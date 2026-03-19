Wall Street cerca di fermare le vendite mentre il prezzo del petrolio sale vertiginosamente 🚩Alibaba crolla del 7% a causa di risultati inferiori alle attese

La sessione di giovedì a Wall Street è nuovamente caratterizzata da una vendita generalizzata degli asset rischiosi, mentre i prezzi del petrolio restano elevati in seguito a un’ulteriore escalation del conflitto che coinvolge l’Iran. Il Dow Jones perde circa 290 punti, ovvero lo 0,7%, mentre lo S&P 500 e il Nasdaq registrano cali rispettivamente dello 0,8% e dello 0,6%.
Oltre alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, i mercati azionari sono sotto pressione anche per i dati sull’inflazione alla produzione pubblicati ieri e per le basse richieste di sussidi di disoccupazione odierne. Questi dati rafforzano il tono più restrittivo delle proiezioni della Fed, con i mercati che iniziano a considerare sempre più uno scenario di stagflazione negli Stati Uniti—una combinazione di crescita economica più debole e inflazione persistentemente elevata.
Nel comparto delle materie prime, spicca il Brent, in rialzo del 3% a 111 dollari al barile, mentre il WTI guadagna l’1% a 97 dollari. L’entità del movimento suggerisce che gli investitori stanno sempre più prezzando il rischio di interruzioni prolungate delle forniture energetiche in Medio Oriente.
L’impennata dei prezzi del petrolio è stata innescata da una serie di attacchi alle infrastrutture del gas nella regione, tra cui un attacco iraniano a un importante terminale di esportazione di GNL in Qatar e un precedente attacco israeliano al giacimento di gas South Pars in Iran. La successiva rappresaglia di Teheran contro asset energetici qatarioti ha aumentato il premio per il rischio geopolitico e alimentato i timori di un’ulteriore escalation.
Una dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone, che esprimono la disponibilità a garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, va interpretata come un tentativo di stabilizzare il sentiment di mercato. Allo stesso tempo, tale coordinamento evidenzia i rischi concreti per il commercio energetico globale.
La debolezza dei mercati azionari è stata aggravata dal forte sell-off di mercoledì, con il Dow Jones che ha toccato un nuovo minimo annuale in chiusura e ha rotto al ribasso la sua media mobile a 200 giorni. I prezzi dei futures suggeriscono che i mercati attribuiscono circa il 75% di probabilità al mantenimento invariato dei tassi nel 2026, esercitando ulteriore pressione sulle valutazioni.
Tra i singoli titoli, le azioni Micron sono scese del 2% nonostante risultati solidi sostenuti da un’offerta limitata di memoria, con il movimento attribuito principalmente a prese di profitto. Nel frattempo, l’aggiornamento di Eli Lilly sul suo farmaco di nuova generazione contro l’obesità, retatrutide—potenzialmente best-in-class—ha ricevuto una reazione tiepida da parte del mercato.
US500 e US100
Un segnale tecnico chiave è rappresentato dallo S&P 500 (US500), sceso al di sotto della sua media mobile a 200 giorni per la prima volta dal 23 maggio. Questo rafforza i timori che il mercato possa entrare in una fase di correzione più profonda, piuttosto che attraversare un semplice ritracciamento temporaneo.
Source: xStation5
Fonte: xStation5
I titoli minerari stanno registrando forti cali oggi, trainati da un pesante sell-off nei metalli, mentre le società del settore petrolio e gas sono in rialzo. Il sentiment nel settore tecnologico rimane debole.
Fonte: xStation5
Risultati deboli per Alibaba
Alibaba ha riportato i risultati trimestrali per il periodo conclusosi il 31 dicembre 2025, inferiori alle attese e che confermano come la società si trovi in una fase di transizione complessa. I ricavi si sono attestati a 284,8 miliardi di yuan rispetto ai 290,7 miliardi attesi, mentre l’utile netto è crollato del 66% su base annua a 15,6 miliardi di yuan, innescando una reazione negativa nelle contrattazioni statunitensi.
Dal punto di vista degli investitori, la debolezza riflette una strategia di investimento aggressiva più che un problema isolato. Alibaba sta aumentando la spesa nel quick commerce, nell’esperienza utente e nella tecnologia, fattori che pesano sulla redditività nel breve termine ma mirano a ricostruire la competitività nel lungo periodo. L’entità del calo dell’utile operativo evidenzia come il costo della trasformazione sia superiore a quanto precedentemente previsto.
Il principale motore di crescita resta il cloud e l’intelligenza artificiale. Il segmento Cloud Intelligence ha registrato una crescita dei ricavi del 36% su base annua, raggiungendo i 43,3 miliardi di yuan, con i prodotti legati all’IA che mostrano una crescita a tripla cifra per il decimo trimestre consecutivo.
Allo stesso tempo, il management sta alzando l’asticella strategica, puntando a 100 miliardi di dollari di ricavi annuali da cloud e IA entro cinque anni. Ciò implica mantenere una crescita di circa il 35% annuo, evidenziando sia il potenziale sia la sfida esecutiva.
In pratica, Alibaba sta accelerando la sua trasformazione da piattaforma di e-commerce a società tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale, posizionandosi come uno dei leader in Cina in questo ambito. La questione chiave resta se questi ingenti investimenti si tradurranno in un miglioramento sostenuto delle performance finanziarie complessive. Oggi, gli ADR della società sono in calo di oltre il 7% e si trovano quasi il 40% al di sotto dei recenti massimi.
Fonte: xStation5
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