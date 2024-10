Gold Trading - Come iniziare a fare trading di oro online

Tempo di lettura: 22 minute(s)

L'investimento in oro è da sempre una scelta affascinante per coloro che desiderano diversificare il proprio portafoglio, proteggersi dall'inflazione o semplicemente apprezzare la bellezza e il prestigio di possedere questo metallo prezioso. Grazie ai recenti progressi tecnologici, oggi esistono numerose opzioni per investire nell'oro , anche comodamente dal proprio smartphone. In questo articolo esploreremo come acquistare e scambiare oro, come negoziare CFD sull'oro e quale sia il momento ideale per iniziare a fare trading in questo mercato.

Come acquistare oro?

Per acquistare oro, è fondamentale conoscere le diverse modalità di investimento e comprendere come funziona la domanda sui mercati dell'oro. Le principali opzioni includono:

Beni fisici: Questa è la forma più tradizionale e comune di investimento. Include lingotti d'oro, monete e gioielli. Gli investitori possono acquistare questi beni direttamente da rivenditori specializzati e conservarli in sicurezza.

Questa è la forma più tradizionale e comune di investimento. Include lingotti d'oro, monete e gioielli. Gli investitori possono acquistare questi beni direttamente da rivenditori specializzati e conservarli in sicurezza. Fondi negoziati in borsa (ETF) : Gli ETF sull'oro permettono di investire in oro senza dover possedere fisicamente il metallo. Questi fondi replicano il prezzo dell'oro e possono essere acquistati e venduti come qualsiasi altra azione in borsa.

: Gli ETF sull'oro permettono di investire in oro senza dover possedere fisicamente il metallo. Questi fondi replicano il prezzo dell'oro e possono essere acquistati e venduti come qualsiasi altra azione in borsa. Titoli di estrazione dell'oro: Investire in azioni di aziende che estraggono oro è un'altra opzione. Questi titoli possono offrire esposizione al mercato dell'oro senza la necessità di possedere il metallo stesso.

Investire in azioni di aziende che estraggono oro è un'altra opzione. Questi titoli possono offrire esposizione al mercato dell'oro senza la necessità di possedere il metallo stesso. Contratti futures sull'oro: I contratti futures sono accordi per acquistare o vendere oro a un prezzo predeterminato in una data futura. Questa modalità è più complessa e adatta agli investitori con una certa esperienza.

Ogni opzione ha i propri vantaggi e svantaggi, quindi è essenziale valutare attentamente quale si adatta meglio alle proprie esigenze e obiettivi di investimento.

Lingotti d'oro

I lingotti d'oro, sono una scelta popolare per gli investitori che desiderano acquistare oro fisico. I lingotti sono generalmente venduti al grammo o all'oncia. La purezza dell'oro, il produttore e il peso devono essere stampati sulla faccia del lingotto.

Quando si acquistano lingotti d'oro fisico, la purezza è fondamentale in quanto conferma il valore dell'oro. I lingotti d'oro di qualità da investimento devono contenere almeno il 99,5% di oro puro. Ciò è particolarmente importante se speri di conservare i lingotti in un conto pensionistico individuale specializzato (IRA), poiché non è possibile detenere meno oro puro in questo modo.

Ci sono molte aziende che vendono lingotti d'oro, ma consigliamo vivamente di scegliere solo quelle affidabili. Tieni presente che potresti dover pagare alcune spese extra, come l'assicurazione, per assicurare il trasporto sicuro dei tuoi lingotti.

Monete d'oro

Le monete d'oro sono popolari oggetti da collezione e un'opzione interessante per gli investitori. Tuttavia, a differenza dei lingotti d'oro, probabilmente pagherai un prezzo dell'oro superiore a quello che pagheresti per la stessa quantità di oro sotto forma di lingotti.

Le monete in genere hanno un contenuto d'oro inferiore rispetto ai lingotti d'oro. Ad esempio, una popolare moneta American Eagle da un'oncia è solo per il 91,67% d'oro. Il resto del peso è costituito da argento e rame. Assicurati di ricercare il contenuto in oro delle monete che ti interessano prima dell'acquisto.

