IPO di ARM Holdings: tutto quello che devi sapere

ARM Holdings ha dimostrato di avere un impatto significativo nel campo degli investimenti. Nel 2020, Nvidia ha tentato di acquisire l'azienda, ma questo tentativo è fallito a causa di una stretta regolamentazione. Nonostante il nome possa suonare familiare agli investitori nel settore tecnologico, specialmente a coloro che operano nel campo dei semiconduttori, ARM potrebbe comunque essere sconosciuta a molti. In questo articolo esploreremo cos'è ARM Holdings, tutte le informazioni che abbiamo sull'IPO, come partecipare e molto altro. Scopri tutto quello che devi sapere su quella che si preannuncia come la più grande IPO dell’anno.

Cos’è ARM Holdings?

ARM Holdings è una società britannica specializzata nella progettazione di semiconduttori e altre proprietà intellettuali (IP) per i settori dell'informatica, delle reti e dei sistemi embedded. Fondata nel 1990 come joint venture tra Acorn Computers, Apple Computer (ora Apple) e VLSI Technology, è stata successivamente acquisita dal gruppo SoftBank nel 2016. I suoi progetti sono impiegati da un vasto numero di aziende, tra cui Apple, Qualcomm e Samsung.

Cosa sappiamo dell’IPO di ARM?

ARM ha pianificato di debuttare in borsa negli Stati Uniti tramite un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) all'inizio di settembre 2023. Si prevede che questa IPO sarà una delle più imponenti dell'anno, con ARM che mira a ottenere una valutazione fino a 70 miliardi di dollari. L'IPO è prevista sulla borsa del Nasdaq, e si dice che ARM intenda mettere sul mercato tra 8 e 10 miliardi di dollari in azioni.

L'acronimo ARM sta per "Advanced RISC Machines", e indica un tipo di architettura informatica che si basa su un set di istruzioni semplificato. Questo rende i processori ARM più efficienti ed energeticamente più vantaggiosi rispetto ad altre tipologie di processori come gli x86.

I processori prodotti dall'azienda sono impiegati in una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, laptop e sistemi integrati. Quindi, è molto probabile che qualsiasi dispositivo in uso sia equipaggiato con un processore ARM. Inoltre, essi vengono sempre più impiegati nei server e in applicazioni di alto livello.

Una delle peculiarità dei processori ARM è che spesso vengono integrati in un unico chip, noto come "system-on-a-chip" (SoC). Ciò li rende ideali per dispositivi compatti e portatili in cui lo spazio e il consumo energetico sono limitati.

I chip di ARM risultano particolarmente adatti per applicazioni di intelligenza artificiale. Pertanto, se l'interesse degli investitori verso l'IA rimarrà alto, ciò potrebbe incrementare la domanda di azioni ARM. L'azienda sta gradualmente abbandonando la pratica di concedere in licenza i propri progetti ai produttori di chip, orientandosi invece verso la vendita diretta dei suoi chip. Se ARM riuscirà in questa transizione, potrebbe accrescere il valore dell'azienda.

Secondo una ricerca di Goldman Sachs, si prevede che gli investimenti nell'Intelligenza Artificiale potrebbero avvicinarsi ai 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti e ai 200 miliardi di dollari a livello globale entro il 2025.

Quando è la data dell’IPO di ARM?

Secondo Bloomberg, l'IPO di ARM è programmata per il 13 settembre 2023 e le azioni inizieranno a essere scambiate sul Nasdaq il giorno successivo. La società ha fissato un range di prezzo compreso tra 47 e 51 dollari per azione, che potrebbe valutare l'azienda fino a 52 miliardi di dollari.

L'IPO è gestita da Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan Chase. Si prevede che ARM metterà in vendita 95,5 milioni di Azioni Depositary Shares (ADS), che rappresentano circa il 9,4% delle azioni circolanti.

Questo evento rappresenta una pietra miliare significativa per ARM, che è stata di proprietà di SoftBank dal 2016. SoftBank spera di raccogliere miliardi di dollari dall'offerta, che potrebbe essere utilizzata per finanziare ulteriori investimenti o per ripagare il debito.

L’IPO di ARM è anche un evento di rilievo per l'industria dei semiconduttori: ARM è un leader nella progettazione di chip e la sua tecnologia è impiegata in miliardi di dispositivi in tutto il mondo. Si prevede che questa IPO sarà attentamente seguita da investitori e analisti, in quanto fornirà un'indicazione sullo stato di salute dell'industria dei semiconduttori.

Come acquistare azioni di ARM?

