno, rappresentando una perdita di valore di mercato di circa 750 miliardi di dollari. Notizie aziendali

Brown & Brown.US (BRO.US): le azioni perdono l’1% dopo aver annunciato l’acquisizione di Accession Risk Management Group per la cifra impressionante di 9,825 miliardi di dollari. Gryphon Digital Mining Inc.US (GRYP.US): il titolo scende del 2,5% dopo la pubblicazione dei bilanci di American Bitcoin Corp., legata a Trump. Insmed.US (INSM.US): le azioni schizzano del 25% dopo risultati positivi di test su un farmaco in polvere per inalazione per il trattamento di malattie polmonari. McDonald’s.US (MCD.US): Redburn ha declassato il colosso del fast-food da “buy” a “sell”. Le azioni calano leggermente mentre gli analisti avvertono che i farmaci per la perdita di peso stanno riducendo l’appetito dei clienti, rappresentando una minaccia a lungo termine per il business di McDonald’s. Tencent Music ADRs.US (TME.US): le azioni salgono di oltre il 2% dopo la notizia dell’acquisizione della startup di podcast Ximalaya. Tesla.US (TSLA.US): le azioni sono salite del 2,2% nel premarket, continuando il rimbalzo dopo la svendita causata dalla faida Musk-Trump. Al momento, il titolo è in rialzo di quasi il 2,5%. Apple (intervallo giornaliero)

Le azioni Apple restano sotto la zona di resistenza EMA200, sotto pressione per le notizie recenti. Fonte: xStation5