Puoi acquistare monete d'oro tramite commercianti, banchi dei pegni e singoli venditori di cui ti fidi. Se scegli di acquistare le tue monete d'oro online, assicurati di rivolgerti a un commerciante elencato, ad esempio, nei database di zecca.

Gioielli

I gioielli, in particolare i pezzi antichi, possono fornire un'altra strada per l'acquisto di oro. Tuttavia, come le monete d'oro, probabilmente pagherai un extra per la quantità di oro che stai effettivamente ricevendo. Il premio può variare dal 20% al 300%, a seconda del produttore.

È importante tenere presente che non è tutto oro ciò che luccica. I produttori utilizzano leghe che combinano l'oro con altri metalli per rendere i loro pezzi più durevoli o regolarne il colore. La qualità dell'oro in gioielleria si misura in carati e l'oro di carati più alti è più prezioso dell'oro di carati più bassi. Cerca pezzi con un timbro di carati per assicurarti di ottenere ciò per cui paghi.

Fattori da considerare quando si acquista oro fisico

Quando si acquistano beni fisici, ci sono diversi fattori da considerare:

Stoccaggio

I lingotti o le monete d'oro richiedono un luogo di conservazione sicuro. Mentre puoi certamente tenere il tuo oro a casa, molti investitori preferiscono un custode. Assicurati di ricercare opzioni sicure per conservare il tuo oro prima dell'acquisto e tieni presente che lo stoccaggio sicuro aumenta il costo del tuo investimento.

Assicurazione

Sia che tu scelga di conservare il tuo oro a casa o presso un custode, è importante assicurare il tuo investimento contro furto o calamità naturali. Ciò potrebbe aumentare il costo dell'assicurazione dei proprietari di casa o degli affittuari, quindi assicurati di verificare con il tuo assicuratore.

Produttore

Per garantire che il valore del tuo investimento cresca nel tempo, assicurati di acquistare oro da fonti affidabili. Prima di acquistare qualsiasi cosa, dovresti assolutamente verificarli controllando i registri ufficiali dei rivenditori d'oro.

Purezza

Il contenuto d'oro nella moneta, nel lingotto o nel gioiello ha un impatto significativo sul suo valore e valore come investimento. Assicurati che l'oro che acquisti come investimento abbia un livello di purezza sufficientemente elevato da resistere alla prova del tempo. Mira a oggetti d'oro che siano puri almeno al 91%, se non al 99%.

L'attuale tasso di cambio dell'oro

Di seguito puoi trovare il grafico dei dati attuali sulle azioni dell'oro per uno strumento CFD il cui prezzo si basa sulle quotazioni dell'oro. I dati vengono aggiornati in tempo reale.

Metodi moderni di investimento in oro

Il mondo è cambiato molto negli ultimi decenni: la liberalizzazione dei movimenti di capitale e la nuova tecnologia hanno reso la strategia di trading dell'oro incredibilmente più semplice dell'acquisto di lingotti d'oro. A parte questo, i mercati finanziari hanno permesso agli investitori di acquistare il minerale d'oro con commissioni incredibilmente basse, o addirittura senza alcun costo di transazione.

Trading di CFD sull'oro

Il trading di CFD è una delle opzioni sull'oro più popolari per gli investitori. Presenta molti vantaggi rispetto all'investimento in oro fisico, come commissioni basse e in particolare la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Con i CFD, puoi tracciare i movimenti della merce o dell'asset sottostante senza possedere l'oro in forma fisica. Poiché le tecniche di negoziazione dell'oro con leva richiedono solo una certa percentuale dell'intera posizione, di solito è associata a trader d'oro esperti o al trading giornaliero dell'oro a causa degli alti livelli di rischio. Inoltre, il trading di CFD offre anche agli investitori la possibilità di aprire posizioni short per le negoziazioni di CFD, che potrebbero essere particolarmente utili in varie strategie di trading sull'oro.

Il processo di trading di CFD sull'oro è solitamente semplice e conveniente, poiché i migliori broker del mondo consentono il trading di oro online attraverso le loro app e piattaforme one-stop shop con un conto di trading.

Sulle piattaforme di trading, l'oro viene scambiato con il codice XAU e uno dei tassi di interesse di cambio più popolari è denominato in dollari USA per oncia troy, noto come XAU/USD.