ARM non è ancora quotata in borsa, tuttavia, una volta che sarà disponibile, potrai negoziarla come qualsiasi altro titolo di mercato.

Se hai effettuato una dettagliata analisi dell'azienda e delle sue prospettive, e sei interessato a acquistare azioni durante l'IPO di ARM, ecco cosa dovresti fare:

Se hai effettuato una dettagliata analisi dell'azienda e delle sue prospettive, e sei interessato a acquistare azioni durante l'IPO di ARM, ecco cosa dovresti fare:

Apri un conto di trading/investimento. Avrai bisogno di un conto di trading/investimento per acquistare azioni dopo l'IPO di ARM. Finanzia il tuo conto di trading/investimento. Dovrai finanziare il tuo conto di trading/investimento con denaro sufficiente per acquistare il numero di azioni di ARM che desideri. Imposta un ordine di stop loss. Un ordine Stop-Loss è un tipo di ordine di chiusura, che consente al trader di specificare un livello specifico nel mercato in cui, se i prezzi dovessero raggiungere un livello, l'operazione verrebbe chiusa automaticamente dai nostri sistemi, generalmente in perdita.

Una volta che l'IPO di ARM sarà annunciata, avrai la possibilità di effettuare un ordine stop per l'acquisto di azioni. Il prezzo delle azioni durante l'IPO sarà determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta, pertanto è impossibile prevedere con certezza il loro valore. Tuttavia, potrai utilizzare un ordine limite per garantire di non pagare più di quanto sei disposto a investire nelle azioni della società.

Ricorda che investire in IPO comporta un certo grado di rischio. Il prezzo delle azioni durante un'IPO può essere soggetto a variazioni significative e non è garantito alcun profitto. Dovresti considerare di partecipare a un'IPO solo se sei disposto a assumerti questo rischio. Non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.

Come ottiene guadagni ARM Holdings?

Nel 2022, ARM Holdings ha generato un fatturato di 2,68 miliardi di dollari. Di questi, 1,98 miliardi di dollari provengono dalla concessione in licenza di progetti di processori, 335 milioni di dollari dalla vendita di strumenti di sviluppo software, 230 milioni di dollari dalla fornitura di supporto tecnico e 120 milioni di dollari dalla vendita di altre proprietà intellettuali.

Il modello di business di ARM Holdings è unico nel settore dei semiconduttori. La maggior parte delle aziende del settore progetta e produce i propri chip. ARM, invece, si concentra sulla progettazione di processori e concede in licenza tali progetti ad altre società. Ciò consente ad ARM di raggiungere un mercato più vasto e generare maggiori entrate.

Esaminiamo più da vicino le categorie menzionate sopra. ARM Holdings ottiene guadagni attraverso vari canali, tra cui:

Concessione in licenza di progetti di processori : ARM Holdings concede in licenza i suoi progetti di processori a produttori di chip, i quali li producono e vendono. ARM addebita una commissione di royalty per ogni chip venduto.

: ARM Holdings concede in licenza i suoi progetti di processori a produttori di chip, i quali li producono e vendono. ARM addebita una commissione di royalty per ogni chip venduto. Vendita di strumenti di sviluppo software : ARM vende strumenti di sviluppo software che assistono i produttori di chip nella progettazione e sviluppo di chip basati sui progetti dei suoi processori.

: ARM vende strumenti di sviluppo software che assistono i produttori di chip nella progettazione e sviluppo di chip basati sui progetti dei suoi processori. Fornitura di supporto tecnico : ARM fornisce assistenza tecnica ai produttori di chip che utilizzano i suoi progetti di processori. Questo supporto può comprendere aiuto nel debug dei progetti e ottimizzazione dei chip per specifiche applicazioni.

: ARM fornisce assistenza tecnica ai produttori di chip che utilizzano i suoi progetti di processori. Questo supporto può comprendere aiuto nel debug dei progetti e ottimizzazione dei chip per specifiche applicazioni. Vendita di altre proprietà intellettuali (PI): ARM vende anche altre IP, come unità di elaborazione grafica (GPU) e acceleratori di apprendimento automatico.

Il modello di business di ARM ha dimostrato grande successo. ARM Holdings è leader nel settore delle proprietà intellettuali nell'ambito dei semiconduttori e i suoi progetti sono utilizzati in miliardi di dispositivi in tutto il mondo. L'azienda è ben posizionata per continuare a crescere nei prossimi anni, vista la crescente domanda di processori ad alta efficienza energetica.

Chi possiede ARM Holdings?

