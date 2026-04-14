US OPEN: Wall Street in rialzo grazie ai dati deludenti sull'inflazione

Wall Street sta sempre più adottando una narrativa basata sulla de-escalation del rischio piuttosto che sull’escalation, un elemento che nell’attuale contesto sta diventando una fonte importante di supporto a breve termine per le valutazioni. Il mercato sembra passare da un’impostazione difensiva a una più orientata alla crescita, prezzando uno scenario di graduale attenuazione delle tensioni geopolitiche o almeno di stabilizzazione su livelli che non generano ulteriori shock macroeconomici. Non si tratta ancora di una convinzione piena su un miglioramento strutturale dei fondamentali, ma piuttosto di una rapida riduzione del premio per il rischio, che sta calando più velocemente rispetto ai dati economici reali.

In questo contesto, il dato PPI di oggi è particolarmente rilevante, poiché è risultato significativamente inferiore alle attese. Le pressioni sui prezzi a livello dei produttori non stanno accelerando come il consenso aveva previsto, nonostante le tensioni ancora presenti nei mercati globali delle materie prime e dell’energia. Il mercato interpreta questo dato come un segnale che le pressioni sui costi non si stanno trasmettendo all’economia reale con la stessa intensità temuta negli scenari più pessimisti. Non indica ancora una piena disinflazione, ma sposta il bilanciamento dei rischi verso un contesto inflazionistico più neutro e controllato.

Allo stesso tempo, la stagione degli utili nel settore bancario sta inviando segnali misti. Nel complesso, le banche statunitensi stanno riportando risultati solidi ma non eccezionali, evidenziando un contesto ancora difficile e lontano dall’euforia. Emergono chiaramente alcuni “punti deboli” nei report, sia sotto forma di guidance più prudente sia di minore slancio in alcune linee di business, elementi che attenuano l’entusiasmo e rafforzano l’idea di un quadro ancora incerto. Tuttavia, il settore finanziario continua a mostrare una buona redditività, soprattutto grazie all’attività di trading e a flussi relativamente stabili nell’investment banking, contribuendo a evitare un deterioramento del sentiment.

Combinando questi fattori — un PPI più debole delle attese, utili bancari misti ma resilienti e crescenti aspettative di de-escalation geopolitica — si configura uno scenario classico a supporto di ulteriori rialzi. In questo contesto, il mercato non ha bisogno di una forte revisione al rialzo delle aspettative di crescita; è sufficiente una riduzione dei rischi estremi e una compressione del premio per il rischio per sostenere ulteriori rialzi degli indici.

La domanda chiave per le prossime sedute è se questo movimento rappresenti l’inizio di un cambiamento di regime duraturo nei mercati oppure una fase temporanea di “repricing dell’ottimismo”, in cui gli investitori stanno prezzando troppo rapidamente la stabilizzazione geopolitica e inflazionistica. La storia mostra che queste fasi guidate dalla de-escalation possono essere molto dinamiche, ma anche invertirsi rapidamente se uno dei driver principali — energia, geopolitica o inflazione dei servizi — dovesse nuovamente peggiorare.

Fonte: xStation5

I future sull’S&P 500 (US500) statunitense registrano oggi guadagni moderati, con uno dei principali fattori di supporto rappresentato da un dato PPI USA più debole delle attese. I dati indicano che le pressioni sui prezzi a livello dei produttori non stanno accelerando nella misura prevista dal consensus, riducendo le preoccupazioni riguardo a una nuova ondata inflazionistica guidata dai costi. Il mercato interpreta questo come un segnale che l’impulso inflazionistico dal lato dell’offerta rimane sotto controllo, sostenendo gli asset rischiosi.

Fonte: xStation5

Company News

Wells Fargo (WFC.US) ha deluso il mercato nonostante la crescita degli utili, poiché la qualità dei risultati è risultata più debole del previsto ed è stata in larga parte trainata da fattori una tantum e da una performance meno bilanciata tra le diverse linee di business. Gli investitori stanno inoltre prestando attenzione ad assunzioni più prudenti sulle riserve per il rischio di credito e a segnali contrastanti tra i vari segmenti operativi. Di conseguenza, il titolo è in calo.

Principali dati finanziari:

Ricavi: 21,45 miliardi di USD, circa 340 milioni sotto le attese

Utile netto: circa 5,3 miliardi di USD, in aumento su base annua

EPS: 1,60 USD, superiore alle stime di 0,02 USD

BlackRock (BLK.US) ha riportato risultati molto solidi nel Q1 2026, superando nettamente le aspettative grazie a robusti afflussi negli ETF e a commissioni di gestione degli asset più elevate. Ulteriore supporto è arrivato dall’aumento delle commissioni di performance e dall’espansione della scala operativa, che ha portato gli asset under management a livelli record.

Principali dati finanziari:

Ricavi: 6,7 miliardi USD vs attese ~6,4 miliardi

Reddito operativo: +31% a 2,67 miliardi USD

Margine operativo: salito al 44,5%

EPS: 12,53 USD vs attese ~11,5 USD

JPMorgan Chase (JPM.US) ha registrato risultati Q1 2026 superiori alle attese, sostenuti da solidi ricavi da trading e dalla forza dell’investment banking, oltre che dalla resilienza complessiva del business. Utile e ricavi hanno sorpreso positivamente, confermando la buona condizione del settore finanziario in un contesto di elevata volatilità.

Tuttavia, il report non è stato completamente positivo: la banca ha ridotto le previsioni sull’utile netto da interessi (NII) per l’intero anno, attenuando parte dell’ottimismo sulla futura crescita degli utili. Questo crea una dinamica tipica di “superamento delle attese nel breve termine, prospettive più deboli nel lungo”, limitando l’entusiasmo degli investitori nonostante la solidità trimestrale.

Principali dati finanziari:

Ricavi: oltre 50 miliardi USD vs attese 49,2 miliardi

EPS: 5,94 USD vs attese ~5,45 USD

Margine netto da interessi (NIM): 2,5% vs attese 2,57%

IonQ (IONQ.US) è in rialzo dopo essere stata inclusa nella “Quantum Benchmarking Initiative” della DARPA, un programma volto a sviluppare e valutare le tecnologie di quantum computing. Non si tratta ancora di un grande contratto garantito, ma della partecipazione a un programma di ricerca e sviluppo governativo con potenziali assegnazioni future.