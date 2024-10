Tempo di lettura: 16 minute(s)

Il concetto di criptovaluta come sistema di pagamento elettronico decentralizzato è stato sviluppato già negli anni '90 del secolo precedente. Nel 1998 Wei Dai, un programmatore laureato all'Università di Washington, ha pubblicato un saggio in cui presentava il concetto di una valuta digitale b-money. Il concetto, descritto come "un progetto pensato per un gruppo di utenti anonimi, basato su un meccanismo di pagamenti non rintracciabili e il far rispettare i contratti tra utenti senza l'ausilio di intermediari esterni" è molto simile al meccanismo di Bitcoin e ciò può creare confusione. Qual è l'origine della criptovaluta più popolare? Qual è la storia di Bitcoin e cosa può portare il futuro? Queste e altre domande troveranno risposta in questo articolo.

L'origine di Bitcoin

Il commercio su Internet si basa quasi esclusivamente su istituzioni finanziarie che fungono da terze parti fidate per elaborare i pagamenti elettronici. Nonostante il sistema funzioni abbastanza bene per la maggior parte delle transazioni, esso soffre ancora delle debolezze intrinseche del modello basato sulla fiducia - queste sono le parole di apertura del manifesto intitolato "Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer" scritto dal già famoso Satoshi Nakamoto. In meno di dieci pagine, egli presenta l'idea di creare una rete decentralizzata basata sul proof-of-work dei computer dei singoli utenti. Il manifesto, pubblicato il 31 ottobre 2008, ha posto le basi non solo per un nuovo sistema di pagamento decentralizzato, ma anche per un'alternativa al tradizionale mercato dei capitali del valore di oltre 2,7 trilioni di dollari (valore a fine ottobre 2021). Il ruolo chiave della fiducia (o meglio della sfiducia) di una società nelle valute fiat si poté notare pochi anni dopo la pubblicazione del manifesto di Nakamoto.

La storia di Bitcoin

Nel gennaio 2009, non appena il primo blocco fu estratto, la rete Bitcoin ha iniziato a funzionare. Il blocco del valore di 50 BTC, ora noto come blocco genesi, è stato estratto dallo stesso Satoshi Nakamoto. Il client BTC, distribuito all'epoca con licenza open source, permise a più utenti di unirsi alla rete e insieme iniziarono a costruire la blockchain di Bitcoin. Tuttavia, in quel momento si presentò il primo grande problema: come valutare la nuova valuta virtuale? Sebbene la prima transazione sia avvenuta a gennaio, il primo tasso di cambio reale di Bitcoin è stato determinato solo nell'ottobre 2009, ed era esattamente 1 USD per BTC 1309. Alla fine di ottobre 2021, questa quantità di Bitcoin valeva un po’ più di 81 milioni di dollari! Il tasso di rendimento che i primi utenti di Bitcoin sono stati in grado di realizzare è quindi colossale. Ciò è stato vissuto in modo piuttosto doloroso da Laszlo Hanyecz, che è stata la prima persona al mondo a utilizzare Bitcoin in una transazione commerciale. Il 22 maggio 2010 il programmatore ha acquistato due pizze e le ha pagate la stessa cifra di 10.000 BTC.

Poco prima, nel febbraio 2010, è stato creato il primo portale in assoluto per consentire l'acquisto di Bitcoin per una valuta fiat. Bitcoin Market è stato creato da un utente dello stesso forum di discussione in cui Laszlo Hanyecz si vantava del suo acquisto. Tuttavia, il portale non è riuscito a ottenere il riconoscimento di un gruppo più ampio di utenti e alla fine ha interrotto le sue operazioni a metà del 2011 a causa della fine della cooperazione tra Bitcoin Market e PayPal, società che mediava i pagamenti per i Bitcoin acquistati.

