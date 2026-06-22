US Open: Wall Street crede nelle speranze di pace

Wall Street apre la settimana in rialzo, ma la prudenza resta elevata Wall Street ha iniziato la settimana con un tono positivo, anche se il sentiment degli investitori è ancora lontano dall’essere euforico. Dopo il lungo fine settimana, l’attenzione dei mercati si concentra principalmente sugli sviluppi in Medio Oriente. La situazione tra Iran e Golfo Persico rimane altamente incerta: negli ultimi giorni si sono registrate nuove tensioni e scambi di minacce tra le parti coinvolte. Allo stesso tempo, alcuni segnali di progresso nei negoziati diplomatici hanno alimentato le speranze di una de-escalation, incoraggiando gli investitori a tornare con cautela sugli asset più rischiosi. Nonostante i rischi geopolitici elevati, i principali indici azionari statunitensi registrano guadagni moderati. I mercati sembrano sempre più escludere lo scenario peggiore per il conflitto in Medio Oriente. Sebbene le tensioni abbiano già causato interruzioni nei flussi commerciali globali e nel trasporto delle materie prime, l’attenzione degli investitori si sta ora spostando verso la prospettiva di una graduale normalizzazione della situazione. Le aspettative di una de-escalation e di un progressivo ripristino del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz stanno sostenendo il sentiment di mercato. Tuttavia, gli operatori sono consapevoli che la ricostruzione delle catene di approvvigionamento e il recupero degli effetti economici degli eventi recenti richiederanno tempo. Anche le notizie relative ai negoziati tra Washington e Teheran hanno contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori. Il vicepresidente statunitense J. D. Vance ha definito l’ultimo round di colloqui come caratterizzato da “progressi significativi”, una dichiarazione interpretata dai mercati come un segnale di maggiore probabilità di una de-escalation regionale. Pur restando una situazione in continua evoluzione, gli investitori sembrano concentrarsi sempre più sulla possibilità di un accordo duraturo piuttosto che su uno scenario di allargamento del conflitto. Attenzione a PCE e trimestrali Il calendario macroeconomico è relativamente leggero all’inizio della settimana, spingendo gli investitori a guardare ai principali appuntamenti dei prossimi giorni. Particolare attenzione sarà rivolta al dato sull’inflazione PCE di giovedì, l’indicatore preferito dalla Federal Reserve per monitorare l’andamento dei prezzi. Dopo che i membri della Fed hanno recentemente adottato un approccio prudente verso ulteriori allentamenti monetari, qualsiasi segnale di persistenti pressioni inflazionistiche potrebbe influenzare significativamente le aspettative sui futuri tassi d’interesse. Grande attenzione anche ai risultati trimestrali di Micron Technology, che potrebbero rappresentare uno degli eventi più importanti della settimana per il settore dei semiconduttori. Gli investitori cercheranno conferme che la forte domanda legata all’intelligenza artificiale, ai data center e alle soluzioni avanzate di memoria continui a sostenere la crescita del settore. Risultati solidi potrebbero fornire un ulteriore impulso al comparto tecnologico, che negli ultimi mesi è stato tra i principali motori del rialzo dei mercati. Cauto ottimismo Per il momento, gli investitori sembrano orientati verso un cauto ottimismo: da un lato scommettono su un’ulteriore riduzione delle tensioni geopolitiche, dall’altro mantengono fiducia nella resilienza degli utili societari. L’avvio della settimana suggerisce che i mercati continuano a puntare su una graduale normalizzazione della situazione in Medio Oriente. Tuttavia, il vero banco di prova per il sentiment potrebbe arrivare nei prossimi giorni con la pubblicazione dei principali dati macroeconomici e delle trimestrali più attese. I futures sull’S&P 500 avanzano grazie alle speranze di de-escalation in Medio Oriente. I futures sull’S&P 500 (US500) sono in rialzo, mentre gli investitori mostrano una crescente fiducia nella possibilità di una de-escalation duratura in Medio Oriente. Le notizie sui progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran e le aspettative sempre più diffuse di un accordo formale stanno sostenendo la propensione al rischio sui mercati globali. Gli operatori stanno scommettendo sul fatto che un eventuale cessate il fuoco possa favorire una graduale normalizzazione della situazione nella regione, inclusa la piena riapertura del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle più importanti rotte mondiali per il commercio energetico. Company News Micron Technology (MU.US) Il titolo è in rialzo in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali, considerati uno degli eventi più importanti della settimana per l’industria dei semiconduttori. Gli investitori cercano ulteriori segnali di miglioramento nel mercato delle memorie, dove la forte domanda continua a superare la crescita dell’offerta. L’espansione delle infrastrutture legate all’intelligenza artificiale rappresenta un importante fattore di supporto, alimentando la domanda di soluzioni di memoria avanzata utilizzate nei data center. I risultati di Micron potrebbero diventare un indicatore chiave dello stato di salute dell’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale. SpaceX (SPCX.US) Le azioni restano sotto pressione dopo l’annuncio della prima emissione obbligazionaria societaria della società. La decisione arriva dopo il forte rialzo seguito alla quotazione in borsa ed è interpretata da alcuni investitori come un’occasione per prendere profitto. Al tempo stesso, il capitale aggiuntivo raccolto potrebbe sostenere future iniziative di espansione e investimenti strategici, elementi centrali per i piani di crescita a lungo termine dell’azienda. Super Micro Computer (SMCI.US) Il titolo tratta in rialzo, poiché gli investitori stanno assumendo una visione più costruttiva sulle prospettive della società. Le preoccupazioni legate alla diluizione degli azionisti sembrano attenuarsi, mentre l’attenzione torna a concentrarsi sulla forte domanda di infrastrutture server dedicate all’intelligenza artificiale. Le aspettative di una continua crescita degli ordini collegati al calcolo ad alte prestazioni (high-performance computing) e all’AI rappresentano il principale motore del sentiment positivo sul titolo. Cerebras Systems (CBRS.US) La società resta sotto i riflettori in vista della prossima pubblicazione dei risultati trimestrali. Gli investitori stanno monitorando attentamente la capacità dell’azienda di eseguire la propria strategia di crescita e di mantenere un forte slancio operativo. La fiducia nelle prospettive della società è stata rafforzata dalle importanti partnership strategiche annunciate negli ultimi mesi, che hanno contribuito a ridurre le

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