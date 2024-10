Scopri come usare un Conto Demo Forex con XTB!

Le piattaforme di trading ti consentono di fare trading da dove vuoi e offrono migliaia di strumenti. Un conto demo CFD Forex gratuito ti consente di testare la piattaforma facendo trading con denaro virtuale su migliaia di strumenti. Questa è l'occasione ideale per imparare a usarlo e familiarizzare con le funzionalità che offre. Consigliamo di creare un conto DEMO a chiunque stia pensando di investire. Il conto Forex CFD DEMO è rivolto a persone che vogliono vedere come funzionano i mercati finanziari e le borse senza rischiare il proprio denaro. Potenzialmente, l'accesso a un account di prova gratuito ti consentirà di evitare errori e testare strategie di trading senza correre rischi. Nel seguente articolo ti spiegheremo cos'è un conto DEMO CFD Forex, quali funzionalità ha e come può aiutarti con il tuo trading.

Cos'è un Conto Demo CFD su Forex? Un Conto Demo CFD su Forex è un conto virtuale che ti consente di iniziare a fare trading su una piattaforma di investimento come xStation5, utilizzando denaro virtuale. Il conto è creato in modo tale da riflettere al meglio le funzionalità di un vero conto di investimento. I conti demo possono essere utilizzati per: Verificare le funzionalità dell'interfaccia e della piattaforma

Testare le tue strategie di trading e di investimento

Acquisire familiarità con l'apertura di posizioni e il piazzamento di ordini

Informarsi su come funzionano i mercati finanziari. Puoi aprire il tuo Conto Demo CFD su Forex dalla piattaforma web xStation5, scaricare la sua versione desktop o persino dall'app mobile xStation! Puoi trovare ulteriori informazioni sulla piattaforma xStation qui. Con il nostro conto DEMO, puoi familiarizzare con un'offerta che include migliaia di strumenti e iniziare a fare trading virtualmente. Alcuni strumenti sono disponibili per il trading esclusivamente con leva (CFD), mentre altri sono disponibili nella versione tradizionale senza leva (azioni ed ETF). La versione CFD dell'offerta include: indici, Forex, materie prime, metalli preziosi, criptovalute, CFD su azioni e CFD su ETF. Le versioni non CFD includono azioni ed ETF senza leva finanziaria. L'elenco completo degli strumenti è disponibile qui. Puoi leggere di più sul trading di CFD qui. Puoi familiarizzare con tutti i termini utilizzando la nostra sezione formativa. Perché un Conto DEMO potrebbe esserti utile? Il mercato finanziario è il luogo in cui investi i tuoi soldi, quindi prima di iniziare a farlo è bene che tu faccia esperienza con la piattaforma di trading che utilizzerai. Questo ti aiuterà ad imparare come usarla al meglio. Imparare il lato tecnico del trading è sempre molto importante anche se sei un investitore a lungo termine. Abbiamo fatto in modo che la piattaforma xStation5 fosse il più intuitiva possibile, pur mantenendo migliaia di funzionalità come strumenti avanzati di modifica dei grafici e indicatori. Puoi leggere di più sulla piattaforma xStation5 qui e visitare la nostra sezione formativa. Con un Conto DEMO acquisirai familiarità con il funzionamento dei mercati e imparerai a fare trading senza mettere a rischio i tuoi soldi. DEMO xStation5 - vantaggi e caratteristiche La creazione di un conto DEMO CFD Forex è completamente gratuita e lo creerai senza alcun obbligo aggiuntivo. Di seguito ti diremo cosa comporta l'apertura di un conto e quali vantaggi ha. Come aprire un conto DEMO? Per aprire un conto DEMO devi solo inserire il tuo indirizzo email e impostare una password per il tuo conto. Il modulo è abbastanza semplice e non richiede alcuna documentazione. Puoi fare tutto questo andando sul nostro sito web. Dopo esserti registrato/a potrai accedere alla piattaforma di trading xStation5 nella versione browser, andando alla pagina www.xtb.com -> Login -> xStation5 Puoi anche scaricare la piattaforma xStation5 sul tuo computer e utilizzarla nella versione desktop da questa pagina. Con un conto DEMO aperto potrai conoscere la piattaforma, le sue possibilità, diverse migliaia di strumenti e iniziare a fare trading, tra gli altri, sui prezzi di asset popolari come OIL, US500, GOLD o azioni come Apple o Microsoft - tutto questo per denaro virtuale senza correre alcun rischio: Il Conto DEMO diventa inattivo dopo 30 giorni