Altri tassi di cambio CFD variano a seconda del broker, ma possono includere denominazioni in euro (XAU/EUR), sterlina britannica (XAU/GBP), yen giapponese (XAU/JPY) e franchi svizzeri (XAU/CHF).

Nota: sebbene il trading di CFD sull'oro sia simile al trading sul forex, alcune persone potrebbero usare frasi come "gold forex" o "forex gold trading" per il trading sull'oro, il che è sbagliato per definizione (FX o forex si riferisce al trading di valuta).

Perché fare trading di CFD sull'oro online?

Accessibilità al commercio dell'oro

Mentre l'acquisto di materie prime fisiche può comportare alcuni processi che richiedono molto tempo, la creazione di un conto di trading di CFD è relativamente semplice e veloce. Anche l'acquisto di oro è piuttosto costoso: il prezzo di un lingotto d'oro è in media superiore a € 40.000, indipendentemente dall'offerta e dalla domanda di oro. A meno che tu non abbia molto denaro a tua disposizione, i CFD sono un modo conveniente per accedere e partecipare al mercato delle materie prime.

Liquidità nel commercio dell'oro

Si stima che i volumi giornalieri di scambi di oro siano di circa 58 miliardi di euro e superino quelli della maggior parte delle coppie di valute ad eccezione di EUR/GBP, GBP/USD e USD/JPY. L'elevato volume di scambi conferisce ai CFD sull'oro un'elevata liquidità sui mercati dell'oro. Questa elevata liquidità significa che i CFD sull'oro sono meno costosi da negoziare rispetto ad altri strumenti finanziari e le commissioni addebitate sono generalmente molto basse. Inoltre, l'elevata liquidità significa che la vendita di contratti CFD è facile, il che ci porta al prossimo vantaggio.

La possibilità di andare long o short nel trading di CFD sull'oro

Quando usi i CFD, non devi preoccuparti di programmare le tue negoziazioni per quando il mercato è in rialzo. L'elevata liquidità dei CFD sull'oro significa che puoi capitalizzare i movimenti del prezzo dell'oro sia nei mercati in rialzo che in ribasso. Se pensi che il prezzo dell'oro aumenterà rispetto a una valuta, vai long (compra) e se pensi che il prezzo dell'oro si indebolirà rispetto a una valuta, vai short (vendi).

Stabilità nel trading di CFD sull'oro

Poiché i CFD consentono ai trader di trarre vantaggio anche quando i mercati sono in calo, i CFD sull'oro sono uno strumento vantaggioso. Possono infatti offrire ai trader una certa stabilità e la possibilità di avere successo anche in mercati instabili.

Leva nel trading sull'oro

I CFD sono prodotti finanziari con leva finanziaria. Non è necessario depositare l'intero importo richiesto per aprire una posizione. I CFD sull'oro tendono ad avere alti livelli di leva finanziaria, che si traducono in bassi requisiti di margine. Ad esempio, se ottieni una leva 50:1 su una posizione di 39.000 dollari USA, ti verrà richiesto di depositare solo U$ 780 sul tuo conto per aprire l'intero contratto di U$ 39.000. Allo stesso modo, dovrai depositare solo U$390 con una leva di 100:1.

Volatilità nei CFD sull'oro

Il mercato dell'oro è altamente volatile e il suo prezzo tende a fluttuare più delle coppie di valute tradizionali come l'EUR/GBP, che vede movimenti di prezzo di circa 50-100 pips quasi ogni giorno. Questa volatilità offre ai trader maggiori opportunità di successo nel mercato dell'oro.

Nessuna data di scadenza per i contratti di negoziazione dell'oro

I CFD sull'oro non hanno una data di scadenza e un trader sceglie quando chiudere una posizione. Questo è vantaggioso in quanto puoi mantenere una posizione aperta fino a quando non ottieni i margini di profitto desiderati.

In sintesi, i CFD sull'oro online possono fornire accessibilità, liquidità, capacità di andare long o short, stabilità, leva finanziaria, volatilità e nessuna data di scadenza del contratto. Questi vantaggi lo rendono un'opzione interessante per i trader interessati al metallo prezioso.