Molta più pubblicità è stata data a Mt. Gox - opera di Jed McCaleb, che, oltre a consentire l'acquisto di BTC, ha mantenuto un tasso di cambio costante e ha fornito informazioni sul prezzo massimo e minimo raggiunto in giornata e sul volume giornaliero generato. Molte persone considerano Mt. Gox la prima vera piattaforma di trading di Bitcoin. Il 6 marzo 2011, McCaleb ha venduto la piattaforma a Mark Karpeles, che ha fatto sì che Mt. Gox rimanesse per anni il più grande centro di scambio di Bitcoin su Internet. In quel periodo iniziarono ad apparire gli equivalenti regionali di Mt. Gox. Il 27 marzo è stato creato Britcoin, che consente l'acquisto di BTC per sterline britanniche. Quattro giorni dopo, è stato lanciato Bitcoin Brazil, che consente ai residenti del paese più grande del Sud America di commerciare liberamente in Bitcoin. All'inizio di aprile 2011 è stato lanciato BitMarket.eu, che ha permesso alle persone di acquistare Bitcoin per euro. Nel luglio dello stesso anno, il portale WikiLeaks, seguito da altre organizzazioni e associazioni, iniziò ad accettare Bitcoin come donazione. A quel punto, la capitalizzazione di Bitcoin aveva già superato 1 milione di dollari e la prima miniera commerciale di Bitcoin, Slush's Pool, aveva raggiunto una capacità di 10.000 Mhash/s. Allo stesso tempo, il 25% di tutti i Bitcoin era già stato estratto entro la fine di gennaio 2011 e il nuovo asset ha iniziato ad attirare l'interesse dei media. Tuttavia, dopo aver raggiunto un picco locale di 32 USD, il prezzo di Bitcoin ha iniziato a scendere per chiudere l'anno di riferimento del 2011 a circa 5 USD. Come sarebbe poi emerso, sarebbero stati accompagnati da aggiustamenti dell'80-90% dai picchi locali partecipanti al mercato per i prossimi anni.

Ulteriore sviluppo

Nel febbraio 2013, Coinbase ha annunciato che in un solo mese era stato venduto un milione di dollari di Bitcoin. Già a fine marzo la capitalizzazione di BTC superava il miliardo di dollari. Allo stesso tempo, il grafico della criptovaluta ha mostrato prevalentemente incrementi, che sono diventati quasi verticali nel tempo. Il 10 aprile 2013, Bitcoin ha stabilito un picco storico di allora a 266 USD, segnando così la fine del secondo mercato rialzista. Dopo che il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre l'80% in soli sei giorni, molte persone hanno previsto la fine dell'invenzione di Nakamoto. Tuttavia, i mesi successivi hanno comportato una crescente adozione della criptovaluta.

Dopo che le autorità tedesche hanno riconosciuto Bitcoin come mezzo di pagamento privato a tutti gli effetti nel settembre 2013, la situazione del grafico ha iniziato a somigliare a quella della prima metà dell'anno. Otto settimane sono state sufficienti affinché Bitcoin stabilisse un altro massimo storico - questa volta a 1242 USD. Tuttavia, secondo uno dei presupposti dell'analisi tecnica - la storia si è ripetuta di nuovo e gli aumenti dinamici sono stati seguiti da diminuzioni non meno dinamiche. Bitcoin ha guadagnato popolarità non solo tra gli appassionati di nuove tecnologie o tra gli speculatori che speravano in un ulteriore aumento del suo prezzo. Per le sue caratteristiche, Bitcoin è infatti diventato estremamente popolare anche tra i criminali. Nell'ottobre 2013, l'FBI ha sequestrato circa 26mila BTC in seguito all'arresto del creatore di Silk Road, l'allora più popolare sito web che mediava la vendita di tutto ciò che era illegale. Forse è stato questo evento a farci aspettare fino al 2017 per ulteriori rialzi dinamici del prezzo del Bitcoin. Tuttavia, questo non significa che la storia di Bitcoin si sia interrotta in quel lasso di tempo.

Anche il crollo dell'allora più grande scambio di Bitcoin, Mt. Gox, non ha danneggiato l'ulteriore divulgazione di Bitcoin. All'inizio di febbraio 2014, la piattaforma ha sospeso i pagamenti solo per presentare un'istanza di fallimento alla fine dello stesso mese. Come si è poi scoperto, il fallimento è stato la conseguenza di un furto di Bitcoin di portata senza precedenti, che ha comportato la perdita di oltre 744 mila BTC. Nel settembre dello stesso anno, TeraExchange ha ricevuto l'approvazione dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti per creare il primo prodotto OTC basato sul prezzo di Bitcoin. Perché è così importante?