Puoi creare un altro Conto DEMO con lo stesso indirizzo email

La validità dell'account può essere estesa contattando l'ufficio commerciale o l'account manager assegnato

I fondi virtuali disponibili per il trading sul conto Forex CFD Demo sono 100.000 nella valuta del conto

È possibile aprire un conto reale gratuitamente in qualsiasi momento

Con un conto reale aperto il deposito di fondi virtuali su un conto DEMO può essere modificato nell'Area Clienti

Il cliente può avere un conto DEMO valido per un periodo di tempo illimitato

Il conto DEMO ha le funzionalità di un conto reale: indicatori, dati, grafici

Avendo un Conto DEMO su xStation5 hai anche accesso alle analisi di mercato preparate dal team di analisti

Rendiamo disponibile nella piattaforma la scheda "Formazione", a livello della quale ti mostreremo come utilizzare la piattaforma nella pratica, oltre a presentare il funzionamento dei mercati e i metodi analitici La piattaforma Forex CFD DEMO, a causa dei limiti tecnologici e delle specificità del trading, differisce solo in minima parte dalla gestione degli ordini reali: I dividendi, i diritti di sottoscrizione e altre azioni societarie non vengono pagati sui conti DEMO

Il trading su azioni ed ETF nella versione CFD avviene con un ritardo di 15 minuti

L'esecuzione degli ordini nella piattaforma di test non tiene conto della cosiddetta profondità di mercato, il che significa che l'esecuzione avviene sempre ai prezzi correnti nella modalità "Esecuzione a mercato" e non è influenzata dalla dimensione della transazione Vantaggi Aprire un conto DEMO CFD Forex ha molti vantaggi e cercheremo di elencarli di seguito. Dopotutto, non esiste un ambiente di formazione migliore di una piattaforma che ti permetta di fare trading senza correre il rischio di perdere i tuoi fondi: Conto gratuito senza obblighi

Trading senza rischi

Migliaia di strumenti disponibili

Test di funzionalità della piattaforma di trading xStation5

Prova pratica di opportunità e rischi derivanti dall'utilizzo della leva finanziaria (CFD)

Possibilità di familiarizzare con l'interfaccia grafica della piattaforma

Migliore possibilità di testare strategie di investimento e dozzine di indicatori

