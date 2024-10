Forex e CFDs Mobile Trading App

Accedi a XTB xStation - vincitore della "Best Trading Platform 2016" votata ai Personal Online Wealth Awards - e fai trading su oltre 3.000 strumenti finanziari globali, tra cui Forex, Indici, CFD su Criptovalute, Commodity, CFD su ETF ed Azioni: tutto dal tuo smartphone con la nostra applicazione mobile da noi completamente ideata e appositamente progettata.

L’applicazione mobile di trading di XTB ti consente di gestire i tuoi conti dal tuo dispositivo mobile (Android, Windows e iOs) mentre sei in movimento, ovunque ti trovi: tutto ciò di cui hai bisogno è un conto con noi ed una connessione internet funzionante oppure un accesso 3G/4G! Il trading mobile ti ofre una gestione completa del conto, grafici ed altri strumenti indispensabili per un trading finanziario in tempo reale. Puoi connetterti sia al tuo conto reale che ad una demo, dove potrai mettere in pratica le tue strategie di trading senza alcun rischio con un ammontare di fondi virtuali pari a 100.000. Le nostra applicazione di forex , xMobile, ti offre un modo conveniente di tenerti aggiornato sugli ultimi sviluppi del mercato, l’analisi dei mercati e le operazioni aperte: tutto in pochi tap. La nostra App mobile di trading ti consente di: Accedere a più di 5.400 strumenti ra cui Forex, Indici, CFD su Criptovalute, Commodity e CFD su Azioni

Modificare gli ordini dal tuo smartphone, inclusi I livelli di stop loss e take profit

Creare allarmi personalizzati

Applicare gli strumenti dell’analisi tecnica e gli indicatori ai grafici La nostra App di trading è disponibile anche su tablet ed ha ulteriori funzioni personalizzabili tra cui un’interfaccia personalizzabile, lo storico degli ordini, commenti del mercato e calendario economico. Essendo uno dei maggiori broker a livello globale, capiamo quanto è importante il trading mobile per il tuo successo. La nostra applicazione forex mobile fornisce un accesso completo e sicuro al tuo conto in XTB, il che significa che potrai sempre stare aggiornato sui mercati. Basta scaricare l'applicazione gratuitamente, accedere al tuo conto e avviare il trading. Rimani aggiornato con le notizie sul mercato, controlla il tuo portafoglio e piazza ordini in movimento con la nostra applicazione mobile intuitiva e avanzata. Forex Mobile Trading App - Come funziona? Dopo aver scaricato l'applicazione dallo store delle App del tuo smartphone, viene visualizzata una finestra di accesso. Questa schermata ti permette di connetterti al tuo conto reale o demo: inserisci i tuoi dati dell'account. Non hai ancora un account con noi? Nessun problema: scarica l'applicazione e richiedi un conto di trading direttamente tramite l'applicazione. Dopo aver depositato sul tuo conto, puoi iniziare ad aprire le posizioni. Se si ha una visione se uno strumento finanziario - come l'oro o Bitcoin - aumenterà o diminuirà nei prossimi giorni o settimane, è possibile tradare tale idea con l'applicazione mobile di XTB. Se il mercato si muove nella direzione prevista, guadagnerai un profitto. Tuttavia se il mercato si muove contro di te, subirai una perdita. Se non sei ancora pronto a tradare sugli strumenti reali, puoi provare l'applicazione mobile con una demo, completamente gratuita e senza alcun impegno o problemi. Caratteristiche della nostra App mobile di trading

Più del 50% dei nostri clienti utilizza attivamente la nostra app mobile per il trading. Dotata di potenti funzionalità e strumenti, è facile capire perché la nostra app mobile è così popolare. App Forex - Le funzioni disponibili (App Forex): Chiusura di gruppo di ordini

Grafici interattivi con indicatori tecnici

Gestione completa delle opearazioni

Calendario economico

Notizie di mercato in tempo reale

