3 strategie per fare trading su USFANG

Tempo di lettura: 2 minute(s)

Titoli tecnologici come Apple, Facebook o Netflix sono stati tra i più grandi vincitori di Wall Street, ma hanno anche cambiato il modo in cui viviamo. Quindi le loro valutazioni hanno iniziato a sostenere che un'altra bolla del mercato potrebbe essere in via di elaborazione. Di conseguenza, l'indice FANG è stato creato e mentre il suo nome rappresenta Facebook, Amazon, Netflix e Google, l'indice rappresenta in realtà 10 titoli tecnologici in parti uguali. In questo articolo presentiamo 3 modi di utilizzare il CFD di USFANG basato sull'indice NYSE FANG +.

Strategia 1 - portafoglio di azioni L’ Indice CFD ha le due caratteristiche principali: leva e scala. Se vuoi investire in 10 titoli tecnologici (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla e Twitter) avrai bisogno di un bel po' di capitale. Con CFD USFANG non solo hai tutto incluso in un indice, ma avrai solo bisogno di un deposito del 10% per prendere posizione. La scala ti consente di ottenere la posizione più ampia che desideri. Un lotto rappresenta il valore del punto di $50, quindi se l'indice è a 2600 punti il valore sarebbe $130000. Tuttavia, se vuoi che la tua posizione sia $ 50000, puoi prendere 0,38 lotti. Per fare ciò, hai solo bisogno di un deposito di $ 4940. Pertanto, USFANG è un ottimo modo per investire in titoli tecnologici utilizzando un solo strumento. Strategia 2: short a titolo definitivo Mentre è possibile acquistare 10 titoli separatamente, questo funzionerà solo se i loro prezzi saliranno. Cosa succede se pensi che gli stock tecnologici siano sopravvalutati? Prendere una posizione short nel CFD di USFANG è un ottimo modo per tradare tale opinione. La tua posizione potrebbe guadagnare un profitto finchè USFANG diminuirà. Di nuovo, stai sfruttando la leva e la scalabilità come con la Strategia 1. Nonostante un'importante correzione nel 2018, il FSE + di NYSE è tornato al 23,3% annuo tra settembre 2014 e fine febbraio 2019. USFANG è un CFD basato su tale indice disponibile sulla piattaforma xStation. Si prega di essere consapevoli del fatto che i dati presentati si riferiscono ai dati sulle performance passate e tale valore non è un indicatore affidabile delle prestazioni future. Fonte: xStation5 Strategia 3 - copertura speculativa Questa strategia può essere utilizzata per i trader che hanno già un portafoglio di azioni. Se hai un portafoglio di azioni che vale, diciamo $20000 e ti piacciono le azioni che hai ma pensi che le azioni tecnologiche siano sopravvalutate puoi considerare una posizione short nel CFD di USFANG (0,15 lotti rappresenterebbero $19500 al valore dell'indice di 2600) . Questo tipo di operazioni presuppone semplicemente che le tue azioni funzioneranno meglio delle azioni incluse in NYSE FANG +. Potrebbero esserci possibilità durante le flessioni del mercato se il CFD di USFANG perde più del tuo portafoglio. Fonte: Bloomberg, xStation, XTB Research