Centinaia di indicatori e strumenti di modifica dei grafici e

Strumenti per l'analisi tecnica e fondamentale

Accesso alle sezioni "Notizie" e "Formazione". Puoi trovare tutte le notizie e analisi di mercato qui. Che tipo di strumenti sono disponibili? Il conto Forex CFD DEMO ti consente di fare trading su quasi 2100 (il numero di strumenti dipende dalla filiale) strumenti disponibili per il trading, nella piattaforma xStation5. Di seguito, presenteremo brevemente alcuni dei più importanti. L'elenco completo, comprensivo di tutti, è disponibile al link https://www.xtb.com/en/trading-services/account-information/market-specification e sulla piattaforma xStation5 nella finestra di ricerca. CFD su Indici Gli indici azionari riflettono la condizione del mercato azionario in particolari paesi o settori. Ad esempio, l'S&P500 è composto dalle 500 maggiori società statunitensi che soddisfano i severi requisiti di Standard & Poor's. Il NASDAQ riflette le valutazioni principalmente nel settore tecnologico. L'indice VIX si basa sulla volatilità dell'indice S&P 500 ed è noto come indice della paura. Sulla piattaforma xStation5 consentiamo il trading su futures, contratti CFD con leva su tutti i principali indici di Stati Uniti, Europa e Cina. Ti invitiamo a familiarizzare con i materiali didattici che descrivono gli indici, che puoi trovare qui. CFD su materie prime I CFD sulle materie prime disponibili su xStation5 sono suddivisi in settori come Agricoltura (es. Soia, Caffè, Zucchero, Cacao, Grano) Energia (es. PETROLIO, NATGAS, BENZINA) Metalli industriali (es. ZINCO, ALLUMINIO) Metalli preziosi (es. ORO, ARGENTO) e molti altri (es. BOVINI, TNOTE, EMISS) CFD su Forex Il mercato dei cambi di valuta si chiama Forex. Offriamo decine di CFD su coppie di valute dei mercati principali (EURUSD, GBPUSD), minori (NZDCAD, CHFJPY) ed emergenti (USDPLN, USDTRY). Il mercato FX è noto per la leva più alta disponibile, che consente un'elevata volatilità degli investimenti anche con movimenti di prezzo relativamente piccoli. CFD su criptovalute Le criptovalute sono note per la loro elevata volatilità e hanno attirato l'attenzione degli investitori a causa dell'interesse istituzionale e della tecnologia blockchain. Offriamo CFD su tutte le criptovalute più popolari come Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot o Chainlink e molte altre. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Azioni ed ETF Le azioni e gli Exchange Traded Funds (ETF) sono una delle classi di attività più tradizionali con una storia che dura da centinaia di anni. Offriamo diverse migliaia di azioni quotate nelle borse europee e americane, che si aggiungono costantemente al nostro portafoglio. Sei interessato alle nuove tecnologie? Forse le attività gestite da Meta Platforms o Apple meritano il tuo interesse? O forse leggi del mercato delle materie prime e prevedi l'aumento dei prezzi del petrolio? Forse è il momento di dare un'occhiata alle quotazioni di Chevron o Total? E il settore bancario? Deutsche Bank, Santander, JP Morgan e Bank of America: puoi trovarli tutti in un unico posto. Puoi sempre cercare un ETF f.e. Sull'indice S&P500 prevedere la crescita del mercato azionario statunitense e provare a ridurre la volatilità e avviare investimenti passivi con un rischio inferiore. CFD su azioni e ETF Alcune delle azioni della società che possediamo nella versione normale le possediamo anche nella versione CFD (Contratto per differenza). Con i CFD su azioni ed ETF sarai in grado di assumere posizioni con leva e sarai anche in grado di assumere posizioni corte per trarre profitto dal calo dei prezzi. Come aprire la tua prima posizione nel Forex CFD DEMO?

Aprire una posizione è come investire in un asset. Prima di investire, puoi impostare il tuo orizzonte temporale e la dimensione della posizione, e impostare opportuni ordini difensivi che ti proteggeranno in caso di ribassi dinamici o ti permetteranno di cancellare i profitti anche se non sei presente nella piattaforma. I motivi per cui vuoi investire possono essere tanti e dipendono interamente da te. Potrebbe essere, ad esempio, individuare una grande opportunità in un particolare settore, la previsione di un rapporto finanziario di successo o la crescita del settore in cui opera l'azienda. Questi motivi possono variare a seconda della classe di strumenti in cui investi. Diversi motivi per le previsioni dei prezzi sono dietro Bitcoin, altri sono dietro il petrolio e altri ancora sono dietro il prezzo delle azioni di Microsoft, ma hanno tutti una cosa in comune: una previsione intorno all'aumento richiesta. Vai su www.xtb.com e apri un account DEMO gratuito in xStation5 per esercitarti Scegli l'asset con cui vuoi iniziare a fare trading, p.e. OIL Cercalo nel motore di ricerca degli strumenti xStation5 Regola la dimensione della posizione (volume) e usa il calcolatore integrato nella piattaforma Se si tratta di uno strumento CFD, scegli la direzione di trading (ACQUISTA o VENDI) La posizione è stata aperta Puoi regolare la posizione con un ordine difensivo come SL, TP o trailing stop Puoi chiudere le tue posizioni in qualsiasi momento quando il mercato è aperto e ottenere profitti o perdite Tutti gli ordini difensivi e le loro azioni sono descritti qui.

