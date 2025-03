Volatilitá Altissima sui Mercati

Sale la tensione Mercati caratterizzati da altissima volatilitá in questi primi giorni del mese. Si rimane ancora con i mercati Usa relativamente deboli rispetto all'Europa e un Forex che di fatto vede di nuovo la forza delle majors contro il dollaro ad eccezione di UsdJpy che di fatto fa fatica a ritrovare lo spunto direzionale al ribasso. Attenzione al titolo di Stato a 2 anni Usa che ritorna sotto il 4% di rendimento anticipando di fatto quello che potrebbe essere un ritorno ai tagli dei tassi da parte della Fed, opzione al momento scartata dalla maggior parte del mercato visto che si prevede di fatto uno "stop" ai tagli dei tassi. Governa ancora la situazione macro per gli spunti di lungo periodo.



EURO E STERLINA SPAZZANO VIA IL DOLLARO



Un dollaro molto debole contro euro e sterlina che tornano a salire confermando quella dinamica tecnica di recupero alla quale stiamo assistendo da dicembre 2024. Scongiurato momentaneamente il pericolo di vedere un EurUsd alla paritá e un cambio GbpUsd che possa tornare sotto 1,20. La dinamica tecnica é fortissima al rialzo ma manca all'appello la direzionalitá del cambio UsdJpy che al momento sembra voler tenere a tutti i costi i minimi a 148,70 come una base per ripartire eventualmente al rialzo. La situazione tecnica di UsdJpy é quella da attenzionare in quanto in forte controtendenza rispetto alle majors europee. La situazione tecnica su questo cambio vede comunque area 150 come un'area dalla quale far ripartire eventuali movimenti ribassisti di ampio respiro.



VIX AI MASSIMI. MERCATO VOLATILE



Sui mercati azionari pesa la svoraperformance europea ed é proprio l'Europa a guidare momentaneamente la possibilitá di vedere ulteriori allunghi al ribasso dei mercati che al momento vedono gli Usa molto deboli e l'Europa ancora forte al rialzo. Ieri abbiamo assistito a movimenti di mercato molto violenti a partire dal pomeriggio con l'apertura del cash Usa. Il Dax stava consolidando un sonoro -2,5% per poi recuperare nel corso della serata di ieri, movimento replicato poi dagli Usa con il Nasdaq che passa da -2% alla positivitá per poi crollare del -1,5% nell'ultima mezz'ora di negoziazione prima della chiusura del cash. In pratica una giornata senza direzione ma con movimenti molto forti. Il mercato é palesemente in fermento, confuso, si ha paura e il Vix torna verso quota 25, livelli molto alti considerando che la soglia 20 risulta giá allarmante. La situazione tecnica inizia a farsi molto complessa e confusionaria, solamente i livelli tecnici al momento risultano validi come supporto alla lettura del mercato.



OGGI I PMI DEI SERVIZI E ADP



