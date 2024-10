Azioni Frazionate: un punto di svolta per gli investimenti in XTB

Tempo di lettura: 12 minute(s)

Tenendo conto delle strategie diverse e ad alta domanda dei nostri clienti, abbiamo offerto l'opportunità di acquistare Azioni Frazionate. Il mercato azionario è ancora il re di tutti i mercati finanziari, con fondi di investimento e società che attirano l'attenzione dei trader a seconda del ciclo di mercato. Tuttavia, indipendentemente dalle circostanze del mercato, ci concentriamo sulla fornitura ai clienti di servizi professionali, esperti e completi. Ciò si riflette nelle Azioni Frazionate, il nuovo prodotto XTB, disponibile per l'investimento.

Il reparto IT, in collaborazione con tutte le unità dell'azienda, ha lavorato a lungo per implementare la possibilità di investire in Azioni Frazionate per soddisfare le esigenze degli investitori che utilizzano la piattaforma di investimento XTB. D'ora in poi, ciascuno dei clienti XTB può effettuare investimenti senza essere limitato dal prezzo delle azioni o degli ETF (exchange traded funds). Anche il trading per un importo renderà più facile e intuitivo investire in una società nel mercato azionario. E per meno soldi. In questo articolo imparerai cosa sono effettivamente le Azioni Frazionate, come funziona questo strumento XTB e cosa cambierà nell'offerta XTB.

Cosa sono le Azioni Frazionate?

Le Azioni Frazionate è un prodotto XTB senza commissioni (fino a 100.000 EUR di fatturato mensile) presso la nostra piattaforma di investimento che si riferisce a un diritto fiduciario su una parte di un'azione di una determinata società. Per finalizzare il processo di acquisto di una quota frazionata, XTB acquista una quota intera, assegna il valore della porzione corrispondente al cliente e trattiene il rimanente per operazioni future sul proprio conto di intermediazione. L'investimento in Azioni Frazionate XTB non ha alcun collegamento con derivati ​​o CFD ed è un prodotto basato sulle azioni standard del mercato azionario. Quando i clienti XTB fanno trading di azioni, sono i proprietari delle azioni della società. Nel caso delle Azioni Frazionate la situazione è diversa.

Le Azioni Frazionate rappresentano un diritto fiduciario su una frazione delle azioni o quote degli ETF offerti da XTB. Questo diritto fiduciario su una frazione di azione implica che il detentore di Azioni Frazionate ha diritto solo ai benefici economici che derivano direttamente da un investimento in una frazione di azione. È XTB che detiene le quote rilevanti, un diritto fiduciario su una frazione di cui il cliente ha diritto. Quindi il trading di Azioni Frazionate non è completamente uguale all'acquisto della proprietà di una frazione di azioni.

Azioni Frazionate: una nuova opportunità di investimento?

Qui presenteremo il tipo di opportunità offerte dall'investimento in Azioni Frazionate.

Possibilità di investire un importo definito con precisione

Il trading di Azioni Frazionate per importo può essere più semplice e rendere il portafoglio più facile da gestire

Modalità più semplice per creare un portafoglio diversificato

Possibilità di investire in Azioni Frazionate nonostante il prezzo elevato del prezzo dell'azione sottostante

Molti investitori che acquistavano azioni per i loro conti di investimento in precedenza avevano problemi con le decisioni di investimento durante gli acquisti. Ad esempio, se le azioni di una società selezionata costano $ 100 e il cliente ha depositato un importo di $ 150 sul conto, il Cliente potrebbe comunque acquistare solo 1 azione. Ora, tutti i clienti XTB possono utilizzare le Azioni Frazionate, che consentono loro di acquistare Azioni Frazionate direttamente su XTB. Nella situazione sopra descritta, l'investitore avrà l'opportunità di acquistare 1 azione per $ 100 e acquisire Azioni Frazionate per $ 50 - il prodotto XTB.

