USDJPY guadagna prima del NFP 🔔

🔎Rapporto chiave sul mercato del lavoro statunitense alle 13:30 GMT

Oggi gli investitori riceveranno il rapporto sul mercato del lavoro degli Stati Uniti per il mese di novembre. Alle 14:30 CET scopriremo lo stato attuale dell'economia statunitense. Questo sarà l'ultimo importante rapporto sull'occupazione prima della decisione della Fed del 18 dicembre.

Cosa aspettarsi dai dati?

Bloomberg Economics prevede un aumento di 182.000 posti di lavoro nel settore non agricolo a novembre, leggermente inferiore alla previsione del consenso di 218.000.

I dati di ottobre probabilmente saranno rivisti al rialzo, passando da 12.000 a oltre 50.000 posti di lavoro, ma la crescita sottostante dell'occupazione rimane debole.

Il debole dato di ottobre, in parte attribuito agli uragani, e il deludente rimbalzo di novembre suggeriscono crepe più profonde nel mercato del lavoro.

Si prevede che la maggior parte dei settori mostri miglioramenti rispetto ai dati di ottobre, ad eccezione del settore del tempo libero e dell'ospitalità , dove il rimbalzo potrebbe essere più debole del previsto.

Si prevede un forte aumento della forza lavoro (stime fino a +389.000) che spingerà il tasso di disoccupazione verso l’alto. L'attuale media indica il 4,15%, con limiti inferiori e superiori tra il 4,0% e il 4,3%.

L'ultimo rapporto sul Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW) suggerisce che, dal terzo trimestre del 2023 alla prima metà del 2024, i rapporti sul mercato del lavoro potrebbero aver sopravvalutato il ritmo di crescita di circa 100.000 posti di lavoro al mese. Supponendo modelli simili per la seconda metà del 2024 (il rapporto non è ancora stato pubblicato), si può concludere che i dati attuali siano anche significativamente gonfiati e che il mercato del lavoro non sia così forte come potrebbe sembrare.

L'ipotesi di un rapporto QCEW altrettanto debole per la seconda metà dell'anno potrebbe essere supportata dall'aumento del numero di fallimenti tra le piccole e medie imprese.

La media semestrale dei posti di lavoro non agricoli è attualmente di 133.000. Dopo aver corretto per questa possibile sopravvalutazione, il tasso effettivo di crescita dei posti di lavoro potrebbe essere di soli circa 30.000 posti al mese, un numero insufficiente per stabilizzare il tasso di disoccupazione.

Mentre il rapporto sull'occupazione di novembre probabilmente continuerà a supportare un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre, il rapporto sull'inflazione CPI di novembre la prossima settimana influenzerà la decisione finale.

La deviazione standard dei dati NFP di oggi è di circa 35.000, il che significa che letture che rientrano in questo intervallo rispetto alla media potrebbero essere interpretate dal mercato come in linea con le aspettative, limitando così la volatilità complessiva del mercato. Fonte: Bloomberg Financial LP

Recentemente, i commenti dei banchieri centrali sono diventati leggermente più restrittivi. Powell ha ripetutamente affermato che l'economia degli Stati Uniti sta andando bene, il che significa che la Fed non ha bisogno di affrettarsi a ridurre i tassi di interesse. Nonostante questi commenti, l'indice S&P 500 continua la sua forte tendenza al rialzo. Fonte: Bloomberg Financial LP

Al momento—prima del rilascio dei dati NFP—il mercato si aspetta che la Fed riduca i tassi di interesse al 4,5% il 18 dicembre di quest'anno con una probabilità del 68%. Fonte: Bloomberg Financial LP

USDJPY (intervallo D1)

La coppia USDJPY sta guadagnando lo 0,40% in vista del report sul mercato del lavoro degli Stati Uniti. La coppia di valute si mantiene su un livello di supporto chiave sopra i 150 JPY per USD. Qualsiasi sorpresa nei dati NFP potrebbe innescare un significativo aumento della volatilità per questa coppia. In caso di dati più deboli del previsto, non si può escludere un forte indebolimento del dollaro. Di conseguenza, potremmo vedere la coppia USDJPY rompere la zona di supporto sotto il livello 150 e continuare a muoversi verso il basso.

Fonte: xStation 5