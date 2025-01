📉US100 perde il 2,5%

🚩Il debutto cinese dell'IA DeepSeek mette sotto pressione il settore tecnologico statunitense. Wall Street a rischio❓

La nuova settimana sui mercati finanziari inizia con forti cali degli indici, a causa di potenziali cambiamenti nell’equilibrio dei poteri all’interno del settore in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale (IA).

La vendita di oggi su Wall Street può essere attribuita al debutto del modello di IA DeepSeek V3. Il modello cinese ha "scosso" l'indice Nasdaq 100, facendo scendere i futures di oltre il 2,5% all'inizio della settimana. I cali odierni sono significativi. Il titolo di Nvidia è in calo del 6,5% nelle contrattazioni pre-market, Microsoft perde il 3,3%, Bitcoin è sceso del 5,4% e l’indice di paura VIX è aumentato del 9% nello stesso periodo. La società DeepSeek afferma di aver speso circa 6 milioni di dollari e solo pochi mesi per addestrare il nuovo modello di IA. Questo è solo una frazione del denaro e del tempo che i concorrenti statunitensi hanno dovuto investire per addestrare i modelli di IA sviluppati dai principali conglomerati tecnologici. Ciò ha portato alcuni investitori a mettere in discussione la giustificazione per gli enormi investimenti nello sviluppo dell’IA da parte delle aziende americane. Nonostante le convinzioni precedenti che la Cina fosse in ritardo in questo campo, la concorrenza sembra aver sviluppato la sua tecnologia in modo molto più economico e apparentemente altrettanto efficiente.

I rapporti suggeriscono che la società abbia utilizzato chip Nvidia H800 di generazione più vecchia. Alcune fonti indicano che DeepSeek, supportata dal fondo cinese High Flyer Capital, potrebbe aver utilizzato tra 10.000 e 50.000 chip Nvidia IA più vecchi, nonostante le restrizioni sulle esportazioni statunitensi. Anche in questo scenario, il limite superiore di questi chip corrisponde solo a circa il 10% di quelli utilizzati dai principali modelli di IA americani come ChatGPT. Il modello DeepSeek V3 è stato lanciato il 10 gennaio come piattaforma open-source. È modificabile e il suo processo di inferenza è trasparente, a differenza dei prodotti di OpenAI e di molti altri modelli di IA "occidentali". A differenza di OpenAI e di altre aziende di IA in Occidente, si prevede che DeepSeek raggiunga la redditività molto più rapidamente ed eviti di fare affidamento su "iniezioni di finanziamenti esterni". Gli ultimi rapporti di mercato indicano che Big Tech non sta ignorando DeepSeek. Il suo debutto ha suscitato commenti da parte di figure prominenti, tra cui Satya Nadella, CEO di Microsoft, e Chamath Palihapitiya, ex dirigente di Facebook. Palihapitiya ha avvertito che il debutto di successo e la qualità di DeepSeek potrebbero sollevare dubbi sulla necessità di continuare a fare "enormi" investimenti nell’intelligenza artificiale. Gli ultimi dati mostrano che DeepSeek ha superato ChatGPT in termini di download sull'Apple Store. Il debutto del modello potrebbe servire da campanello d’allarme per gli investitori riguardo alle alte valutazioni delle azioni americane. Wall Street potrebbe iniziare a interrogarsi sulla reale necessità di investimenti multi-miliardari nell’infrastruttura dell’IA.

US100 (Intervallo H1)

L'US100 sta registrando forti perdite questa mattina, testando la zona di supporto intorno ai 21.400 punti, che recentemente ha rappresentato il confine superiore di un canale discendente nel timeframe H1. Fonte: xStation5