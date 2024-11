Azioni su cui puntare dopo la vittoria di Trump: settori chiave da monitorare

La vittoria di Donald Trump alle elezioni potrebbe segnare un altro periodo di grande impatto sui mercati finanziari. Le politiche economiche e le priorità della sua amministrazione, come la deregolamentazione, l’espansione della produzione energetica domestica e il protezionismo, potrebbero favorire alcuni settori specifici. In questo articolo, vediamo le azioni da monitorare nei settori chiave che potrebbero beneficiare maggiormente della presidenza Trump. Attenzione però: Investire in azioni comporta dei rischi, e questo articolo non costituisce una raccomandazione di investimento o informazioni che suggeriscono alcuna strategia di investimento. Investi responsabilmente.

Settore Energetico: Exxon Mobil (XOM) e Chevron (CVX) Una delle politiche più sostenute da Donald Trump riguarda l’espansione della produzione energetica nazionale, con un forte focus su petrolio e gas naturale. La deregolamentazione energetica è stata una delle leve principali della sua amministrazione, favorendo aziende come Exxon Mobil (XOM) e Chevron (CVX). Queste due compagnie potrebbero trarre vantaggio da un’ulteriore apertura della produzione domestica, con un possibile aumento della capacità produttiva che potrebbe spingere i prezzi del petrolio a livello globale. Settore della Difesa: Lockheed Martin (LMT) e General Dynamics (GD) Trump ha fatto dell'aumento della spesa per la difesa una delle sue priorità. Un possibile incremento degli investimenti nel settore della difesa potrebbe portare a guadagni significativi per aziende come Lockheed Martin (LMT) e General Dynamics (GD), che sono fortemente legate agli appalti governativi per la produzione di armamenti, aeromobili e altri equipaggiamenti militari. Settore Finanziario: JPMorgan Chase (JPM) e Bank of America (BAC) La deregolamentazione finanziaria promossa da Trump ha avuto un impatto diretto sul settore bancario. Con una riduzione delle normative imposte durante la presidenza Obama, come la Dodd-Frank Act, le banche come JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) e Bank of America (BAC). Questo favorirebbe la crescita degli utili bancari, consentendo alle istituzioni finanziarie di prendere più rischi e ottenere ritorni più elevati. Inoltre, l'espansione dell'economia e le politiche fiscali espansive potrebbero stimolare la domanda di prestiti e quindi rafforzare ulteriormente il settore. Settore Automobilistico: Ford (F) e General Motors (GM) Il comparto automobilistico, in particolare le aziende con una forte presenza sul mercato americano, potrebbe beneficiare notevolmente delle politiche protezionistiche di Trump. Ford (F) e General Motors (GM) potrebbero prosperare grazie a tariffe più alte sui veicoli importati, proteggendo le case automobilistiche domestiche dalla concorrenza estera. L'investimento nelle infrastrutture e il sostegno alla produzione interna, inoltre, potrebbero rafforzare ulteriormente le prospettive di crescita per queste aziende. Settore Tecnologico: Tesla (TSLA), Trump Media (DJT) e Coinbase (COIN) Tesla (TSLA) ha visto una forte crescita sotto la presidenza Trump, grazie anche a incentivi per l’industria automobilistica e alla sua posizione dominante nel settore delle auto elettriche. Inoltre, Trump Media (DJT), la società di Trump che gestisce la piattaforma Truth Social, potrebbe trarre vantaggio dal crescente supporto politico, rafforzando la sua posizione nel settore delle comunicazioni digitali. Un altro titolo da monitorare è Coinbase (COIN), una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute. Trump, inoltre, propone di costruire un ambiente più favorevole per la crescita di Coinbase, spingendo il governo degli Stati Uniti ad adottare una visione più propizia verso le criptovalute. Se desidi diversificare i tuoi investimenti e sfruttare le opportunità offerte da settori come tecnologia, energia e criptovalute sotto la presidenza di Trump, XTB propone anche CFD su azioni, che consentono di utilizzare la leva finanziaria per ampliare i potenziali guadagni, pur aumentando anche i rischi associati. XTB, con oltre 5.800 strumenti disponibili, tra cui azioni, ETF, forex, materie prime e indici, permette ai trader di accedere a una vasta gamma di opzioni per capitalizzare sui movimenti di mercato. La piattaforma integra anche tecnologie di trading avanzate con risorse educative gratuite, ideale per chi vuole migliorare la propria esperienza di trading, sia che tu sia un principiante o un trader esperto. Scopri l'offerta di XTB!