Il prodotto Fractional Shares è il supporto e la risposta alle diverse preferenze dei nostri Clienti - investitori e trader che cercano la massima efficienza nell'allocazione dei fondi. Grazie alle Azioni Frazionate, XTB potrà investire, ad esempio in:

0,25 Azioni Frazionate di Tesla (TSLA.US)

0,82 Azioni Frazionate di Pfizer (PFE.US)

0,11 Azioni Frazionate di Volkswagen (VOW1.DE)

0,4 Azioni Frazionate di NorthShore Global Uranium Trust (URNM.US)

0.50 Azioni Frazionate di SPDR S&P 500 Trust ETF CFD (SPY.US)

Come funzionano?

Poiché il prodotto Fractional Shares è nuovo nell'offerta di XTB, le sue specifiche richiedono una spiegazione approfondita. Ogni Cliente che investe in Azioni Frazionate riceve un diritto fiduciario su una porzione di azioni, che detiene effettivamente nel proprio conto presso XTB. Può vendere e acquistare il prodotto. Conserva anche i diritti economici per questo sebbene la seconda parte della transazione e formalmente il proprietario delle unità di Azioni Frazionate sia XTB. In altre parole, in questa particolare situazione, in realtà un investitore non possiede azioni di per sé.

Il nuovo prodotto rende più facile per i clienti investire per meno soldi e consente loro di investire in Azioni Frazionate di singole società. Allo stesso tempo, ovviamente (come sempre) comporta il rischio di mercato e di cambio (se gli investimenti vengono effettuati in valute diverse, la valutazione dell'investimento cambia in funzione delle variazioni di f/x).

Quando il cliente accumula frazioni di azioni fino a quando il numero totale di azioni è uguale o superiore a 1 (ad es. 0,32, 0,28 e 0,41), diventerà il proprietario della quota totale. L'eventuale eccedenza corrisponderà ad un’Azione Frazionata;

L'investimento nel diritto fiduciario su parte delle azioni consente di acquisire diritti fiduciari su Azioni Frazionate ma non equivale all'acquisto di azioni effettive di società o ETF. In questi casi, il numero minimo di azioni è sempre 1; consente di acquisire diritti fiduciari su Azioni Frazionate ma non equivale all'acquisto di azioni effettive di società o ETF. In questi casi il numero minimo di azioni è sempre 1;

Le Azioni Frazionate non possono essere trasferite a broker di terze parti e possono essere vendute solo su XTB. Inoltre, non è consentito vendere una quota frazionata ad altri clienti o istituti finanziari. È XTB il loro titolare legale e il secondo lato della transazione della quota frazionaria.

Azioni ed ETF Frazionati

La possibilità di acquistare Azioni Frazionate non rende - infatti - un'azione più economica, ma può aiutare ad investire in società con quotazioni azionarie elevate. Ci possono essere molte ragioni per questo, da quella semplice di un numero relativamente piccolo di azioni emesse rispetto alla capitalizzazione di mercato a quelle molto più ampie come il sentimento del mercato o le aspettative di guadagni futuri. In XTB, comprendiamo che ogni cliente vorrebbe investire esattamente la stessa quantità di denaro che desidera destinare all'obiettivo prescelto, senza dover essere limitato dal prezzo delle azioni della società sottostante.

È vero che alcune società quotate introducono azioni di serie diverse, tra l'altro, riducendo il prezzo di ingresso delle azioni per gli azionisti. Il fondo per veicoli di investimento di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, tra gli altri, ha deciso una tale mossa, con la sua quota principale, Classe A (BRKA.US) che costa circa $ 479.000 e azioni di Classe B (BRKB.US) disponibili da $ 316 (dati da 9 maggio 2023).

