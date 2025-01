US2000 scende di oltre l'1% 📉

🚨Il benchmark delle società a piccola capitalizzazione cancella i guadagni post-elettorali Mentre il mercato dei capitali americano si sveglia nel primo giorno della nuova settimana, i futures sugli indici USA stanno estendendo i cali di venerdì. Tutto fa pensare che la sessione cash di oggi a Wall Street sarà improntata al ribasso. Al momento della scrittura, l'indice US500 è in calo dello 0,64% a 5830 punti, l'US100 scende dell'1,00% a 20800 punti e l'US2000 perde l'1,10% a 2177 punti. La scorsa settimana, gli investitori hanno ricevuto numerosi segnali a favore di ulteriori vendite. All'inizio della settimana sono arrivati dati ISM solidi insieme a un sottindice dei prezzi ai massimi storici. Poi, le preoccupazioni per l'inflazione sono emerse grazie a un rapporto dell'Università del Michigan, che ha mostrato il maggiore aumento delle aspettative di inflazione dei consumatori a 5 anni dal 2008. La settimana si è conclusa con un forte dato NFP, che ha rassicurato gli investitori sulla posizione falco della Fed nel 2025. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nel frattempo, la nuova settimana inizia con ulteriori forti aumenti del petrolio, del dollaro e dei rendimenti, che a loro volta mantengono la pressione al ribasso sulle azioni e alimentano il rischio inflazionistico. L'attenzione degli investitori si concentrerà presto sul dato dell'IPC di dicembre di mercoledì, che potrebbe essere un altro importante catalizzatore. Tuttavia, non dovremmo ancora vedere l'impatto completo dell'aumento dei prezzi dell'energia nei dati di dicembre. Riassumendo il quadro macroeconomico, la seconda metà di gennaio dovrebbe essere molto interessante. Solo nelle prossime due settimane, ci aspettiamo il rapporto sull'IPC degli Stati Uniti, l'inaugurazione di Trump e la decisione della Fed. US2000 – Panoramica tecnica (intervallo D1) Il Russell 2000 è stato il primo grande indice USA a cancellare completamente i guadagni alimentati dalla vittoria presidenziale di Donald Trump. Inoltre, l'US2000 ha rotto al di sotto della zona di supporto chiave della tendenza rialzista, che corrisponde alla media mobile esponenziale a 200 giorni (la curva dorata nel grafico). Fonte: xStation US100 – Panoramica tecnica (Intervallo D1)

Per il benchmark delle aziende tecnologiche, i cali hanno raggiunto la media mobile esponenziale a 100 giorni, sebbene l'entitĂ della discesa non sia stata ancora sufficiente per annullare i guadagni legati alle elezioni. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.