Costi per mantenere una posizione per un periodo prolungato

Sebbene il mercato dei CFD in genere implichi il tentativo di trarre profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo dell'oro, alcuni trader possono scegliere di mantenere le loro posizioni per periodi prolungati. Quando ciò accade, i broker possono applicare tassi di rollover per mantenere le posizioni, che a volte possono diventare piuttosto costosi.

È importante valutare il vero costo di mantenere una posizione prima di farlo, poiché i risultati potrebbero non giustificare le spese.

Come iniziare a fare trading di CFD sull'oro online

Se stai cercando di iniziare a fare trading di CFD online, dovrai capire come navigare nel mercato. Il trading nel complesso mercato dei CFD può richiedere del tempo per essere compreso, ma ecco alcuni passaggi per iniziare.

Comprendere il mercato

Il trading di CFD comporta la gestione sia del mercato delle materie prime che del trading di CFD. Per navigare con successo nel mercato, è fondamentale avere una corretta comprensione di entrambi.

Prenditi il ​​tempo per conoscere il mercato dei CFD sull'oro, compresi i diversi fattori che influenzano il mercato e il valore dell'oro, nonché i fondamenti necessari per prendere decisioni informate. Ciò include come analizzare il mercato, la domanda di oro e gli errori comuni da evitare.

Creazione di un piano

Come dice il proverbio, "non riuscire a pianificare significa pianificare di fallire". Un piano solido è fondamentale quando si fa trading di CFD sull'oro. Il tuo piano dovrebbe includere i tuoi obiettivi di trading, la tolleranza al rischio, il metodo di analisi preferito, la strategia di trading e gli strumenti di gestione del rischio e del denaro.

Metodo di analisi

Esistono due metodi principali per analizzare il prezzo dell'oro: l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale.

L'analisi fondamentale implica lo studio dei dati macroeconomici e del sentimento del mercato per prevedere i movimenti dei prezzi. I trader analizzano fattori economici come inflazione, incertezza politica e tassi di interesse reali negativi per prendere decisioni informate sul mercato.

L'analisi tecnica, d'altra parte, implica lo studio dei movimenti e dei modelli di prezzo passati per prevedere movimenti e tendenze futuri. Questo può essere fatto utilizzando l'azione dei prezzi, i modelli grafici e gli indicatori tecnici di trading. Scegli il metodo di analisi che meglio si adatta al tuo stile di trading e alle tue preferenze, oppure considera una combinazione di entrambi.

Gestione del rischio e del denaro

Una volta identificati i livelli di ingresso e di uscita, è importante disporre di regole di gestione del rischio e del denaro. Questi dovrebbero includere la quantità di capitale che rischierai per operazione, la perdita massima che sei disposto a sostenere e il tuo rapporto rischio/rendimento per garantire un portafoglio di investimenti bilanciato. Pianifica come ridurre al minimo il rischio utilizzando stop-loss e ordini limite per evitare grandi perdite, specialmente durante i periodi di elevata volatilità.

Un buon piano dipende dalla tua conoscenza del mercato. Se non hai familiarità con il modo in cui lo slippage influisce sui trailing stop, ad esempio, il tuo piano potrebbe non includere l'utilizzo di stop garantiti per ridurre al minimo il rischio. È anche importante attenersi al proprio piano, poiché la disciplina è un elemento cruciale per un trading costantemente redditizio.

Scegliere un broker CFD affidabile

La scelta di un broker affidabile è essenziale per raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Assicurati di cercare un broker che offra un servizio e un supporto di qualità. Quando scegli un broker, considera quanto segue:

Regolamentazione : scegli un broker regolamentato per assicurarti che i tuoi fondi siano al sicuro e che le tue informazioni personali e finanziarie siano protette.

: scegli un broker regolamentato per assicurarti che i tuoi fondi siano al sicuro e che le tue informazioni personali e finanziarie siano protette. Costi di trading : cerca un broker che offra commissioni competitive e spread ultra ristretti senza compromettere la qualità.

: cerca un broker che offra commissioni competitive e spread ultra ristretti senza compromettere la qualità. Scelte della piattaforma di trading : scegli un broker con una selezione di solide piattaforme e strumenti per migliorare la tua esperienza di trading.

: scegli un broker con una selezione di solide piattaforme e strumenti per migliorare la tua esperienza di trading. Requisiti di margine e leva : scegli un broker con requisiti di deposito e leva in linea con le tue capacità e i tuoi obiettivi di trading.