Attualmente, ARM Holdings è di proprietà del gruppo SoftBank. Quest'ultimo ha acquisito ARM Holdings nel 2016 per 32 miliardi di dollari. Si prevede che SoftBank Group manterrà una quota di maggioranza nella società anche dopo l'IPO.

A agosto 2023, SoftBank ha una capitalizzazione di mercato di 66,82 miliardi di dollari. Questo pone SoftBank come la 233ª azienda più valutata al mondo in base alla capitalizzazione di mercato, secondo Companiesmarketcap.com.

La capitalizzazione di mercato è il valore totale delle azioni di una società quotate in borsa ed è ampiamente utilizzata per misurare il valore complessivo di un'azienda.

SoftBank Group Corp. è una multinazionale giapponese di investimenti con sede a Minato, Tokyo, focalizzata sulla gestione degli investimenti. Il gruppo investe principalmente in aziende tecnologiche che forniscono beni e servizi in una vasta gamma di mercati e settori, dalla tecnologia all'automazione. Con oltre 100 miliardi di dollari di capitale iniziale, il Vision Fund di SoftBank è il più grande fondo di venture capital tecnologico al mondo. Tra gli investitori in questo fondo figurano fondi sovrani di paesi del Medio Oriente.

SoftBank Corporation, la sua affiliata nata e precedentemente azienda di punta, è il terzo operatore di telecomunicazioni più grande del Giappone, con 45,621 milioni di abbonati al marzo 2021.

Fatti chiave su SoftBank

SoftBank è stata fondata nel 1981 da Masayoshi Son, un imprenditore giapponese noto per il suo stile di investimento aggressivo e la sua propensione a prendere rischi. Nel corso degli anni, SoftBank ha investito in un'ampia gamma di aziende, tra cui Alibaba Group, Uber e WeWork.

Gli investimenti di SoftBank hanno conosciuto sia successi che insuccessi. Le partecipazioni dell'azienda in Alibaba e nel SoftBank Vision Fund hanno portato notevoli successi, generando miliardi di dollari di profitti. Tuttavia, gli investimenti in WeWork e in altre società hanno riscontrato un minor successo, comportando ingenti perdite per l'azienda.

Nonostante le sfide, SoftBank resta uno degli investitori più dinamici a livello mondiale. L'azienda è ben posizionata per continuare a crescere nei prossimi anni, in sintonia con l'espansione costante del settore tecnologico.

Ecco alcune delle principali attività del Gruppo SoftBank:

SoftBank Corp.: Questa è l'attività originaria di operatore di telefonia mobile del Gruppo SoftBank. È il terzo operatore wireless più grande del Giappone, con 45,621 milioni di abbonati al marzo 2021.

SoftBank Vision Fund: Si tratta di un fondo di venture capital da 100 miliardi di dollari, focalizzato sulla tecnologia. È il più grande fondo di venture capital nel mondo con tale focus tecnologico.

ARM Holdings: Questa è una società britannica specializzata nella progettazione di semiconduttori e software. Essa progetta e concede in licenza core del processore basati sull'architettura ARM.

SoftBank Latin America Fund: Si tratta di un fondo da 5 miliardi di dollari che investe in società tecnologiche in America Latina.

SoftBank Investment Advisers: Questa è una società di gestione degli investimenti che supervisiona le attività di investimento di SoftBank

Chi sono i principali investitori di ARM Holdings?

Gli investitori principali nell'imminente IPO di ARM Holdings non sono ancora stati resi pubblici. Tuttavia, è probabile che tra i principali investitori ci siano importanti aziende tecnologiche che utilizzano i progetti dei processori ARM, come Apple, Qualcomm e Samsung.

Chi sono gli investitori ancorati di ARM Holdings?

Gli Anchor Investor sono tipicamente grandi investitori istituzionali che si impegnano a investire una notevole somma di denaro in un'IPO. Spesso ricevono trattamenti preferenziali, come la possibilità di acquistare azioni a un prezzo inferiore rispetto al prezzo dell'offerta pubblica.

Gli investitori principali nell'IPO di ARM probabilmente avranno un ruolo cruciale nel determinare il successo dell'operazione. Il loro investimento trasmetterà agli altri investitori il messaggio che ARM è una società di valore, contribuendo così a garantire una sottoscrizione efficace dell'IPO.

Ecco alcuni dei potenziali investitori di riferimento per l'IPO di ARM:

Apple

Qualcomm

Samsung

Google

Microsoft

Intel

Nvidia

Amazon

MediaTek

MediaTek company logo

Huawei

Essendo tra i principali utilizzatori dei progetti di processori ARM, è probabile che queste aziende siano interessate a investire in ARM. Il loro coinvolgimento costituirebbe un segno di fiducia nell'azienda, contribuendo così a assicurare il successo dell'IPO.

