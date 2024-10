Analisi tecnica su MT4

MT4 è una piattaforma di trading nota per il suo largo ventaglio di strumenti per l’analisi dei grafici. Gli strumenti di analisi tecnica comprendono quelli basilari come le trendlines, i canali, le forme, le linee verticali, indicatori, oscillatori, ritracciamenti di Fibonacci e molto altro. Linee Nella vista standard di MT4 vediamo 10 diversi strumenti base, che possono essere trovati nella sezione Linee. Osserviamo I più importanti. Il primo è semplicemente una freccia, il cursore standard del mouse. Questa è la croce, che ti consente di vedere il prezzo e la data / l’ora sui grafici. La croce ti consentirà di misurare sul grafico la lunghezza del movimento in pip e vedere per quante candele è durato il movimento del prezzo. Tieni semplicemente premuto il tasto sinistro e muovi la croce. Questi strumenti sono invece delle linee orizzontali e verticali. La prima è utile quando si marca la data o l’orario sul grafico. La seconda viene usata per l’applicazione del livello del supporto e della resistenza. Ti permette anche di selezionare i livelli psicologici sullo strumento da te scelto. La successiva icona è la trendline. Si tratta dello strumento più comunemente usato dai trader. Consente di evidenziare I trend rialzisti o ribassisti applicandole rispettivamente ai prezzi massimi o minimi. Prendendo questa opportunità vediamo come costruire una trendline in modo corretto. Prima di iniziare a tracciare la trendline dobbiamo localizzare i movimenti di prezzo più estremi. Allora mettiamo una trendline sul primo prezzo massimo in un trend decrescente. Il secondo punto verrà applicato in modo tale che la linea non vada ad intersecare le candele che ci sono tra i due punti. Ricordiamo che una trendline applicata correttamente viene tracciata ai prezzi massimi, i cosiddetti stoppini delle candele, invece che sui prezzi di chiusura. Quando il prezzo rimbalza su dalla trendline mappata, ciò sarà una conferma della forza della trendline.

Canale equidistante Lo strumento successivo è il Canale Equidistante che è fondamentalmente una trendline con una linea parallela incorporata. Ritracciamento di Fibonacci Uno degli strumenti tecnici più popolari di analisi tecnica è il Ritracciamento di Fibonacci. Viene usato per determinare livelli significativi di supporto e resistenza, dai quali il mercato potrebbe invertire il proprio movimento. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più In questo esempio, vediamo un chiaro recupero del prezzo del 50% del livello di ritracciamento. Il ritracciamento di Fibonacci verrà ulteriormente spiegato in dei tutorial separati.

Strumenti di testo Seguono poi due strumenti di testo. Ciò ti consente di scrivere sul grafico sia in una posizione fissa che in una qualsiasi. L’ultima icona consente di usare differenti simboli applicabili per ragioni informative. Menu degli strumenti di analisi tecnica Tutti gli strumenti di analisi tecnica sono raggruppati nel menu “Inserisci”. Tipi di grafico Analizzando i grafici devi anche poterne cambiare il tipo (a barre, a linee, a candele), analizzare diversi timeframe ed Impostare I formati da adattare alle tue esigenze. Per far ciò devi semplicemente usare la barra superiore: Se vuoi salvare il tuo formato per quando apri dei nuovi grafici, clicca col tasto destro sul grafico, seleziona “Formato”, poi “Salva formato”, e da un nome ad esso. Modifica degli strumenti Ogni strumento nel grafico può venir modificato facendo clic col tasto destro sull’oggetto e selezionando “Personalizza ”. Ora puoi cambiare il colore di un dato strumento o impostare dei parametri personalizzati. Estendere il menu strumenti C’è anche la possibilità di estendere la gamma degli strumenti. Per fare ciò, clicca col tasto destro sul pannello delle linee, e scegli Personalizza. La selezione ti mostrerà tutti gli strumenti disponibili. Dopo aver trascinato gli strumenti nell’area a destra, essi appariranno sul display principale: Adesso che hai visto I principali strumenti disponibili sulla piattaforma MT4, puoi iniziare ad usarli nella nostra analisi giornaliera del mercato. * Il trading comporta dei rischi. Le perdite possono superare i tuoi depositi. Pubblicazione elaborata da X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Vi informiamo che la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4) non è più disponibile per i nuovi conti creati (conti di investimento). Tuttavia, è ancora disponibile per gli utenti esistenti che hanno utilizzato la piattaforma MT4 fino ad ora. Vi incoraggiamo a controllare la nostra moderna, estremamente intuitiva e premiata piattaforma di trading - xStation 5!