: scegli un broker con requisiti di deposito e leva in linea con le tue capacità e i tuoi obiettivi di trading. Assistenza clienti: cerca un broker con un'assistenza clienti reattiva ed efficiente per aiutarti a risolvere i problemi in modo rapido ed efficace.

Trading di oro tramite ETF

I fondi negoziati in borsa sull'oro sono diventati popolari in questi giorni, in quanto offrono un'interessante alternativa all'accesso all'oro. Alcuni sostengono che l'acquisto di ETF per negoziare oro sia un buon modo per investire in oro per i principianti o per le persone che vogliono acquistare oro come investimento a lungo termine, poiché la costruzione di ETF è facile da capire. Sono anche un'ottima opzione per coloro che cercano di scambiare oro online.

Quindi, come si acquistano gli ETF per l'oro? È molto semplice, poiché gli ETF si comportano come singole azioni e negoziano l'oro in borsa. Ciò significa che gli investitori non possiedono effettivamente l'oro fisico come uno dei metalli preziosi, ma ottengono comunque un'esposizione alla merce, poiché la maggior parte degli ETF standard (ETF vaniglia) detiene un certo numero di lingotti d'oro per ogni quota dell'exchange traded fund emesso. Di conseguenza, gli ETF tracciano il valore del mercato dell'oro e qualsiasi variazione dell'aumento o della diminuzione del prezzo dell'oro si riflette in un prezzo di mercato negoziato in borsa.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Cosa sono gli ETF sull'oro?

Gli ETF che sull'oro sono simili ai fondi comuni di investimento e sono negoziati in borsa. Come con un fondo comune di investimento azionario, una società di gestione patrimoniale (AMC) raccoglie denaro dagli investitori per investire in azioni. Tuttavia, con gli ETF sull'oro, l'asset sottostante è l'oro puro. L'AMC quindi assegna unità agli investitori che possono essere scambiate sulle borse. Il prezzo dell'ETF è correlato al prezzo dell'oro sottostante, aggiungendo flessibilità all'investimento in oro fisico.

Come funzionano gli ETF sull'oro

Ogni unità di un Gold ETF rappresenta un grammo d'oro con una purezza del 99,5%. Questo oro è conservato nei caveau delle banche depositarie e il suo valore determina il prezzo dell'unità. Ad esempio, se l'AMC assegna il valore di un grammo d'oro a ciascuna unità, il prezzo di ciascuna unità sarà approssimativamente uguale al prezzo di un grammo d'oro.

Vantaggi del trading di ETF sull'oro

Ci sono diversi vantaggi nel negoziare ETF con oro, tra cui:

Nessuna variazione di prezzo : gli ETF vengono acquistati e venduti allo stesso tasso, a differenza dell'oro allocato, che opera a prezzi diversi in luoghi diversi.

: gli ETF vengono acquistati e venduti allo stesso tasso, a differenza dell'oro allocato, che opera a prezzi diversi in luoghi diversi. Purezza dell'oro : la purezza degli ETF è assicurata, con una purezza del 99,5% come standard. Il mercato dell'oro fisico manca della trasparenza per generare fiducia nella purezza.

: la purezza degli ETF è assicurata, con una purezza del 99,5% come standard. Il mercato dell'oro fisico manca della trasparenza per generare fiducia nella purezza. Liquidità : gli ETF sono quotati e negoziati su borse valori riconosciute, offrendo convenienza e liquidità.

: gli ETF sono quotati e negoziati su borse valori riconosciute, offrendo convenienza e liquidità. Nessuna paura del furto : l'oro conservato in forma demat garantisce la sicurezza dell'investimento, salvando gli investitori dalle preoccupazioni associate all'oro fisico. Risparmia anche sulle spese dell'armadietto.

: l'oro conservato in forma demat garantisce la sicurezza dell'investimento, salvando gli investitori dalle preoccupazioni associate all'oro fisico. Risparmia anche sulle spese dell'armadietto. Nessun costo di entrata e di uscita : gli ETF sull'oro non addebitano alcun carico di entrata o di uscita poiché sono negoziati in borsa.

