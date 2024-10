Black Friday 2024: le migliori opportunità di acquisto e investimento

Tempo di lettura: 7 minute(s)

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, si avvicina anche uno degli eventi di shopping più attesi dell'anno: il Black Friday. Tradizionalmente riconosciuto come il giorno dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti, il Black Friday si è evoluto in un fenomeno di shopping globale, offrendo ai consumatori grandi sconti e offerte. In questo articolo, approfondiamo la ricerca condotta da XTB sui 10 titoli azionari al dettaglio con le migliori performance per potenziali opportunità di investimento. Inoltre, ti forniremo approfondimenti per strategie di acquisto intelligenti durante lo stravagante Black Friday, assicurandoti di sfruttare al massimo questa opportunità annuale.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Qual è la performance delle azioni al dettaglio durante il Black Friday? La ricerca del team di analisti di mercato di XTB evidenzia l'importanza del Black Friday nella performance di alcuni dei marchi di vendita al dettaglio più famosi al mondo e nella loro performance del mercato azionario. Nei dati raccolti negli ultimi vent’anni, la ricerca di XTB mostra che marchi famosi come Abercrombie & Fitch, Macys e Nordstrom sovraperformano ampiamente il mercato azionario sia nel periodo precedente che successivo ai famosi saldi del Black Friday. Nei 16 giorni precedenti il ​​Black Friday, la ricerca mostra che Abercrombie & Fitch è emerso come uno dei titoli al dettaglio con le migliori performance, vantando un rendimento del 7,66%. Seguono da vicino Macy's, con un rendimento del 4,99%, e Nordstrom, con un rendimento del 4,37%, con tutti e tre i titoli al dettaglio che hanno ampiamente sovraperformato l'S&P 500 nello stesso periodo, che è cresciuto in media solo dello 0,7%. È interessante notare che, confrontando la performance degli stessi titoli al dettaglio nei 16 giorni precedenti il ​​Black Friday e nei 15 giorni successivi al famoso giorno dei saldi messi insieme, i guadagni sopra menzionati sono stati mantenuti. Quali sono i 10 titoli azionari più performanti nel settore retail? I primi 10 titoli azionari al dettaglio con la migliore performance nei 16 giorni successivi al Black Friday e nei 15 giorni successivi negli ultimi vent'anni sono i seguenti: Tieni presente che le informazioni e le ricerche basate su dati o prestazioni storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri e chiunque agisca in base a queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio. Fonte: XTB Tieni presente che le informazioni e le ricerche basate su dati o prestazioni storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri e chiunque agisca in base a queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio. Fonte: XTB Perché questi titoli al dettaglio potrebbero essere popolari durante il Black Friday? Come evidente dalla ricerca condotta sopra, i consumatori attendono con impazienza le offerte del Black Friday per acquistare regali di Natale e articoli essenziali, ma sembra che l’anticipazione non sia limitata solo ai beni al dettaglio ma anche ai mercati finanziari. La ricerca sopra riportata mostra che le azioni di famosi marchi di vendita al dettaglio sono molto richieste dagli investitori che acquistano azioni di Abercrombie & Fitch, Macy’s e Nordstrom in attesa di una forte performance durante il Black Friday. Ecco perché i dati mostrano che gran parte dei guadagni medi della performance del mercato azionario si verificano nei 16 giorni precedenti il ​​Black Friday, anziché dopo. Pertanto, è probabile che gli investitori acquistino azioni aspettandosi un periodo di vendite redditizio durante il Black Friday. È interessante notare che la maggior parte dei marchi al dettaglio mantengono i guadagni di borsa precedenti al Black Friday dopo il giorno dei saldi, indicando che le mosse degli investitori non sono di natura temporanea e i guadagni potrebbero – pur aumentando soprattutto prima del Black Friday – non essere semplicemente basati sull’adrenalina. Come posso imparare ad investire nel Black Friday? Se ti stai avvicinando da poco al mondo degli investimenti e aspiri a trarre vantaggio dalla dinamica del Black Friday, dovrai creare un conto di intermediazione online. Su XTB puoi investire in azioni ed ETF con una commissione dello 0% per un fatturato mensile equivalente fino a 100.000 EUR (quindi comm. 0,2%, min. 10 GBP). In XTB chiediamo ai clienti di compilare un modulo di domanda online tramite il sito Web o l'app mobile. Durante questo processo, i clienti dovranno intraprendere una valutazione di adeguatezza, composta da 4 domande a scelta multipla. Questo passaggio è fondamentale per garantirne la compatibilità con il prodotto. Una volta completata con successo la richiesta, ai clienti verrà richiesto di inviare i documenti Know Your Customer (KYC), come l'identificazione e la prova dell'indirizzo, per consentirci di autenticare la loro identità. Una volta finalizzato il processo KYC, verrà creato il loro conto di investimento. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Con il conto di investimento attivo, i clienti avranno accesso illimitato sia alla piattaforma di investimento che all’ufficio clienti. Ciò offre loro l'opportunità di familiarizzare con il software e, se lo desiderano, effettuare un deposito iniziale per iniziare le proprie attività di investimento. Si prega di notare che gli investitori dovrebbero verificare se l'intermediazione è regolamentata da un'autorità finanziaria rispettabile. XTB è regolamentato dalla KNF e offre una gamma diversificata di oltre 6000+ strumenti tra cui coppie Forex, indici globali di materie prime, azioni e azioni ed ETF con commissione dello 0% (per un volume mensile equivalente fino a 100.000 EUR (poi comm. 0,2%, min . 10 EUR)) rivolto ai trader con una vasta gamma di preferenze. Tieni presente che le informazioni e le ricerche basate su dati o prestazioni storici non garantiscono prestazioni o risultati futuri. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri e chiunque agisca in base a queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio. Fonte: XTB Il grafico sopra illustra il ritorno medio sull'investimento (ROI) per le 25 principali società di vendita al dettaglio negli ultimi 20 anni. È evidente che il settore della vendita al dettaglio vanta un rendimento medio di circa il 2,54%, mentre l’S&P è leggermente indietro con un rendimento medio dell’1,61%. Consigli per lo shopping durante il Black Friday Ecco alcuni suggerimenti che possono rendere la tua esperienza di acquisto più piacevole. Prima del Black Friday, è sempre utile prendersi del tempo per ricercare le offerte che saranno disponibili. Questo ti aiuterà a sapere cosa stai cercando ed evitare acquisti impulsivi. Stabilire un budget è fondamentale per evitare spese eccessive nell’eccitazione del Black Friday. È molto importante determinare quanto puoi permetterti di spendere e destinare importi specifici a diverse categorie, garantendo un'esperienza di acquisto disciplinata e controllata. Iscrivendoti alle newsletter e agli avvisi dei tuoi rivenditori preferiti spesso ottieni un accesso anticipato alle offerte e alle promozioni esclusive del Black Friday, dandoti un vantaggio sui migliori sconti. Prima di impegnarti in un acquisto, assicurati di confrontare i prezzi tra più rivenditori. Inoltre, leggi le recensioni dei prodotti per assicurarti che gli articoli che stai guardando soddisfino le tue aspettative in termini di qualità e funzionalità. Sebbene segnare un ottimo risultato sia esaltante, è essenziale essere consapevoli delle politiche di restituzione. Controlla i termini e le condizioni per resi e cambi, poiché alcune offerte del Black Friday potrebbero avere condizioni specifiche. Conclusione In conclusione, il Black Friday rimane un evento di shopping molto atteso ed emozionante, che segna l’inizio non ufficiale della stagione dello shopping natalizio. Mentre i consumatori cercano con impazienza le migliori offerte e sconti, i rivenditori svelano strategicamente offerte interessanti per attirare il pubblico sia online che in negozio. Sebbene l’eccitazione e il caos del Black Friday possano essere travolgenti, rappresenta un’opportunità unica per gli acquirenti di ottenere risparmi significativi su una vasta gamma di prodotti. Mentre ci muoviamo nel panorama in evoluzione della vendita al dettaglio, è chiaro che il Black Friday continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel modellare i comportamenti dei consumatori e nel dare il tono a una stagione natalizia festosa e gioiosa. Che tu stia sfidando la folla, optando per la comodità dello shopping online o investendo, lo spirito del Black Friday è innegabilmente vivo e promette affari entusiasmanti e l'emozione di trovare il regalo perfetto a una frazione del costo.

Condividi

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.