I prodotti OTC regolamentati hanno consentito a un gruppo molto più ampio di persone di investire in Bitcoin. Fino a quel momento, Bitcoin era stato il dominio dei fanatici di Internet, sebbene la tecnologia stessa avesse già iniziato ad attirare l'interesse di aziende come Dell e Microsoft. Tuttavia, l'adozione di Bitcoin da parte dei mercati finanziari ha incontrato una notevole resistenza da parte dei rappresentanti dei mercati stessi. Nel dicembre 2013, l'ex presidente della Fed, Alan Greenspan, ha parlato di Bitcoin. Ha definito Bitcoin una "bolla speculativa". Le critiche alla criptovaluta sono state espresse anche da Warren Buffett, che, in un'intervista all'inizio del 2014, ha affermato che "Bitcoin è un miraggio". Tuttavia, la crescente popolarità di Bitcoin come alternativa alla moneta fiat, ha costantemente spinto il prezzo al rialzo. All'inizio di marzo 2017, il prezzo di Bitcoin ha superato il prezzo di un'oncia d'oro, che allora era di 1286 USD. Bitcoin ha iniziato a guadagnare credibilità a causa dei cambiamenti legislativi in ​​un numero sempre maggiore di paesi. Nel 2017 il Giappone ha iniziato a riconoscere ampiamente Bitcoin come alternativa legittima alla sua valuta. La normativa introdotta all'epoca consentiva la detenzione di Bitcoin e il suo cambio con valute nazionali o estere, ma non consentiva l'utilizzo di Bitcoin per pagamenti diretti di beni o servizi. Con l'aumento del prezzo di BTC, è aumentato anche l'interesse per la bolla emergente e, insieme a ciò, sono aumentati anche i volumi sugli scambi di criptovalute. Tuttavia, a metà del 2017, si è verificata una divisione, sia tra gli stessi sostenitori di Bitcoin che all'interno della sua stessa blockchain. Il 1° agosto, la rete è stata divisa, con la creazione di due criptovalute separate: Bitcoin e Bitcoin Cash. Quest'ultimo è caratterizzato da una dimensione del blocco maggiore (ben 8 MB), ma questa modifica non ha diminuito in modo significativo l'interesse per Bitcoin. Al momento (fine ottobre 2021), Bitcoin Cash è solo tra le terze dieci criptovalute più popolari in termini di capitalizzazione di mercato, molto dietro a BTC.

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Futuro incerto

All'inizio di luglio 2020, la società indiana 21Shares ha iniziato a quotare nel sistema Xetra sette ETP (Exchange-Traded Products) basati sul prezzo di Bitcoin. A quel tempo, i futures e i contratti di opzione su Bitcoin erano già attivamente negoziati; quelli sono stati introdotti, quasi contemporaneamente, da CME e CBOE nel dicembre 2017. Parallelamente, era in corso una battaglia per convincere la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ad approvare un Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF). I contratti futures, così come le opzioni basate su di essi per il prezzo di Bitcoin ammontano a 5 BTC, quindi questi strumenti non sono popolari tra gli investitori al dettaglio con un capitale a loro disposizione inferiore. Con loro in mente, le migliori società di intermediazione hanno preparato un'offerta di CFD su criptovalute, che ha ulteriormente reso popolare questo mercato tra coloro che cercano un'ulteriore diversificazione dei loro portafogli.

La SEC ha ripetutamente respinto le richieste di approvazione di un ETF Bitcoin. A metà del 2018, i fratelli Winklevoss, famosi per i loro primi investimenti in Bitcoin e per la creazione del portale di trading di criptovaluta Gemini, sono stati respinti al riguardo. Tuttavia, è stato finalmente creato un ETF basato non sul prezzo del Bitcoin stesso, ma sui futures di Bitcoin. Il mercato ha dovuto aspettare fino a ottobre 2021 per vedere che ciò accadesse. Nel frattempo, il mondo è stato colpito dalla pandemia di coronavirus e, con essa, c'è stata un'enorme volatilità sui mercati finanziari. Mentre per la maggior parte delle asset class tradizionali la pandemia ha innescato cali dinamici, nel caso di Bitcoin ha innescato rialzi che alla fine hanno portato alla formazione di un nuovo picco storico.