Chi sono i concorrenti di ARM?

Intel

Intel è una rilevante multinazionale americana nel settore tecnologico, con sede a Santa Clara, California. È il più grande produttore mondiale di chip per semiconduttori in termini di fatturato. Intel si specializza nella progettazione e produzione di microprocessori, chipset per schede madri, processori integrati, memorie flash, chip grafici, chip di rete e comunicazione, oltre ad altri circuiti integrati.

AMD

AMD è una multinazionale americana di semiconduttori con sede a Santa Clara, California. Essa sviluppa processori per computer e tecnologie correlate per i mercati consumer e commerciali. AMD è un concorrente diretto di Intel nel settore dei microprocessori.

RISC-V

RISC-V è un'architettura di set di istruzioni (ISA) open source per processori di computer. Si tratta di un ISA libero, il che significa che chiunque può utilizzarlo senza dover pagare royalties. RISC-V costituisce una concorrenza diretta all'architettura ARM e sta guadagnando popolarità nel mercato dei sistemi embedded.

Qualcomm

Qualcomm è una multinazionale americana con sede a San Diego, California. Essa si occupa dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi per le telecomunicazioni wireless. Qualcomm rappresenta un importante fornitore di processori per telefoni cellulari ed è un concorrente diretto di ARM nel settore mobile.

MediaTek

MediaTek è una multinazionale taiwanese fabless nel settore dei semiconduttori, con sede a Hsinchu, Taiwan. Essa si dedica alla progettazione e produzione di circuiti integrati per l'elettronica di consumo, le comunicazioni e i prodotti informatici. MediaTek è un significativo fornitore di processori per telefoni cellulari e rappresenta un diretto concorrente di ARM nel mercato mobile.

Tuttavia, ARM non ha attualmente concorrenti significativi nello spazio dei chip per smartphone. Per quanto riguarda le unità di elaborazione grafica (GPU), ARM si trova a competere con aziende come Nvidia, Qualcomm e Intel. È importante notare che queste aziende integrano prevalentemente le loro GPU proprietarie con progetti basati su licenza ARM."

Quali fattori hanno causato l’hype attorno ad ARM?

I fattori che hanno generato un grande interesse attorno all'IPO di ARM sono diversi. In primo luogo, ARM è una figura di spicco nel settore dei semiconduttori e i suoi progetti sono impiegati in miliardi di dispositivi in tutto il mondo. In secondo luogo, ARM è riconosciuta come una protagonista nel campo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI), grazie alla sua capacità di fornire chip adatti per applicazioni legate all'IA. In terzo luogo, il mercato delle IPO attualmente mostra una notevole vivacità, con investitori desiderosi di partecipare alla prossima grande opportunità.

Quali sono i rischi associati all’IPO di ARM?

Tuttavia, vi sono anche alcuni rischi associati all'IPO di ARM. In primo luogo, l'industria dei semiconduttori è soggetta a ciclicità e le attività di ARM potrebbero subire l'effetto di una possibile contrazione del mercato. In secondo luogo, ARM sta affrontando una crescente concorrenza da parte di rivali come RISC-V. In terzo luogo, il modello di business di ARM è in fase di transizione, con un passaggio dalla concessione in licenza dei propri progetti ai produttori di chip alla vendita diretta dei propri chip.

Nel complesso, l'IPO di ARM è un evento molto atteso e probabilmente sarà una delle IPO più seguite dell'anno. Il successo dell'operazione dipenderà da vari fattori, tra cui la robustezza del mercato dei semiconduttori, l'interesse degli investitori per l'intelligenza artificiale e la capacità di ARM di implementare con successo il suo nuovo modello di business.

Considerazioni finali

L’azienda è ben posizionata per continuare a crescere negli anni a venire, poiché la domanda di processori ad alta efficienza energetica continua ad aumentare.

La tecnologia dell'azienda è utilizzata in oltre 250 miliardi di chip spediti fino ad oggi. ARM Holdings ha più di 5.900 dipendenti e opera in oltre 40 paesi con la sede centrale dell'azienda a Cambridge, nel Regno Unito, ma ha anche uffici negli Stati Uniti. Uniti, Cina, Giappone e altri paesi.

L’IPO di ARM è un evento significativo per l’industria dei semiconduttori e probabilmente avrà un impatto notevole sul mercato. Il successo dell’IPO dipenderà da una serie di fattori, ma è chiaro che ARM è uno dei principali attori del settore e la sua IPO è uno degli eventi più attesi dell’anno.