🚩USDJPY in calo del 0.6%

Stronger economic growth in Japan increases the odds of a hawkish BoJ 🏛️ Lo yen giapponese in forte rialzo grazie ai dati sul PIL Lo yen giapponese apre la settimana con forti guadagni, spinto dai dati sul PIL migliori del previsto. L'economia giapponese ha mostrato segnali di forza superiori alle aspettative, alimentando le previsioni di una politica monetaria più restrittiva da parte della Bank of Japan. Allo stesso tempo, il dollaro USA ha mostrato una notevole debolezza negli ultimi giorni. Reazione dello yen ai dati sul PIL e alle tensioni commerciali Il PIL giapponese è cresciuto del 2,8% su base annua nel Q4 2024, ben oltre l’1% previsto e in rialzo rispetto all’1,7% del Q3. Su base trimestrale, la crescita è stata dello 0,7% (stima: 0,3%, precedente: 0,4%). Questi numeri, in vista delle trattative salariali primaverili, potrebbero spingere la BoJ a un atteggiamento più aggressivo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli investitori ritengono inoltre che le minacce di una guerra commerciale e dazi elevati da parte della nuova amministrazione USA siano più una strategia negoziale che un reale cambiamento di politica. Venerdì scorso, i dati USA su CPI e PPI sono stati superiori alle attese, ma il rapporto sulle vendite al dettaglio ha registrato un calo inaspettato del -0,9% su base mensile, il peggiore dal 2020. Di conseguenza, il mercato ha spostato la previsione per il primo taglio dei tassi della Fed da dicembre a settembre 2024, mentre la possibilità di un rialzo è ormai considerata quasi nulla. Dichiarazioni dei funzionari Fed, tra cui Michelle Bowman e Patrick Harker, indicano che non sono previsti tagli nei primi due trimestri del 2024, ma non è escluso un allentamento nella seconda metà dell'anno. Segnali di ripresa per l’economia giapponese Il PIL giapponese è stato a lungo frenato da consumi deboli e un mercato del lavoro in contrazione a causa dell’invecchiamento della popolazione. Tuttavia, i dati di oggi fanno sperare in una possibile fine della stagnazione: Crescita annualizzata: +2,8% (previsto: 1,1%, precedente: 1,7%)

(previsto: 1,1%, precedente: 1,7%) Crescita trimestrale: +0,7% (previsto: 0,3%, precedente: 0,4%) L’incremento è stato guidato da forti investimenti aziendali e da un miglioramento nei consumi privati, che sono saliti dello 0,1% (atteso: -0,3%), segnalando una ripresa della domanda interna dopo il picco inflazionistico. Fonte: XTB Research Una sorpresa così significativa nei dati sul PIL ha portato il mercato a prezzare rialzi dei tassi anticipati in Giappone, sostenendo lo yen giapponese. Fonte: Bloomberg Financial LP Prospettive per USD/JPY I dati sorprendenti sul PIL hanno aumentato le probabilità di rialzi dei tassi in Giappone, sostenendo lo yen. Tuttavia, il mercato delle opzioni non aveva previsto un calo del USD/JPY, con alcune coperture che indicavano addirittura un possibile rimbalzo. Tecnicamente, la coppia USD/JPY sta approfondendo il calo correttivo, avvicinandosi a una zona di supporto chiave, che coincide con: Il minimo locale del 7 febbraio

Il limite inferiore del movimento ribassista 1:1 da novembre 2024

da novembre 2024 Il livello di ritracciamento Fibonacci 38,2% Sebbene il rischio di un nuovo aumento dell'inflazione USA persista, il mercato riflette la crescente probabilità di un rialzo dei tassi in Giappone rispetto agli Stati Uniti, il che potrebbe invertire la tendenza di lungo periodo nei differenziali dei rendimenti obbligazionari tra i due paesi. Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.