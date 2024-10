Come calcolare i punti swap?

Tempo di lettura: 2 minute(s)

Per mantenere un'operazione o rinnovare l'operazione da un giorno all'altro, l'operazione è soggetta a uno scambio. Scopri cosa sono i punti di scambio e come funzionano in questo articolo.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

I rollover sugli strumenti finanziari avvengono di notte sui sottostanti.

Essi interessano i trader tramite l’accredito o l’addebito di punti swap positivi o negativi sulle posizioni aperte. Per poter avere un quadro chiaro su come una posizione di un trader può venir toccata tenendola aperta durante la notte, è importante capire quanti pips verranno accreditati o addebitati sulla posizione tenuta dal trader. I punti swap possono essere calcolati manualmente dopo aver calcolato il valore di un pip, ma una delle funzionalità uniche di xStation è la calcolatrice incorporata che aiuta i trader in molti calcoli automatici, a seconda del mercato dove il trader vorrebbe operare e del volume. Come visto nella schermata sopra mostrata, se un trader apre una transazione del volume di 1 lotto su EURUSD, e tiene una transazione buy aperta durante la notte, il suo conto avrà un accredito di 0.05 GBP. D’altro canto se il trader tiene aperta una transazione sell di notte , sul suo conto di trading vi sarà un addebito del valore di 3.79 GBP. Gli accrediti e gli addebiti dipendono dallo strumento finanziario a cui il trader è interessato e molti trader hanno strategie basate sul tenere le posizioni aperte di notte per ricevere i più alti accrediti possibili. I mercati più popolari per tali strategie comprendono USDTRY, USDMXN ed EURAUD. Inoltre la maggior parte degli indici non hanno né accrediti né addebiti sulle posizioni lasciate aperte. Si può leggere l’elenco complete dei punti swap qui. I punti swap possono aiutare i trader che non usano la calcolatrice incorporate di xStation per calcolare manualmente i punti swap che possono interessare le posizioni aperte e ciò può venir fatto con il seguente calcolo: tasso punti Swap x valore di un pip.

Condividi

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.