🔝US500 vicino al massimo storico prima dei risultati di Nvidia

L'indice US500 si aggira intorno ai massimi storici, poche ore prima che la società più importante del mondo pubblichi i suoi guadagni.

I futures sull’S&P 500 sono in rialzo di circa 0,1% in attesa dei risultati finanziari di Nvidia, azienda cruciale per l’intero mercato azionario statunitense. Sebbene il movimento sull’US500 sia contenuto, l’indice sta trattando vicino ai massimi storici, con il potenziale di registrare il più alto closing di sempre. Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Nvidia è di circa 4,4 trilioni di dollari, conferendole un peso dell’8,1% nell’indice S&P 500. Le aspettative del mercato sono elevate, ma anche moderate a causa degli ostacoli legati alle restrizioni all’export verso la Cina. Tuttavia, i risultati dell’azienda influenzeranno non solo il prezzo delle sue azioni, ma anche la performance degli indici globali, poiché Nvidia è oggi la più grande e probabilmente più significativa azienda del mondo. La valutazione delle opzioni suggerisce un potenziale movimento del 6% in entrambe le direzioni per il titolo nella prossima sessione di trading. Questa volatilità si rifletterà anche nei futures US500 e US100 subito dopo la pubblicazione dei risultati, al termine della sessione cash di Wall Street.

Secondo i partecipanti al mercato, l’aumento della valutazione di Nvidia è il risultato della domanda incessante di hardware per intelligenza artificiale. Le vendite dell’azienda sono previste in crescita di oltre 50% su base annua. Il mercato si aspetta risultati solidi e il conseguente aumento dei futures riflette le previsioni di crescita dinamica continua per il leader dell’industria dei chip. Inoltre, gli investitori seguiranno con attenzione i commenti del CEO Jensen Huang riguardo la Cina, poiché una serie di limitazioni all’export potrebbe influenzare le prospettive di domanda futura nella regione.

Oggi Nvidia è in rialzo di poco meno dello 0,2% e, similmente all’US500, sta trattando vicino ai massimi storici. L’US500 è leggermente sotto il livello dei 6.500 punti. Il supporto più vicino si trova intorno al limite inferiore del canale rialzista, insieme alla media mobile a 25 giorni (25 SMA). Molte istituzioni finanziarie prevedono che l’US500 raggiungerà 6.600 punti entro quest’anno, implicando un movimento di appena 1,6% rispetto al livello attuale.