: gli ETF sull'oro non addebitano alcun carico di entrata o di uscita poiché sono negoziati in borsa. Nessun costo di tassazione indiretta: le transazioni ETF sono esenti da imposte indirette, come la GST all'aliquota del 3% sul valore di acquisto e di vendita, che vengono addebitate su beni tangibili in oro.

Modi per investire in ETF per fare trading sull'oro

Ci sono due modi per investire in ETF per l'oro. Uno è il percorso diretto, in cui gli investitori acquistano quote di ETF e possono conservare le loro azioni e titoli in un formato elettronico utilizzando un conto demat, noto anche come conto dematerializzato aperto tramite un agente di cambio. Questo account consente alle persone di monitorare comodamente tutti i loro investimenti in un unico posto, comprese azioni, fondi negoziati in borsa, obbligazioni e fondi comuni di investimento.

Il secondo è il percorso indiretto, in cui gli investitori investono in fondi d'oro che investono indirettamente in ETF.

ETF a confronto con altri prodotti di investimento

Confrontare gli ETF con l'investimento in oro fisico non è semplice, poiché gli asset in oro tangibile servono sia la domanda di gioielli che quella di investimento. L'investimento in oro fisico ha tassi di acquisto e vendita diversi, il che non è il caso degli ETF. Tuttavia, i tradizionali vantaggi di utilizzo delle riserve auree hanno storicamente superato i vantaggi del prodotto digitale. Gli investitori devono comprendere i requisiti di rendimento e lo scopo dell'investimento prima di scegliere tra le due opzioni.

Azioni in oro

Invece di acquistare oro fisico, un altro modo per iniziare a fare trading è acquistare azioni di società produttrici di oro. In questo caso, gli investitori investono in oro acquisendo un'esposizione indiretta ai mercati dell'oro poiché i produttori che vendono oro dipendono fortemente dal prezzo di mercato dell'oro. Le prospettive per tali aziende sono generalmente rosee quando il prezzo dell'oro sale, poiché si prevede che aumenteranno anche le vendite e gli utili dei minatori d'oro.

Pertanto, esiste una significativa correlazione positiva tra i prezzi dell'oro e alcuni titoli auriferi. Vale la pena sottolineare che anche le società di estrazione dell'oro possono pagare dividendi, il che rappresenta un enorme vantaggio rispetto a un investimento diretto in metalli preziosi. Questo fattore potrebbe essere particolarmente critico per gli investitori di dividendi a lungo termine e implica che in alcuni casi l'acquisto di titoli auriferi potrebbe essere un'idea ancora migliore rispetto al modo tradizionale di investire in oro: l'acquisto del metallo prezioso.

Si prega di essere consapevoli del fatto che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e tale non è un indicatore affidabile della performance futura.

Le scorte d'oro sono correlate positivamente con i prezzi dell'oro, il che significa che le azioni dei minatori d'oro guadagnano insieme all'aumento dei prezzi dell'oro. D'altra parte, le scorte d'oro tendono a diminuire quando il prezzo dell'oro scende. Barrick Gold Corp (GOLD.US) può essere trovato tra i maggiori produttori di oro al mondo. Fonte: xStation5

Il momento migliore per fare trading su oro

Molti investitori si domandano quale sia il momento migliore per fare trading sull'oro. Molti trader considerano l'oro un bene "rifugio sicuro". Ciò significa che è considerato un bene relativamente sicuro durante i periodi difficili, come durante le crisi finanziarie o le recessioni. Non è un caso che le banche centrali detengano l'oro come attività di riserva, poiché è ampiamente previsto che l'oro conserverà il suo valore. Tale ragionamento influisce anche sulle decisioni degli investitori al dettaglio, motivo per cui l'oro si trova spesso nei portafogli degli investitori.

A parte questo, il metallo prezioso può diventare particolarmente popolare durante i periodi di alta inflazione. Poiché l'aumento dell'inflazione di solito rende le persone preoccupate per la diminuzione del valore del loro denaro, l'oro dovrebbe fungere da copertura contro l'inflazione. Anche se il rapporto tra prezzo dell'oro e inflazione non è così significativo come in passato (erano molti anni che non si registrava un'inflazione elevata e anche i programmi di allentamento quantitativo hanno avuto i loro effetti su questo fenomeno), l'acquisto di oro può essere comunque una mossa saggia in paesi con inflazione relativamente elevata.

