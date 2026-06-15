Calendario economico: lo yen troverà sostegno? (15.06.2026)

Oggi i mercati sono guidati principalmente dall’accordo raggiunto tra gli Stati Uniti e l’Iran, che sta mettendo in secondo piano tutte le pubblicazioni macroeconomiche provenienti dalle principali economie mondiali. Del resto, tali dati sono piuttosto limitati. Venerdì sera abbiamo ricevuto soltanto gli indicatori “soft” relativi alla fiducia dei consumatori e alle aspettative di inflazione elaborati dall’Università del Michigan.

Per oggi è prevista la pubblicazione dei dati sulla produzione industriale dell’Eurozona (aprile) e degli Stati Uniti (maggio). Tuttavia, gli investitori stanno già guardando alle decisioni di politica monetaria attese per domani in Australia e Giappone, che inaugureranno una settimana particolarmente intensa sotto questo profilo. Vi sono forti indicazioni che la Bank of Japan possa optare per un ulteriore rialzo dei tassi d’interesse, portando il tasso di riferimento all’1%.

Dati macroeconomici

Venerdì

Il rapporto di giugno dell’Università del Michigan ha fornito segnali incoraggianti:

Le aspettative di inflazione a un anno sono scese al 4,6% (dal 4,8% del mese precedente).

Le aspettative a cinque anni sono diminuite in modo ancora più marcato, passando dal 3,9% al 3,4%.

L’indice di fiducia dei consumatori è salito a 48,9 punti (contro i 44,8 di maggio).

Calendario macroeconomico

Lunedì.

Martedì

Calendario delle trimestrali

Stati Uniti

Canopy Growth (CGC.US) – BMO (Before Market Open, prima dell’apertura del mercato)

(Before Market Open, prima dell’apertura del mercato) Quantum Corporation (QMCO.US) – AMC (After Market Close, dopo la chiusura del mercato)

(After Market Close, dopo la chiusura del mercato) Dave & Buster's Entertainment (PLAY.US) – AMC

Nuvve Holding (NVVE.US) – AMC

Regencell Bioscience (RGC.US) – AMC

3 mercati da tenere d’occhio

Petrolio greggio (OIL)

L’annuncio dell’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran ha provocato un calo di quasi il 4,5% del prezzo del Brent. La firma ufficiale dell’intesa è prevista per venerdì prossimo. Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz verrà bonificato dalle mine navali.

Oro (GOLD)

La riduzione delle tensioni geopolitiche globali ha paradossalmente favorito il rialzo dei metalli preziosi, fenomeno attribuito principalmente alla discesa dei rendimenti dei titoli di Stato a livello mondiale. Nonostante ciò, il prezzo dell’oro rimane ancora vicino ai minimi registrati nel 2026.

NIKKEI 225 (JP225)

Le notizie provenienti da Washington hanno consentito all’indice di guadagnare quasi il 5% nella seduta odierna.

Nella notte tra lunedì e martedì è attesa la riunione della Bank of Japan, dalla quale il mercato si aspetta un rialzo dei tassi d’interesse. Le indicazioni prospettiche (forward guidance) fornite dai responsabili della politica monetaria saranno determinanti sia per lo yen sia per il Nikkei 225.

—

Michał Jóźwiak, analista dei mercati finanziari di XTB