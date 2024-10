US100 tenta di riprendersi dopo gli utili di Tesla

US100 rises as Tesla soars 📈 Il Nasdaq 100 mostra segni di ripresa dopo il rapporto sugli utili del terzo trimestre di Tesla, migliore delle attese, che segna un inizio promettente per la cruciale stagione degli utili delle sette grandi aziende tecnologiche. L'indice è attualmente in aumento dello 0,2%, poiché la solida performance di Tesla potrebbe annunciare un rimbalzo più ampio nel settore tecnologico. Le azioni di Tesla sono aumentate del 17%, arrivando a 250 dollari per azione. Tesla supera i parametri chiave I risultati del terzo trimestre di Tesla hanno superato le aspettative di Wall Street in diversi aspetti cruciali. Sebbene il fatturato abbia leggermente mancato gli obiettivi, attestandosi a 25,18 miliardi di dollari rispetto ai 25,43 miliardi attesi, la società ha registrato utili per azione di 0,72 dollari, superiori ai 0,60 previsti. In particolare, il flusso di cassa libero ha raggiunto i 2,47 miliardi di dollari, superando significativamente le attese di 1,61 miliardi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni del produttore di veicoli elettrici sono balzate di quasi il 10% nel trading dopo l'orario di mercato, invertendo le perdite precedenti dell'1,98% durante la sessione regolare. Questo drammatico cambiamento riflette la reazione positiva degli investitori all'efficienza operativa di Tesla e ai suoi miglioramenti nei parametri di redditività. Diversificazione che guida la crescita La storia di crescita di Tesla va oltre il suo core business automobilistico. Mentre il fatturato automobilistico è cresciuto modestamente del 2% su base annua, il segmento energia e stoccaggio della società ha mostrato una crescita notevole, aumentando del 52% e raggiungendo i 2,38 miliardi di dollari. Anche i ricavi dei servizi hanno mostrato una forte spinta, aumentando di circa il 30% annualmente. Ottimismo proattivo In un mercato preoccupato per la crescita del settore tecnologico, la previsione di Tesla di una "leggera crescita" nelle consegne di veicoli per il 2024 offre un sollievo benvenuto agli investitori che si erano preparati a potenziali cali su base annua. Il raggiungimento della produzione del suo settimilionesimo veicolo e i piani ambiziosi per il Cybertruck e modelli più economici suggeriscono un continuo slancio. Implicazioni per le sette magnifiche Essendo la prima delle sette magnifiche a riportare i risultati di questa stagione, la performance di Tesla potrebbe impostare un tono positivo per i prossimi rapporti delle altre grandi aziende tecnologiche. La capacità dell'azienda di mantenere la redditività mentre naviga in condizioni di mercato difficili dimostra la resilienza che gli investitori cercano nell'attuale ambiente economico. Utile per azione previsto per Alphabet

Fonte: Bloomberg La prossima settimana, Alphabet (la società madre di Google) è pronta a riportare i suoi utili il 29 ottobre. Utile per azione previsto per Microsoft

Fonte: Bloomberg Dopo Alphabet, Microsoft e Meta Platforms (la società madre di Facebook) riporteranno i loro risultati il 30 ottobre. Utile per azione previsto per Meta

Fonte: Bloomberg Le aspettative per le aziende del "Magnificent Seven" sono alte, quindi i risultati migliori del previsto di Tesla hanno fornito un segnale di sollievo per gli investitori orientati alla tecnologia. US100 (intervallo D1) L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, sta attualmente negoziando sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6% dopo un tentativo di rottura verso il basso fallito ieri. Per mantenere il momentum rialzista, è necessario superare la resistenza chiave a 20.638. Questo livello corrisponde alla chiusura settimanale record e ha funzionato come forte resistenza nella settimana precedente. Per i ribassisti ottenere il controllo, devono prima rompere sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%, seguito dai massimi di metà agosto a 19.917,81. Questi livelli hanno fornito supporto significativo durante l'uptrend iniziato alla fine di luglio. Una rottura di queste zone di supporto potrebbe portare a un test delle medie mobili semplici (SMA) a 100 giorni e 50 giorni. L'RSI mostra segnali di divergenza ribassista, con massimi e minimi più bassi, mentre il MACD si sta anche allargando, segnalando un potenziale momentum ribassista. Nonostante ciò, la SMA a 50 giorni si sta allargando rispetto alla SMA a 100 giorni dopo un crossover rialzista, il che indica ancora un momentum rialzista sottostante.

Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.