US100: la roccaforte della crescita di Wall Street❓

L’inizio della settimana a Wall Street è segnato da una crescente disparità tra i diversi segmenti di mercato. Il Nasdaq ha registrato guadagni grazie alla forte domanda per le aziende legate all’intelligenza artificiale. Le azioni Amazon sono salite del 4% dopo l’annuncio della partnership con OpenAI, mentre Nvidia e Micron Technology hanno guadagnato valore dopo una serie di accordi di rilievo nel settore. Allo stesso tempo, la società di data center Iren ha firmato un accordo pluriennale da 9,7 miliardi di dollari con Microsoft, dando alla compagnia tecnologica accesso ai processori grafici Nvidia GB300. Va sottolineato che le aziende tecnologiche beneficiano di margini elevati, scala globale e accesso a soluzioni AI all’avanguardia, fattori che continuano a sostenere la crescita di un ristretto gruppo di leader.

Allo stesso tempo, gli indici di mercato più ampi e le aziende industriali restano indietro. Oggi oltre 400 società dell’S&P 500 registrano cali, e l’indice Dow Jones ha già perso quasi lo 0,8% del suo valore. Questo approfondisce il trend di stratificazione, in cui le performance e le valutazioni dell’intero mercato dipendono sempre più da pochi giganti tecnologici. La scarsa performance delle aziende tradizionali, l’elevata sensibilità delle società più piccole ai costi del capitale e il sentiment neutrale dei consumatori indicano che una possibile correzione nel gruppo di aziende legate all’AI potrebbe avere un impatto significativo sull’intero mercato. I risultati che verranno annunciati questa settimana, tra cui quelli di McDonald’s e Palantir, saranno una buona occasione per verificare se il sentiment del mercato rifletta le reali condizioni dell’economia o continui a scontare scenari ottimistici legati all’intelligenza artificiale.

L'indice US100 e l'indice US2000 hanno seguito andamenti completamente opposti per quasi due settimane. È importante sottolineare, tuttavia, che entrambi gli strumenti rimangono al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni. Fonte: xStation

Risultati aziendali previsti per questa settimana. Fonte: XTB