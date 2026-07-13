US OPEN: Wall Street sotto pressione in apertura mercati USA 🚨

I contratti futures di Wall Street indicano un'apertura in ribasso per il mercato azionario statunitense, anche se il calo previsto dovrebbe essere più contenuto rispetto a quanto osservato in Asia e in Europa.

I futures sull'S&P 500 cedono circa lo 0,3%, quelli sul Nasdaq-100 perdono fino all'1%, mentre i futures sul Dow Jones si mantengono sostanzialmente stabili, vicino ai livelli di riferimento.

La principale fonte di pressione è rappresentata dalla nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran sullo Stretto di Hormuz, dopo gli ulteriori scambi di attacchi tra le due parti nel fine settimana e l'annuncio di Teheran della "chiusura" dello stretto fino a nuovo ordine.

Gli Stati Uniti hanno risposto colpendo oltre 140 obiettivi in Iran, impiegando per la prima volta droni navali da combattimento, mentre l'Iran ha lanciato attacchi contro basi militari statunitensi in Kuwait, Bahrein, Giordania, Oman e Qatar.

Il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si occuperanno ora di "sorvegliare" lo Stretto di Hormuz e si aspetta di essere compensato economicamente per questa attività, sottolineando ulteriormente il carattere duraturo della presenza militare americana nella regione.

Le quotazioni del petrolio Brent e WTI salgono di oltre il 3% in apertura, recuperando dai minimi della sessione, mentre negli ultimi giorni il traffico delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz ha subito un forte rallentamento.

A pesare ulteriormente sul sentiment dei mercati contribuisce anche una rivalutazione del cosiddetto AI trade (le strategie di investimento legate all'intelligenza artificiale), dopo il debutto molto forte ma estremamente volatile di SK Hynix al Nasdaq nella seduta di venerdì.

I settori dell'energia e delle materie prime sono quelli che stanno registrando le migliori performance, sostenuti dal rialzo dei prezzi del petrolio, mentre i comparti tecnologico e dei semiconduttori sono i più penalizzati, appesantiti dalle vendite sui titoli legati ai chip di memoria e all'intelligenza artificiale.

Anche i metalli preziosi sono in calo: oro e argento stanno perdendo terreno, un andamento insolito considerando le attuali tensioni geopolitiche. Ciò suggerisce che gli investitori temano che la Federal Reserve possa mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo del previsto, in attesa della pubblicazione del dato sull'inflazione (CPI) prevista per domani.

Informazioni sulle società

SK Hynix (SKHY) – Gli ADR della società quotati negli Stati Uniti stanno perdendo tra l'8% e il 10%, dopo il debutto di venerdì al Nasdaq, quando il titolo era balzato di quasi il 13%. Parallelamente, alla Borsa di Seul le azioni sono crollate di oltre il 15%, registrando la peggiore seduta della storia dell'azienda, poiché molti investitori hanno preso profitto dopo un anno di forti rialzi alimentati dal boom delle memorie HBM destinate all'intelligenza artificiale.

Settore delle memorie e dei semiconduttori – L'ETF Roundhill Memory (DRAM) perde fino al 9%, SanDisk cede il 5,5%, Western Digital e Micron Technology arretrano entrambe del 5%, mentre l'ETF iShares Semiconductor (SOXX) lascia sul terreno circa il 2%, appesantito anche dai ribassi di Intel (-2,5%) e AMD (-2%). Il mercato sta nuovamente mettendo alla prova le valutazioni delle società legate all'intelligenza artificiale dopo un lungo periodo di entusiasmo.

TSMC – Il colosso taiwanese della produzione conto terzi di semiconduttori ha comunicato un aumento del 68% su base annua dei ricavi di giugno, superando la parte alta delle stime degli analisti. Il dato conferma che la domanda di capacità produttiva per i chip destinati all'intelligenza artificiale rimane solida. Nonostante il sentiment negativo del settore, il titolo guadagna circa l'1%.

CCC Intelligent Solutions – Le azioni salgono del 2% dopo che Bloomberg ha riportato che Elliott Investment Management aveva accumulato una partecipazione significativa nella società già prima dell'avvio delle trattative per una possibile vendita.

MGM Resorts – Il titolo avanza di oltre il 2% in seguito a un'indiscrezione del Wall Street Journal, secondo cui la società sarebbe impegnata in colloqui riservati con Barry Diller, al quale People Inc. aveva già presentato un'offerta di acquisizione per il gruppo alberghiero e dei casinò nel mese di giugno.

Società energetiche – Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil e Chevron registrano rialzi compresi tra l'1% e il 2%, sostenuti dall'impennata dei prezzi del petrolio successiva agli attacchi del fine settimana nell'area del Golfo Persico.