Tuttavia, un certo numero di società ha ancora azioni relativamente costose, tra cui Regeneron (REGN.US), Northrop Grumman (NOC.US) e TransDigm (TDG.US). Grazie all'acquisto delle opzioni Fractional Shares, i clienti XTB potranno sempre investire esattamente quanto desiderano nei titoli a cui sono interessati. L'offerta si applica anche agli ETF come iShares ETF che tracciano i prezzi dei mercati emergenti (EIMI .UK) o metalli preziosi come argento e oro (ISLN.UK) o (IGLN.UK), o i fondi indicizzati Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK).

Pro e contro dell'investimento nelle Azioni Frazionate

Come ogni strumento, le Azioni Frazionate presentano pro e contro specifici. Questi sono i 7 principali vantaggi e svantaggi:

Vantaggi dell'investimento in Azioni Frazionate

Secondo la Modern Diversified Portfolio Theory di Harry Markowitz, il numero ottimale di società diverse in un portafoglio di investimenti è di circa 35. Se si desidera investire il proprio capitale in società di diversi settori, come le nuove tecnologie, la sanità, la finanza o l'industria petrolifera, questo di solito comporterà un grande esborso finanziario.

La scelta di introdurre l'opzione di acquisto di Azioni Frazionate direttamente sulla piattaforma di investimento di XTB sarà particolarmente apprezzata dagli investitori alla ricerca di una piattaforma che offra un importo di investimento minimo inferiore. E quelli che generalmente pianificano di investire somme di denaro relativamente piccole nei mercati finanziari, forse più regolarmente. Ora il Cliente determina il livello di investimento finanziario senza compromessi e, in base alle circostanze personali, può scegliere le sue società preferite e investire utilizzando anche Azioni Frazionate.

Ne beneficeranno anche i clienti che intendevano investire in azioni che costano molto, dove il prezzo elevato potrebbe aver impedito loro di acquistare una singola azione. La nostra azione è anche un passo verso i clienti che vogliono investire un importo esatto; senza necessariamente concordare il numero e il valore complessivo delle azioni offerte dal mercato.

In pratica, ciò significa che nelle condizioni attuali, i clienti potranno investire in meno di 1 azione di una determinata società utilizzando lo strumento delle Azioni Frazionate. Potranno, ad esempio, acquistare 0,5 Azioni Frazionate o qualsiasi valore frazionario superiore/inferiore, come 2,63 o 10,97 azioni. Detto questo, vale la pena notare che le Azioni Frazionate si riferiscono solo a una parte frazionaria dell'intera partecipazione. Se un investitore detiene, ad esempio, 22,98 azioni, ciò significa che ha 22 azioni totali e 0,98 frazioni di azioni. In altre parole, puoi iniziare a investire da quasi qualsiasi importo (sopra il valore minimo della transazione che è 0,01 del prezzo dell'azione).

Come investire in Azioni Frazionate?

L'acquisto e la vendita di Azioni Frazionate è semplice e intuitivo. All'interno della piattaforma XTB, in una finestra di trading XTB i clienti sceglieranno autonomamente quanto vogliono investire, e il sistema adeguerà ad esso l'importo proporzionale di azioni e/o Azioni Frazionate. Gli aggiornamenti grafici vengono visualizzati sia nella versione desktop che in quella mobile. Sarà un leggero cambiamento della veste grafica, che i nostri clienti conoscono bene ed è ancora molto intuitiva.

La finestra per effettuare un ordine nella piattaforma mobile XTB:

Fonte: Piattaforma XTB

Azioni Frazionate e negoziazione per importo

La differenza tra questi concetti è legata al modo in cui vengono effettuati gli ordini. Nel caso di Azioni Frazionate, regoliamo il volume (numero di azioni ed eventualmente anche Azioni Frazionate f.e. 1,5). Durante il trading per importo, definiamo la quantità di fondi che vogliamo destinare all'investimento, ad esempio 3000 EUR o USD o altre valute. Il sistema sta calcolando tutto automaticamente. In questo caso, il Cliente acquisterà 4 azioni e 0,47 Azioni Frazionate (volume 4,47) per 3000 PLN.

