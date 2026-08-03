Wall Street rimbalza mentre la stagione degli utili del secondo trimestre supera nettamente le attese degli investitori

La stagione degli utili del secondo trimestre 2026 sta superando significativamente le aspettative di Wall Street, evidenziando la straordinaria solidità delle aziende statunitensi. La maggior parte delle società non solo sta registrando risultati superiori alle previsioni degli analisti, ma sta anche spingendo verso revisioni al rialzo delle stime sugli utili dell'intero S&P 500. Se il trend attuale dovesse proseguire per il resto della stagione delle trimestrali, secondo i dati di FactSet le aziende statunitensi potrebbero registrare la crescita degli utili più forte dalla fine del 2021. L' 86% delle società dell'S&P 500 che hanno pubblicato i risultati ha registrato un utile per azione ( EPS ) superiore alle aspettative degli analisti, mentre il 77% ha superato le previsioni sui ricavi.

che hanno pubblicato i risultati ha registrato un utile per azione ( ) superiore alle aspettative degli analisti, mentre il ha superato le previsioni sui ricavi. Il tasso di crescita degli utili complessivo stimato per l'S&P 500 nel secondo trimestre 2026 si attesta attualmente al 47,4% su base annua , un dato che rappresenterebbe la crescita degli utili più elevata dal quarto trimestre del 2021 ( 91,6% ).

, un dato che rappresenterebbe la crescita degli utili più elevata dal quarto trimestre del 2021 ( ). Ancora il 30 giugno , il mercato prevedeva una crescita degli utili annua di appena il 23,2% , il che significa che le stime sono quasi raddoppiate durante la stagione delle trimestrali.

, il mercato prevedeva una crescita degli utili annua di appena il , il che significa che le stime sono quasi raddoppiate durante la stagione delle trimestrali. Nove degli undici settori dell'S&P 500 hanno registrato revisioni positive sulle stime degli utili, sostenute da risultati migliori delle attese e da aggiornamenti al rialzo delle previsioni sugli EPS.

Guardando al terzo trimestre, 34 società dell'S&P 500 hanno fornito una guidance positiva sugli utili per azione, mentre solo 20 società hanno comunicato prospettive negative.

hanno fornito una guidance positiva sugli utili per azione, mentre solo hanno comunicato prospettive negative. Attualmente l'S&P 500 viene scambiato con un rapporto P/E forward a 12 mesi pari a 19,6, al di sotto della media degli ultimi 5 anni (19,9) ma leggermente superiore alla media degli ultimi 10 anni (19,0). US500 (intervallo D1) Analizzando l'US500, l'indice ha recentemente trovato supporto in prossimità del livello di 7.300 punti e ha ripreso il trend rialzista, superando con decisione quota 7.600 punti. Il movimento rialzista è proseguito per la terza seduta consecutiva, portando l'indice a circa 80 punti di distanza dal suo massimo storico. Fonte: xStation5 Amazon e Alphabet rappresentano una quota significativa della crescita degli utili dell'S&P 500 Una delle principali conclusioni emerse da questa stagione delle trimestrali è l'influenza straordinaria delle più grandi aziende tecnologiche sulla crescita complessiva degli utili dell'S&P 500. Sebbene gli utili siano migliorati nella maggior parte dei settori dell'economia, Amazon e Alphabet da sole rappresentano una parte rilevante dell'aumento delle aspettative sugli utili aggregati. Questo evidenzia come le performance di un ristretto gruppo di società mega-cap continuino a determinare in modo significativo il quadro generale della redditività delle aziende statunitensi. Nell'ultima settimana, la stima di crescita degli utili dell'S&P 500 per il secondo trimestre è aumentata dal 38,0% al 47,4% su base annua .

. Amazon è stata il principale contributore alla revisione al rialzo, dopo aver riportato un utile per azione ( GAAP EPS ) di 55,75 dollari , ben superiore alla stima di consenso pari a 1,82 dollari .

è stata il principale contributore alla revisione al rialzo, dopo aver riportato un utile per azione ( ) di , ben superiore alla stima di consenso pari a . Secondo FactSet, Amazon da sola ha contribuito per circa il 76% all'aumento della crescita degli utili prevista per l'S&P 500 nell'ultima settimana.

nell'ultima settimana. Questo risultato eccezionale è stato determinato principalmente da un guadagno una tantum ante imposte di 53,4 miliardi di dollari , legato soprattutto all'investimento della società in Anthropic .

, legato soprattutto all'investimento della società in . FactSet ha comunque incluso questo risultato nei calcoli, poiché la maggior parte degli analisti aveva basato le proprie previsioni sull' EPS GAAP , garantendo coerenza con le stime di consenso.

, garantendo coerenza con le stime di consenso. Alphabet rimane il principale contributore alla crescita degli utili dell'S&P 500 nel secondo trimestre, mentre Amazon è salita al secondo posto dopo la pubblicazione dei risultati.

rimane il principale contributore alla crescita degli utili dell'S&P 500 nel secondo trimestre, mentre dopo la pubblicazione dei risultati. Escludendo Alphabet e Amazon, la crescita degli utili prevista per l'S&P 500 scenderebbe dal 47,4% al 28,8% su base annua .

. Anche senza il contributo di queste due società, l'indice sarebbe comunque sulla traiettoria per registrare il secondo trimestre consecutivo con una crescita degli utili superiore al 20% e il settimo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra. Le aziende con maggiore esposizione internazionale stanno registrando una crescita degli utili più forte Nonostante la continua forza del dollaro statunitense, le società che generano la maggior parte dei propri ricavi al di fuori degli Stati Uniti stanno registrando una crescita degli utili e dei ricavi significativamente superiore rispetto alle aziende maggiormente concentrate sul mercato domestico. I dati di FactSet suggeriscono che l'esposizione internazionale non ha penalizzato la performance aziendale, ma è diventata uno dei principali fattori trainanti di questa stagione delle trimestrali. Le aziende che generano oltre il 50% dei ricavi al di fuori degli Stati Uniti stanno registrando una crescita degli utili del 74,7% su base annua , rispetto al 35,5% delle società che realizzano la maggior parte delle vendite sul mercato domestico.

stanno registrando una crescita degli utili del , rispetto al delle società che realizzano la maggior parte delle vendite sul mercato domestico. Lo stesso andamento si osserva nella crescita dei ricavi: le aziende con maggiore esposizione internazionale registrano una crescita del 20,5% , contro il 12,0% delle società focalizzate principalmente sul mercato interno.

, contro il delle società focalizzate principalmente sul mercato interno. La crescita complessiva degli utili dell'S&P 500 nel secondo trimestre 2026 si attesta attualmente al 47,4% su base annua .

. Alphabet, Exxon Mobil e Chevron sono i tre principali contributori alla forte performance degli utili delle società con maggiore esposizione internazionale.

sono i tre principali contributori alla forte performance degli utili delle società con maggiore esposizione internazionale. Escludendo queste tre aziende, la crescita degli utili prevista per le società internazionali scenderebbe dal 74,7% al 27,5%, mentre la crescita dei ricavi passerebbe dal 20,5% al 16,0%. I dati indicano che questa stagione delle trimestrali continua a essere trainata in larga misura dalle più grandi multinazionali globali, caratterizzate da una presenza significativa al di fuori degli Stati Uniti. Fonte: FactSet

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