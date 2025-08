US100 guadagna l'1,40% 📣

L'indice dei titoli tecnologici risale sopra i 23.200 punti 📈 I mercati azionari statunitensi stanno registrando forti guadagni lunedì, rimbalzando dopo la forte vendita di venerdì causata da dati sul mercato del lavoro sorprendentemente deboli. L’US500 è in rialzo dell’1,20%, l’US100 cresce dell’1,40% e l’US2000 rimbalza dell’1,44%. Il catalizzatore del rally è la crescente aspettativa di tagli dei tassi d’interesse più rapidi da parte della Fed. Il sentiment di mercato è migliorato grazie ai segnali di un mercato del lavoro in raffreddamento, che indicano una prospettiva di politica monetaria più accomodante. Inoltre, gli ordini industriali di giugno sono scesi del 4,8%, leggermente sotto le previsioni. L’attenzione degli investitori si sta ora spostando sugli sviluppi politici e sui prossimi report sugli utili. Il Presidente Trump dovrebbe annunciare questa settimana le nomine per posizioni pubbliche chiave, incluso un nuovo membro del consiglio della Fed e un nuovo capo del Bureau of Labor Statistics (BLS). Venerdì scorso, Trump ha licenziato il precedente capo del BLS, citando la manipolazione dei dati come motivo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile In reazione ai dati deboli sul lavoro e all’aumento dell’incertezza politica, il dollaro statunitense si sta indebolendo, il che a sua volta sostiene gli asset a rischio come azioni e criptovalute. I cambiamenti di personale ai vertici delle istituzioni pubbliche minano ulteriormente la fiducia nel sistema finanziario statunitense, prolungando la svendita del dollaro. US100 (1 giorno)

I futures sul Nasdaq 100 sono caduti bruscamente alla fine della scorsa settimana, rompendo brevemente al di sotto del limite inferiore del canale ascendente stretto visibile nel grafico dall’inizio di maggio. Tuttavia, il livello di 22.850 punti ha fatto da supporto, e ora i prezzi stanno recuperando parte di quelle perdite. Il prezzo è tornato nel canale ascendente, e il segnale chiave per mantenere il sentiment rialzista sarà una chiusura sostenuta sopra la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA20, linea gialla nel grafico) intorno a 23.150 punti. Fonte: xStation Nel frattempo, gli investitori attendono i risultati trimestrali di Palantir (lunedì), AMD e Pfizer (martedì) e Disney (mercoledì). Anche il prossimo intervento del presidente della Fed Jerome Powell al simposio di Jackson Hole è visto come un momento potenzialmente decisivo per l’andamento del mercato. Finora, i report sugli utili hanno mantenuto il sentiment degli investitori positivo. Tra le oltre metà delle società del Nasdaq 100 che hanno già pubblicato i risultati trimestrali più recenti, l’80% ha superato le aspettative sui ricavi e oltre l’82% ha superato le previsioni sugli utili consensus. Le azioni statunitensi stanno registrando oggi un rally su tutte le capitalizzazioni di mercato, un segnale positivo. Fonte: xStation 5

