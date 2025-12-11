US100 perde dopo i guadagni di Oracle 📉

I guadagni seguiti alla decisione della Fed si sono rapidamente dissolti, poiché i risultati deludenti di Oracle (ORCL.US) hanno deteriorato il sentiment e colpito duramente i titoli tecnologici. Gli investitori hanno spostato l’attenzione dall’ipotesi di ulteriori tagli dei tassi ai fondamentali del settore tech, dove tornano a emergere timori legati a valutazioni tirate, spese eccessive per le infrastrutture IA e ritorni sul capitale investito troppo lenti. I titoli legati all’intelligenza artificiale sono finiti sotto pressione dopo la pubblicazione dei risultati di Oracle: Nvidia e AMD sono scese di circa l’1%, mentre CoreWeave ha perso quasi il 4%.

I futures sul Nasdaq 100 (US100) sono scesi di oltre l’1,5% ai minimi della giornata, trascinando al ribasso anche i titoli tecnologici asiatici. Attualmente l’US100 arretra di circa lo 0,8%, mentre l’US500 perde lo 0,6%. In Asia, le azioni di SoftBank, fortemente esposta a OpenAI, sono crollate di oltre l’8% a Tokyo.

Il titolo Oracle è precipitato di oltre il 10% nelle contrattazioni after-hours dopo che i ricavi del secondo trimestre fiscale sono risultati nettamente inferiori alle attese. La debolezza è particolarmente significativa considerando il posizionamento di Oracle nel boom dell’IA e le crescenti preoccupazioni riguardo a valutazioni eccessive in tutto il settore.

La società ha segnalato un forte aumento delle spese per data center e infrastrutture hardware legate all’IA, ma i risultati indicano che la monetizzazione sta procedendo più lentamente rispetto alle aspettative degli investitori. Lo squilibrio tra costi in aumento e crescita dei ricavi più lenta sta alimentando nuove preoccupazioni.

Il Bitcoin è in calo di oltre il 2,5% nella giornata, cancellando il balzo post-Fed da 94.000 dollari verso quota 90.000, un chiaro segnale del ritorno dell’avversione al rischio sul mercato.

L’US100 sta tentando di stabilizzarsi dopo la fase di vendite e si è riportato sopra la media mobile esponenziale a 200 ore. Nonostante la volatilità di fine autunno, il Nasdaq 100 segna ancora un rialzo di quasi il 22% dall’inizio dell’anno, mentre l’indice MSCI Global Equity mantiene un progresso di oltre il 20% su base annua, ponendosi sulla traiettoria del miglior anno dal 2019.

Bitcoin ha cancellato quasi immediatamente i guadagni legati alla Fed quando i futures statunitensi hanno invertito la rotta.

Oracle preoccupa Wall Street – ma dovrebbe davvero?

Invece di rassicurare i mercati, il report trimestrale di Oracle ha riacceso il dibattito sul fatto che la spesa per le infrastrutture AI possa essere eccessiva. La preoccupazione è giustificata? Ricordiamo che a settembre Oracle ha ottenuto un contratto quinquennale di alto profilo da 300 miliardi di dollari per capacità di calcolo con OpenAI, facendo schizzare il titolo in un’unica sessione. Dopo quell’annuncio, Larry Ellison è diventato per breve tempo la persona più ricca del mondo. Negli ultimi sei mesi, la società ha firmato circa 385 miliardi di dollari in contratti aggiuntivi, inclusi accordi con Nvidia e Meta Platforms, ma l’ottimismo sul titolo sta diminuendo.

Nell’ultimo trimestre, Oracle ha registrato un utile per azione di 2,26 USD, ben al di sopra dei 1,64 USD previsti, ma i ricavi trimestrali si sono fermati a 16,06 miliardi di USD, al di sotto delle attese di 16,2 miliardi. Nonostante la delusione, Oracle ha comunque registrato una crescita dei ricavi del 14% e un notevole aumento del 68% delle vendite di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a 4,1 miliardi, mentre il fatturato totale cloud ha raggiunto 7,98 miliardi (contro i 7,92 miliardi previsti). Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a soddisfare Wall Street.

L’utile netto è salito a 6,14 miliardi rispetto ai 3,15 miliardi dell’anno precedente. I ricavi software sono calati del 3% a 5,88 miliardi, al di sotto dei 6,06 miliardi attesi. Nonostante l’aumento dell’utile netto, il flusso di cassa libero nel trimestre di novembre è stato negativo per 10 miliardi, molto peggio dei -5,2 miliardi stimati.

Per il prossimo trimestre, la società prevede un utile per azione tra 1,70 e 1,74 USD e una crescita dei ricavi del 19–21% su base annua. Il consenso era di 1,72 USD per azione e 16,87 miliardi di ricavi, implicando circa il 19% di crescita. Oracle ha inoltre aumentato il CAPEX annuo previsto di 15 miliardi, portandolo a 50 miliardi, un incremento del 40% rispetto ai 21 miliardi del precedente esercizio fiscale.

I ricavi firmati ma non ancora riconosciuti sono saliti a 528 miliardi, un sorprendente aumento del 438% su base annua e un significativo incremento rispetto ai 455 miliardi del trimestre precedente. Il pipeline è enorme e in continua espansione, e Oracle prevede ulteriori 4 miliardi di ricavi nel 2027 fiscale.

OpenAI si è impegnata a spendere oltre 300 miliardi per l’infrastruttura Oracle nei prossimi cinque anni, elemento centrale della posizione di Oracle nell’ecosistema AI. La sfida per i mercati è che questo massiccio sviluppo di data center e infrastrutture AI ha aumentato gli ordini, ma ha anche accresciuto significativamente l’indebitamento della società.

Oracle assicura che manterrà il rating di credito investment-grade e afferma che parte del finanziamento proverrà dai clienti che forniranno i propri chip per l’installazione nei data center Oracle, nonché da fornitori che offriranno chip tramite contratti di leasing. I nuovi impegni hanno portato i CAPEX annuali previsti a circa 50 miliardi (in aumento dai 35 miliardi stimati a settembre), rispetto ai 21 miliardi del precedente esercizio fiscale.

La società ha risposto ai report degli analisti che suggerivano che Oracle potrebbe necessitare di oltre 100 miliardi per completare l’espansione infrastrutturale, sostenendo che i reali fabbisogni di finanziamento saranno inferiori.

Durante il trimestre, Oracle ha nominato Clay Magouyrk e Mike Sicilia come nuovi CEO e ha introdotto una serie di agenti AI progettati per automatizzare processi di finanza, HR e vendite. Gli utili GAAP e rettificati sono stati incrementati da un guadagno pre-tasse di 2,7 miliardi derivante dalla vendita della partecipazione in Ampere, produttore di chip acquisito da SoftBank per 6,5 miliardi. Oracle ha spiegato di aver venduto Ampere perché produrre chip internamente non è più considerato strategicamente necessario, mirando ora a utilizzare i chip preferiti dai clienti.

Le azioni Oracle sono scese del 23% a novembre, il peggior mese del titolo dal 2001. Il prezzo rimane circa il 30% al di sotto del picco di settembre, pur registrando ancora un aumento di oltre il 30% dall’inizio dell’anno, sovraperformando il Nasdaq.