L'oro è anche considerato una classe di attività, che potrebbe aiutare gli investitori a costruire un portafoglio equilibrato. Questa idea può essere particolarmente allettante per gli investitori avversi al rischio, poiché la diversificazione del portafoglio può ridurre il rischio e la volatilità.

Si prega di essere consapevoli del fatto che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e tale non è un indicatore affidabile della performance futura.

A seguito della crisi finanziaria globale, la correlazione negativa tra i prezzi dell'oro e il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è diventata molto evidente. Pertanto, l'aumento dei rendimenti statunitensi di solito porta a un calo dei prezzi dell'oro. Fonte: fred.stlouisfed.org

Orari di negoziazione dell'oro

Finora abbiamo discusso diversi aspetti del commercio dell'oro. E gli orari di negoziazione dell'oro? Anche se questo non dovrebbe avere molta importanza per gli investitori a lungo termine che hanno un orizzonte temporale di diversi anni, potrebbe essere particolarmente importante per quanto riguarda il trading giornaliero dell'oro e il prezzo dell'oro.

In generale, ci sono due ore di punta della giornata per negoziare oro: quando i mercati europei sono aperti e i mercati statunitensi sono aperti. Il picco europeo si verifica intorno alle 8:00 GMT (9:00 CET) e quello potrebbe essere un momento in cui il prezzo dell'oro sale o scende.

Tuttavia, la maggior parte dell'attività nei mercati commerciali dell'oro di solito si verifica dopo l'apertura del mercato statunitense - secondo alcune stime questo picco può essere anche il doppio di quello europeo. L'elevata volatilità dura dalle 13:00 circa GMT (14:00 CET) fino alle 16:00 circa GMT (17:00 CET). Questa volta potrebbe essere un buon periodo a cui prestare attenzione, ad es. fluttuazioni del prezzo dell'oro in dollari USA, o quando la domanda di oro aumenta e quando potrebbe essere il momento migliore per comprare o vendere oro.

Come investire in oro con XTB

Se stai pensando di iniziare i tuoi investimenti nell'oro o in altre commodities, tramite XTB puoi avere accesso a 21 CFD su materie prime. I CFD, ovvero i contratti per differenza, ti danno l'opportunita' di investire utilizzando la leva finanziaria fino a 1:10. La leva finanziaria ti da l'opportunita di avere un esposizione al mercato maggiore rispetto al deposito iniziale, di conseguenza il tuoi rendimento puo essere piu alto rispetto a quanto investito inizialmente. Ricorda però che questo metodo di investimento aumenta anche i rischi di perdita.

XTB si presenta come una piattaforma di trading online di primo piano, fornendo anche un'app mobile di facile utilizzo. Questa piattaforma finanziaria tecnologica rende l'accesso ai mercati finanziari globali semplice per gli investitori individuali. XTB offre inoltre la possibilità di guadagnare interessi sui fondi non impegnati in investimenti e detenuti nel proprio conto di trading. Quando effettui un deposito nel tuo conto, puoi scegliere di non investire subito tali somme ed XTB ti consente di guadagnare interessi su questi fondi inattivi. Gli interessi sono calcolati su base annua e accreditati mensilmente. I nuovi clienti beneficiano di tassi d'interesse maggiorati per i primi 90 giorni dall'apertura del conto: *4,2% annuo sui depositi in euro e 5% annuo sui depositi in dollari americani. Dopo tale periodo, per i clienti già esistenti, il tasso si attesta al 2% annuo per i depositi in euro e al 2,5% annuo per i depositi in dollari. È importante ricordare che i tassi di interesse di XTB possono subire variazioni nel tempo, e gli interessi saranno pagati secondo le tariffe correnti fino a eventuali comunicazioni di cambiamenti.

Se sei interessato ad aprire un conto con XTB, clicca qui.

*Tasso di interesse annuo. Offerta destinata ai nuovi clienti e limitata a 90 giorni dalla data di conclusione del contratto. I clienti a lungo termine ricevono un tasso di interesse più basso. Tassi di interesse attuali su https://www.xtb.com/it/interessi. Investire è rischioso.