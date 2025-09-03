US OPEN: Wall Street si prende una pausa

La sessione di martedì non è stata favorevole per i compratori. Una svendita di obbligazioni, innescata dalle crescenti preoccupazioni degli investitori, ha trascinato al ribasso i mercati azionari di tutto il mondo. I futures sull’S&P 500 hanno perso a tratti oltre l’1,5%. La sessione di oggi si apre con una correzione di quel calo nervoso: l’S&P è in rialzo dello 0,3% e il NASDAQ dello 0,7%.

Il mercato è riuscito a recuperare la maggior parte delle perdite di ieri, ma la sessione statunitense si è comunque chiusa in negativo. Il principale indice azionario USA è sceso di circa lo 0,6%. I principali fattori di rischio sono stati le crescenti paure degli investitori riguardo al mantenimento di risultati solidi in un contesto di economia in indebolimento. Alcuni hanno anche espresso preoccupazioni per le condizioni di salute dell’attuale presidente e hanno iniziato a prezzarne una potenziale dimissione. Il punto di svolta è arrivato con una svendita improvvisa delle obbligazioni dei Paesi G7, poiché gli investitori sembrano prezzare rischi a lungo termine e l’inflazione.

Oggi, il sentiment positivo è alimentato dalle aziende tecnologiche, dai commenti accomodanti di Waller e dai deboli dati sul mercato del lavoro, che alimentano le speranze di tagli dei tassi più rapidi e consistenti.

Dati macroeconomici:

Il Bureau of Labor Statistics statunitense ha pubblicato oggi i tanto attesi dati sull’occupazione. Gli investitori si aspettavano un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro, ma le letture si sono rivelate ancora peggiori delle attese.

Offerte di lavoro:

Pubblicato: 7.181k (Atteso: 7.382k, Precedente: 7.437M)

Nel corso della giornata, il mercato attenderà anche un discorso del membro FOMC Kashkari e la pubblicazione del Beige Book.

US500 (D1)

Fonte: Xstation

Sul grafico si può osservare la relativa forza dei compratori che, nonostante un calo improvviso e marcato, hanno difeso facilmente il livello di supporto attorno al ritracciamento FIBO del 38,2%. Il prezzo è rapidamente tornato nell’area vicina al limite inferiore del trend rialzista di medio termine, ma non è riuscito a rientrare nel canale ascendente. Data la situazione attuale del grafico, uno scenario probabile è la consolidazione del prezzo tra l’ultimo massimo e la zona di resistenza attorno a 6.360 $. D’altro canto, il calo improvviso e netto potrebbe segnalare un cambiamento di sentiment e una possibile inversione ribassista del trend.

Notizie societarie:

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — I titoli tecnologici sono in rialzo dopo una sentenza chiave. In una causa antitrust, il tribunale ha deciso che Google non sarà costretta a scorporare la sua attività in società più piccole e manterrà la possibilità di promuovere il proprio motore di ricerca come predefinito. In cambio, l’azienda è obbligata a condividere i dati raccolti con i concorrenti. Le azioni Alphabet salgono di oltre il 6% e quelle Apple del 3%.

Kraft Heinz (KHC.US) — Il produttore alimentare recupera parte delle perdite della sessione precedente dopo aver ricevuto un upgrade di rating da Morgan Stanley. Le azioni salgono di oltre l’1% nel pre-market.

Zscaler (ZS.US) — Il produttore di software perde oltre il 3% all’apertura nonostante i solidi risultati del Q2 2025, che hanno superato le aspettative degli investitori. L’azienda ha inoltre fornito previsioni ottimistiche.

Dollar Tree (DLRT.US) — Il rivenditore ha pubblicato i risultati, battendo le previsioni degli analisti con una crescita di EPS, ricavi e vendite. L’azienda ha anche previsto una crescita futura solida. Tuttavia, i risultati e le prospettive non hanno convinto gli investitori. Le azioni perdono quasi il 9%.