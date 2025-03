US500 torna a svendere 📉

🚨 Trump annuncia tariffe più elevate su acciaio e alluminio dal Canada Gli indici azionari statunitensi hanno iniziato la sessione di martedì con dei cali. L'US500 è già sceso di quasi lo 0,85% dopo che la Casa Bianca ha annunciato modifiche alla politica commerciale con il Canada. Donald Trump ha istruito il Segretario al Commercio di imporre dazi aggiuntivi che vanno dal 25% al 50% su tutto l'acciaio e l'alluminio importato negli Stati Uniti dal Canada. Questi cambiamenti entreranno in vigore a partire da domani. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che i dazi sulle auto importate negli Stati Uniti aumenteranno significativamente a partire dal 2 aprile se altri dazi non verranno abbassati dal Canada. Dal lato canadese, è stato dichiarato che le nuove decisioni della Casa Bianca non porteranno il Canada a rimuovere i suoi dazi esistenti sugli Stati Uniti. Il Premier dell'Ontario ha dichiarato che la sua unità amministrativa, insieme a tutto il paese, non retrocederà finché i dazi di Trump non saranno completamente rimossi. Questa notizia ha spinto la coppia USDCAD a salire di quasi lo 0,8%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

È importante ricordare che la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada è significativamente più dannosa per il Canada. Gli Stati Uniti sono sia un grande importatore di beni canadesi (il 72,5% delle esportazioni del Canada vanno negli Stati Uniti) che un grande esportatore (il 60,7% delle importazioni del Canada provengono dagli Stati Uniti). Lo stesso non può essere detto al contrario. Tuttavia, il Canada rimane uno dei partner commerciali più importanti per gli Stati Uniti, insieme a Messico, Zona Euro e Cina. US500 (Intervallo M15)

Gli indici azionari hanno tentato un rimbalzo all'inizio della giornata, ma dopo la notizia dell'aumento dei dazi sui prodotti canadesi, il mercato è tornato a vendere. L'US500 inizialmente è salito dello 0,70%, ma ora è sceso di circa lo 0,70%, testando i livelli più bassi dei cali di ieri intorno ai 5.570 punti. USDCAD (Intervallo M15)

Movimenti ancora più forti sono osservati nella coppia di valute USDCAD. La volatilità è comprensibile, poiché questi sono un ulteriore passo verso una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada. La coppia è salita fino allo 0,80% dopo l'annuncio di Trump riguardo ai dazi aggiuntivi. Â

