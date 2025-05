Come Investire in Kering

Investire in Kering

Kering S.A. è uno dei principali gruppi mondiali nel settore del lusso, riconosciuto per i suoi marchi iconici come Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta. Fondata nel 1963, l'azienda ha saputo evolversi, diventando un gigante globale con una presenza consolidata in oltre 120 paesi. In questo articolo esploreremo la storia di Kering, l’evoluzione dei suoi marchi di lusso e l'andamento economico del gruppo, mettendo in luce le sfide e le opportunità future, con particolare attenzione alla diversificazione e alle nuove iniziative nel settore luxury.

Cos'è Kering? Kering S.A., con sede a Parigi, è uno dei principali gruppi mondiali nel settore del lusso. Fondato nel 1963 da François Pinault sotto il nome di Pinault S.A., il gruppo ha subito una trasformazione radicale nel corso degli anni, evolvendosi in un gigante del lusso. La sua sede principale si trova in Francia, ma Kering opera a livello globale, con una forte presenza in Europa, Nord America, Asia-Pacifico e altre regioni. L'azienda è conosciuta per un portafoglio di marchi di lusso che includono alcuni dei nomi più iconici e prestigiosi nel settore della moda, della pelletteria, dei gioielli e degli accessori. Kering è quotata all'Euronext di Parigi e fa parte dell'indice CAC 40 dal 1995. La sua presenza globale si estende a oltre 120 paesi, con una rete di boutique fisiche, e-commerce e canali di distribuzione all'ingrosso e travel retail. I brand di Kering Kering possiede e gestisce alcuni dei marchi più prestigiosi del lusso mondiale, con un portafoglio diversificato che copre vari segmenti di mercato, dal prêt-à-porter alla pelletteria, gioielleria, occhiali e, più recentemente, anche skincare e profumeria. Questa diversificazione consente al gruppo di ridurre la dipendenza da un singolo marchio e di cogliere opportunità in diverse aree del mercato del lusso. Gucci , il brand più importante in termini di ricavi, ha rappresentato fino al 60% del fatturato totale del gruppo. Nonostante un recente rallentamento, rimane un pilastro strategico per Kering.

, il brand più importante in termini di ricavi, ha rappresentato fino al 60% del fatturato totale del gruppo. Nonostante un recente rallentamento, rimane un per Kering. Saint Laurent (YSL) ha consolidato la sua posizione come secondo brand per importanza economica, contribuendo in modo significativo alla marginalità operativa .

ha consolidato la sua posizione come secondo brand per importanza economica, contribuendo in modo significativo alla . Bottega Veneta , famosa per l’artigianalità e l’assenza di loghi vistosi, si distingue per un’elevata redditività .

, famosa per l’artigianalità e l’assenza di loghi vistosi, si distingue per un’elevata . Balenciaga , noto per il suo approccio sperimentale, ha registrato una rapida espansione tra le generazioni più giovani, nonostante alcune recenti controversie.

, noto per il suo approccio sperimentale, ha registrato una rapida espansione tra le generazioni più giovani, nonostante alcune recenti controversie. Alexander McQueen è un marchio di alta moda con forte valore artistico e simbolico.

è un marchio di alta moda con forte valore e simbolico. Pomellato, marchio italiano di gioielleria, rappresenta l’espansione nel segmento hard luxury, con buone performance nel mercato europeo e asiatico. Nel complesso, il portafoglio di brand di Kering è ben bilanciato tra marchi consolidati e realtà emergenti. Quotazione Kering Scopri la quotazione di Kering in tempo reale Kering ha attraversato diverse fasi in borsa, con una crescita tra il 2016 e il 2019, sostenuta da Gucci. Il titolo ha raggiunto il suo massimo storico nel 2021, ma è calato nei due anni successivi. I fattori includono rallentamento in Cina, cambi nella direzione creativa e maggiore concorrenza. Attualmente, Kering è in fase di consolidamento, con gli investitori in attesa di risposte strategiche e risultati dalle nuove divisioni Beauty ed Eyewear. Cosa monitorare per investire in Kering Performance di Gucci: le vendite influenzano direttamente il prezzo delle azioni.

le vendite influenzano direttamente il prezzo delle azioni. Sviluppo delle divisioni Beauty ed Eyewear: nuove fonti di reddito e diversificazione.

nuove fonti di reddito e diversificazione. Recupero del mercato cinese: cruciale per la crescita futura.

cruciale per la crescita futura. Nuove acquisizioni: operazioni strategiche come l’acquisizione di Creed.

Come Investire in Kering Se sei interessato a investire in Kering, XTB offre la possibilità di investire attraverso i CFD (Contratti per Differenza). Con i CFD puoi approfittare dei movimenti di mercato senza possedere direttamente le azioni. Attraverso la piattaforma XStation5 potrai monitorare in tempo reale l'andamento del titolo Kering (KER.PA), impostare notifiche, usare strumenti di analisi tecnica e fondamentale e operare con leva finanziaria. Tuttavia, è importante ricordare che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro. Investi responsabilmente. Conclusioni Kering è uno dei gruppi leader nel settore del lusso, con un portafoglio globale e un impegno crescente verso la sostenibilità. Dopo una fase di correzione, potrebbe offrire interessanti opportunità di investimento a medio-lungo termine.