Bitcoin ha chiuso l'anno 2019 con un prezzo vicino a 7250 USD, dodici mesi dopo era già valutato a quasi 29.000 USD e a metà aprile 2021 ha raggiunto un picco di circa 64.000 USD. Gli incrementi dinamici, intervallati da brevi periodi di lievi correzioni, sono stati guidati dall'ulteriore adozione della tecnologia blockchain nell'economia reale, dalle aspettative sui nuovi strumenti finanziari basati sul prezzo del Bitcoin, ma anche dalla diversificazione del rischio. Il prolungato periodo di politica monetaria estremamente accomodante attuata da molte banche centrali ha portato ad un aumento globale dell'inflazione e quindi a una diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Nel frattempo, Bitcoin, la cui offerta è limitata a 21 milioni di unità, ha continuato a salire di prezzo, fornendo così un'interessante alternativa agli asset finanziari tradizionali. Di conseguenza, sempre più persone hanno parlato di una bolla degli investimenti guidata dalla speranza di un prezzo ancora più alto del Bitcoin. Certo, la prima metà del 2021 ha comportato un repricing di oltre il 50% della criptovaluta più antica, ma i mesi successivi hanno portato alla formazione di un nuovo massimo storico del grafico a 66.900 USD. Cosa può comportare il futuro di Bitcoin?

In effetti, è difficile rispondere a questa domanda. L'utilizzo di uno degli strumenti di analisi tecnica più popolari, le estensioni di Fibonacci, fa sperare di testare il livello intorno a 89.000 USD. Tuttavia, bisogna tenere a mente che Bitcoin ha spesso sorpreso gli analisti. È possibile, tuttavia, delineare diversi fattori che hanno influenzato finora il prezzo di Bitcoin:

Ulteriore adattamento della tecnologia blockchain: molti critici di Bitcoin sottolineano che la maggior parte delle transazioni in una blockchain sono generate da speculatori che sperano nella continuazione del trend rialzista sul grafico BTC. Tuttavia, va tenuto presente che la tecnologia blockchain viene utilizzata in numerosi casi e viene sviluppata e utilizzata da aziende come int. al. Microsoft, Goldman Sachs, Amazon e Walmart. La tecnologia blockchain non è solo in grado di semplificare la logistica, ma anche di fornire assistenza sanitaria veloce e sicura o rivoluzionare l'e-commerce. L'introduzione di più soluzioni basate su blockchain nell'economia reale potrebbe supportare il prezzo del Bitcoin, che è già considerato un equivalente digitale dell'oro.

Regolamenti - molte persone credono che la corsa rialzista di Bitcoin che ha avuto luogo nel 2020 e nel 2021 sia stato in parte dovuto alle aspettative di un'ulteriore regolamentazione del Bitcoin da parte degli attori dei mercati finanziari. L'introduzione di un ETF basato sulla valutazione dei contratti future su Bitcoin apre la strada a milioni di investitori passivi per aggiungere criptovalute al proprio portafoglio. Un'ulteriore regolamentazione del mercato delle criptovalute potrebbe avere un impatto positivo sulla fiducia degli investitori in Bitcoin e un ulteriore aumento del suo prezzo.

Politica delle banche centrali: il periodo di politica monetaria estremamente accomodante attuata da molte banche centrali di tutto il mondo ha portato a un aumento del livello medio dei prezzi in molte economie. I problemi indotti dalla pandemia con la catena di approvvigionamento hanno esercitato un'ulteriore pressione inflazionistica, portando molte persone a cercare alternative al denaro fiat. Bitcoin è percepito come tale alternativa, il che rende probabile che la crescita del suo prezzo continui se l'inflazione continua a salire.

Nel giugno 2021, El Salvador è diventato il primo paese al mondo a riconoscere Bitcoin come moneta a corso legale. Da allora, gli abitanti di El Salvador hanno potuto utilizzare la criptovaluta per gli acquisti quotidiani e ricevere una retribuzione per il lavoro in Bitcoin. La decisione del presidente di questo piccolo paese latinoamericano ha avviato un acceso dibattito tra i sostenitori delle criptovalute sull'opportunità di adottare misure simili da parte dei governi di altri paesi. Certamente, il mondo intero seguirà da vicino questo esperimento socioeconomico unico nella criptovaluta. La storia di Bitcoin è tutt'altro che finita e il suo futuro è sicuramente intrigante.

Si prega di notare che le informazioni e le ricerche basate su dati storici o risultati non garantiscono profitti futuri e chiunque agisca sulla base di queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 79% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.