US100 perde lo 0,5%🚩

I futures sull’indice Nasdaq 100 (US100) sono in calo di circa 0,5%, a circa 30 minuti dall’apertura della sessione americana. Il sentiment degli investitori si è leggermente indebolito, nonostante i progressi verso la riapertura del governo USA. Il principale fattore alla base del calo sembra essere la reazione negativa del mercato ai risultati di CoreWeave (CRWV.US) — uno dei principali fornitori di infrastrutture GPU per data center utilizzati da grandi colossi tecnologici, tra cui Nvidia. Un tempo importante miner di Ethereum, CoreWeave ha completamente trasformato il proprio modello di business per sfruttare il boom dell’intelligenza artificiale. Oggi l’azienda noleggia processori grafici e collabora con player come Meta Platforms e OpenAI. Sul fronte macro, l’ultimo dato dell’indice NFIB statunitense è risultato leggermente inferiore alle attese. Il sentiment tra le piccole imprese americane — che impiegano quasi la metà della forza lavoro USA — si è indebolito a ottobre. L’indice NFIB Business Optimism si è attestato a 98,20 punti, contro una previsione di 98,3 e un dato precedente di 98,80. Tuttavia, la sorpresa negativa è risultata marginale. Nelle prossime settimane, l’attenzione si concentrerà sui dati macroeconomici USA ritardati. Se le pubblicazioni dovessero rivelarsi particolarmente deboli, gli investitori potrebbero reagire in eccesso ai timori di recessione. Tuttavia, la stagione degli utili statunitense resta solida e la Federal Reserve potrebbe comunque optare per un taglio dei tassi a dicembre. Se la riapertura del governo verrà completata nei prossimi giorni, un nuovo rally di Wall Street rimane possibile. CoreWeave sotto pressione – titolo -8% Le azioni CoreWeave sono in calo nel pre-market, dopo che l’azienda ha tagliato le previsioni di ricavi annuali a causa di ritardi nell’apertura di un importante data center, nonostante la forte domanda per i suoi servizi AI. La società sta affrontando costi infrastrutturali in aumento, prezzi più elevati delle GPU e competizione crescente per la potenza di calcolo, tutti fattori che stanno pesando sulla redditività. Secondo CoreWeave, i problemi derivano da una collaborazione con un importante partner di data center; tuttavia, il cliente ha accettato di estendere il contratto mantenendo invariato il valore complessivo. Gli analisti di Barclays hanno sottolineato che i risultati evidenziano i rischi operativi del settore dell’infrastruttura AI, ricordando che la costruzione di data center su larga scala rappresenta una sfida ingegneristica complessa. Dalla sua IPO nel marzo 2025, il titolo CoreWeave è salito di oltre il 150%, ma nel terzo trimestre il margine operativo è sceso dal 21% al 16%. I ricavi hanno raggiunto 1,36 miliardi di dollari, superando le stime di 1,29 miliardi, ma la redditività più debole potrebbe rappresentare un problema se la domanda di AI dovesse rallentare. Tra i rischi aggiuntivi figurano la breve durata dei chip GPU, la ciclicità del settore e la possibilità di svalutazioni sugli asset hardware. Nonostante il titolo sia circa 30% sotto i massimi, la capitalizzazione di mercato di CoreWeave resta intorno a 52 miliardi di dollari. Il report deludente ha indebolito il sentiment nel settore dell’infrastruttura AI, con investitori più cauti sulla sostenibilità della sua crescita esplosiva. Fonte: xStation5

Analisi tecnica US100

Timeframe H1: L’indice ha ritracciato dopo aver raggiunto l’area dei 25.700 punti. Il contratto si muove ora in prossimità della media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50), che funge da livello chiave di supporto intraday. L’area dei 25.700 punti rimane invece una resistenza tecnica rilevante dal punto di vista del price action. Timeframe D1: L’indice ha difeso il supporto di breve termine in area 25.200 punti (EMA50, linea arancione). L’indicatore RSI resta su livelli neutrali, intorno a 53 punti. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.