Dividendi

Il possessore di Azioni Frazionate ha diritto a benefici economici in proporzione al valore della frazione di azioni ma la qualità di socio è detenuta da XTB. Pertanto, in virtù dei dividendi, XTB pagherà gli importi dei dividendi attribuibili alle partecipazioni di ciascun Cliente.

Nel caso di un nuovo prodotto XTB, XTB è l'unico azionista e le si basano su una legge sulla fiducia. Tuttavia, ovviamente, i titolari di Azioni Frazionate otterranno un importo proporzionale del dividendo rispetto alle loro partecipazioni, comprese le Azioni Frazionate.

Tuttavia, i classici diritti degli azionisti derivanti dalla proprietà di una società non saranno disponibili per i possessori di Azioni Frazionate, a causa dello status di azionista di XTB. Pertanto, la partecipazione al voto, alle assemblee generali degli azionisti o ad altre azioni societarie sarà impossibile se si dispone di meno di 1 azione. Tuttavia, se acquisisci più di 1 azione di una determinata società, avrai 1 azione regolare. In questo caso alla fine il resto della tua partecipazione sarà quota frazionaria.

I dividendi saranno calcolati e accreditati sul conto di investimento dei clienti in proporzione alla dimensione delle posizioni, comprese le Azioni Frazionate. Le regole contabili rimangono standard (T+2), secondo il principio FIFO (First In First Out). Ciò significa che gli acquirenti non diventano detentori effettivi di voti in una società fino a 2 giorni di borsa dopo il loro acquisto. Ricorda che per avere diritto ai dividendi, devi essere un azionista durante la "data di stacco". Questa data è sempre fissata dalla società, che paga i dividendi. I dividendi sono pagati in “pay-date”.

Trading per importo

Fino ad ora, i clienti sulla piattaforma XTB hanno fissato parametri per la quantità di azioni (volume) durante l'investimento in azioni ed ETF. Hanno anche utilizzato i calcolatori della piattaforma XTB incorporati per impostare i parametri esatti dell'ordine in modo che corrispondessero ai fondi che avevano sulla piattaforma. Se, alla fine, l'ordine non era esattamente quello che il cliente desiderava, doveva modificarlo e utilizzare nuovamente il calcolatore per vedere se gli aggiustamenti erano sufficienti.

La modifica della forma delle Azioni Frazionate consente di impostare l'importo dell'ordine desiderato senza ulteriori aggiustamenti, prima di effettuare qualsiasi transazione. Allo stesso tempo, gli investitori avranno ancora la possibilità di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo metodo. Passando dalla finestra di trading per "importo" o "volume" nella piattaforma XTB. Nel caso di negoziazione per importo, l'apertura di una negoziazione richiederà solo i seguenti passaggi da parte del trader:

Deposita fondi sul conto sulla piattaforma XTB Ricerca delle azioni specifiche della società Determinazione dell'importo per l'acquisto o Premendo il pulsante Compra/Vendi Facendo clic su "Conferma" nella finestra di conferma

Conferma e chiusura della posizione

Se è richiesto l'arrotondamento dell'importo dell'ordine, le informazioni appropriate appariranno sulla conferma della transazione al momento dell'ordine. Ci saranno anche informazioni sull'importo finale dell'investimento, inclusi eventuali costi aggiuntivi. Sarà possibile anche la vendita e la vendita parziale indicando l'importo, alle stesse condizioni di cui sopra.

Esempio

Solo a scopo dimostrativo, prendiamo il caso di un cliente che ha un conto in USD e il suo fatturato è inferiore a 100.000 EUR/mese. Il tasso EUR/USD al momento dell'esecuzione dell'ordine è 1,0000

Il cliente desidera investire in azioni Volkswagen (VOW1.DE) per un importo di $500

Il prezzo delle azioni VOW1.DE al momento dell'ordine è di EUR 190,0.

Tale cliente riceverà 2 azioni Volkswagen e 0,63 di frazioni di azioni

Dal punto di vista di un investitore, il progetto riguarderà: