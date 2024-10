Cattle trading - Come acquistare e investire in bestiame?

Tempo di lettura: 6 minute(s)

Il termine bestiame (“cattle”), si riferisce a bovini adulti che pesano tra 1.200 e 1.400 libbre necessari per la macellazione, ma questo può variare in base alla razza. L'industria della carne bovina è un settore in rapida crescita, del valore di migliaia di miliardi di dollari con una portata globale. L'allevamento e la lavorazione della carne bovina offre lavoro a milioni di persone in tutto il mondo, inclusi fornitori, distributori e rivenditori. A causa del numero crescente della popolazione mondiale e dell'aumento generale della ricchezza delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, la domanda di carne bovina potrebbe ancora aumentare in futuro. Tuttavia, bisogna ricordare che investire in questo settore è associato ad un rischio elevato in quanto diversi fattori, tra cui condizioni meteorologiche e malattie, possono portare a un aumento o una diminuzione dell'offerta e della domanda di bovini.

Uso primario del bestiame

Il bestiame viene allevato principalmente come fonte di cibo. Tuttavia, carne e latticini sono solo alcuni degli elementi derivati ​​dal bestiame vivo. I sottoprodotti della produzione di carne bovina includono la gelatina oleosa, l'olio e il brodo, che vengono estratti dal grasso di manzo e vengono utilizzati nella produzione di gomme da masticare alla margarina, carni in scatola e dolci. La pelle di manzo viene utilizzata nella produzione di vari articoli come tessuti, spazzole, palloni, basi per unguenti e materiali isolanti. I grassi bovini e gli acidi grassi vengono utilizzati per la produzione di oli industriali, cosmetici, pesticidi e detergenti. Bottoni, tasti di pianoforte, colle e fertilizzanti sono fatti di ossa, corna e zoccoli.

Principali allevatori di bestiame

Gli Stati Uniti sono il principale produttore di carne bovina al mondo con un certo margine, seguiti dal Brasile che ha dovuto affrontare massicce critiche per la sua industria del bestiame in espansione, che ha portato alla deforestazione nella foresta pluviale amazzonica e agli incendi.

Sorprendentemente, uno dei maggiori produttori è l'India. La stragrande maggioranza degli abitanti di questo paese non consuma carne di manzo per motivi religiosi. Ciononostante i macelli lavorano una grandissima quantità di animali, in particolare bufali d'acqua, che vengono poi inviati all'estero in altri paesi asiatici e mediorientali come Vietnam, Egitto, Malesia e Arabia Saudita.

La maggior parte della produzione di bestiame avviene negli Stati Uniti, in Brasile e nell'UE. Altri produttori degni di nota sono Cina, India, Argentina e Messico.

Fonte: Statista

Dopo gli Stati Uniti, Cina e Brasile sono il secondo e il terzo maggior consumatore di carne bovina. Cina, Corea del Sud e Russia comprendono tre dei primi cinque importatori mondiali di carne bovina, mentre Brasile, Stati Uniti e Australia sono i maggiori esportatori.

Fonte: Statista

Cosa influenza il prezzo del bestiame?

Diversi fattori influenzano il mercato del bestiame, i più importanti dei quali sono:

La domanda di carne bovina dipende dalla ricchezza dei consumatori poiché in genere questo tipo di carne è più costoso del maiale o del pollame. In tempi di crescita economica, il consumo di carne bovina aumenta, mentre durante la recessione molti consumatori passano a sostituti della carne più economici e i prezzi della carne bovina si abbassano.

I prezzi dei mangimi rappresentano la maggior parte dei costi di produzione. I principali produttori e commercianti utilizzano spesso siepi in cui utilizzano la relazione tra i prezzi del bestiame vivo e i cereali, ad esempio il mais. In generale si aspettano un'elevata correlazione tra i prezzi di entrambi gli strumenti. Questi hanno funzionato bene dall'inizio del 2021, tuttavia negli ultimi giorni questa correlazione si è indebolita a causa dei timori di recessione. Inoltre, i prezzi del mais più elevati a volte possono costringere i produttori a portare il bestiame sul mercato prematuramente. Durante una recessione economica, ciò provoca spesso un eccesso di offerta e spinge i prezzi ancora più bassi.

Confronto prezzi bovini e mais. Intervallo D1. Fonte: xStation5. Le performance passate non sono necessariamente indicative di risultati futuri e chiunque agisca sulla base di queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

Rapporto USDA - Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) pubblica ogni mese un rapporto che descrive le condizioni attuali del mercato e le aspettative future e spesso provoca importanti movimenti dei prezzi. Il rapporto si concentra su tre sezioni principali: Bovini e vitelli alimentati, che fornisce il numero approssimativo di animali che saranno trasferiti ai macelli nel prossimo futuro. Le sezioni dei posizionamenti mostrano il numero di bovini nei feedlot che vengono alimentati per produrre un grado di "seleziona" o migliore dall'USDA. Infine, il marketing rivela quante mucche sono state spostate dai mangimi per essere macellate.

Cosa potrebbe rendere il bestiame un'interessante opportunità di investimento?

Scudo dall'inflazione - a causa dell'aumento dell'inflazione, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati notevolmente negli ultimi tempi e questa tendenza dovrebbe continuare. Pertanto, l'investimento in bestiame viene utilizzato da alcuni commercianti come copertura contro la perdita di potere d'acquisto.

Diversificazione: investire in bestiame consente agli investitori di diversificare una parte del portafoglio da azioni e obbligazioni e allocare fondi nel mercato delle materie prime.

L'aumento della domanda da parte dei paesi in via di sviluppo e in particolare della Cina, potrebbe far aumentare il prezzo, tuttavia molto dipenderà dalla crescita globale. Anche senza la Cina è necessario ricordare che la popolazione mondiale è aumentata in modo esponenziale e la competizione per il cibo continuerà a mettere a dura prova i fondamenti del bestiame e di altri alimenti quando si verificherà una carenza di approvvigionamento.

Tuttavia, anche gli investitori devono tenere conto dei potenziali rischi. Come mostra la storia, la recessione globale spesso influisce negativamente sulla domanda di carne bovina e sui suoi prezzi. Inoltre molti consumatori vogliono stare al passo con le tendenze nutrizionali globali e passare a una dieta vegetariana o vegana o limitare in larga misura il consumo di carne. Inoltre, alcuni attivisti hanno sottolineato che la produzione di carne bovina è ad alta intensità energetica e può avere un impatto negativo sul nostro ambiente. Anche i prezzi possono subire un forte calo in caso di ritorno dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nota anche come malattia della mucca pazza.

Come fare trading di bestiame?

Gli investitori hanno diverse opportunità di investire nel bestiame, tra cui azioni, ETF e futures. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono il modo più popolare per entrare in questo mercato. Questo strumento finanziario è ora disponibile presso XTB sotto il ticket CATTLE e consente di speculare sul prezzo della carne bovina senza possedere le attività sottostanti. Tuttavia, prima il cliente dovrà superare un test di adeguatezza, che consente di valutare se possiede le conoscenze e l'esperienza adeguate per investire in CFD. La possibilità di assumere posizioni lunghe (ordine di acquisto) o posizioni corte (ordine di vendita) in combinazione con l'uso del meccanismo della leva finanziaria rende questo tipo di contratti attualmente uno dei tipi di negoziazione più flessibili e popolari sui mercati finanziari. Tuttavia, è necessario essere consapevoli del fatto che i CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

Riepilogo

Il mercato del bestiame offre un'interessante opportunità di investimento, soprattutto perché la popolazione mondiale aumenta rapidamente, quindi la domanda di carne bovina potrebbe aumentare. Inoltre potrebbe fornire una certa protezione contro l'inflazione ed è un ottimo modo per diversificare il tuo portafoglio. Tuttavia, è necessario ricordare che può essere estremamente volatile poiché la maggior parte dei partecipanti coinvolti sono attori del settore che cercano di coprire e garantire prezzi che spesso attirano molti speculatori.