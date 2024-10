5 cose che devi sapere sui rollover

Il rollover è un'operazione puramente tecnica che garantisce che i Contratti per Differenza (CFD) disponibili sulle piattaforme XTB riflettano sempre le condizioni di mercato nel miglior modo possibile. La data di scadenza di un contratto futures è l'ultimo giorno in cui puoi negoziare quel contratto.

Prima della scadenza, un trader di futures puo’: 1. Chiudere la posizione oppure 2. Usufuire del “rollover” Un rollover si verifica quando un trader mantiene la propria posizione aperta sul mercato passando dal contratto del mese corrente al contratto del mese successivo. La scadenza dei contratti varia da mercato a mercato ed il trader decidera’ se passare al nuovo contratto osservando il prezzo sia del contratto in scadenza che del contratto del mese successivo, o in alternativa chiudere la posizione. Perché XTB esegue il rollover del CFD? XTB offre tutti i contratti CFD con una scadenza di 365 giorni. La maggior parte dei CFD su indici e materie prime si basa sui prezzi dei contratti futures. Per ogni mercato di solito esiste un lungo elenco di contratti futuri con date di scadenza diverse che vanno da un mese a molti anni nel futuro. Per passare da un contratto all’altro alla data di scadenza dovuta, dovrebbe chiudere un contratto (in scadenza) e aprirne un altro (il successivo), pagando le commissioni di transazione. Il rollover del CFD invece ti permette di effettuare il passaggio in automatico e gratuitamente, senza commissioni di transazione associate! Posso perdere denaro con un rollover? No. Il rollover è un'operazione puramente tecnica che è sempre neutrale dal punto di vista del profitto. Una variazione di prezzo avrà un impatto sulla posizione di "profitto", ma allo stesso tempo verrà aggiunto esattamente l'importo opposto alla posizione di "Swap". Immagina che un trader detenga una posizione long sul contratto di petrolio greggio di maggio che viene scambiato a $ 25 e quando questo contratto si avvicina alla data di scadenza, vuole passare al contratto di giugno che viene scambiato a $ 27. Deve chiudere il contratto di maggio e aprire il contratto di giugno. Il CFD si sposta automaticamente con un rollover. Utilizzando questo esempio, se avevi una posizione Long su OIL.WTI a un prezzo di $ 25 con un profitto di $ 0, il rollover cambierà il prezzo in $ 27, il che mostrerà una posizione di profitto + $ 2. Per rendere neutra questa operazione, - $ 2 viene visualizzato nella posizione di swap. Il contrario accade per posizioni Short. Perché le dimensioni del rollover differiscono? Vari fattori come i tassi di interesse, i dividendi e il costo di stoccaggio causano differenze tra i prezzi dei contratti futures per un singolo strumento. Normalmente queste differenze sono modeste ma a volte i mercati delle materie prime selezionati possono assistere a grandi differenze. Quando avverrà un rollover? Facciamo del nostro meglio per fornire in anticipo tutte le informazioni sul rollover per i CFD. È possibile trovare queste informazioni nella tabella dei rollover. TABELLA DEI ROLLOVER

