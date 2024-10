Come investire nei cambi valutari?

Tempo di lettura: 14 minute(s)

La forza di ogni valuta è sempre espressa in relazione a un'altra valuta e il loro rapporto cambia continuamente. Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi associati ai cambi valutari quando investono in valute estere, così come delle opportunità di "copertura" offerte dal mercato forex. Investire in valute non si riduce semplicemente all'acquisto di banconote in un ufficio di cambio. Comprendere le valute a un livello più profondo e acquisire competenze nell'analisi dei dati economici e delle dinamiche di mercato può essere una componente fondamentale di una strategia di investimento più ampia.

Immagina un mercato vivace che non si ferma mai, dove trader di tutto il mondo sono costantemente impegnati a comprare e vendere. Questo non è un mercato qualsiasi; si tratta del mercato delle valute estere, meglio conosciuto come forex. Il mercato forex è il più grande al mondo e, sebbene abbia un volume di scambi quotidiani che raggiunge trilioni di dollari, è dominato dagli speculatori. Tuttavia, le valute non riguardano solo il trading, ma possono essere utilizzate anche negli investimenti.

Investire nei cambi valutari: fattori fondamentali

Per gli investitori, le valute possono essere considerate non solo come un'alternativa ai mercati finanziari tradizionali, ma come un asset completamente diverso. Investire in valute ruota attorno all'acquisto e alla vendita di queste ultime, con l'obiettivo di guadagnare dalle fluttuazioni del loro valore. Tuttavia, in generale, le valute offrono molto di più agli investitori, poiché tutti gli asset sono denominati in esse, per lo più in dollari USA.

La crescente interconnessione globale e i progressi nelle tecnologie digitali continuano a stimolare l'espansione del mercato. La facilità e la comodità delle piattaforme online hanno aperto il mondo del forex a nuovi gruppi di investitori e trader privati.

Il forex non è come una borsa valori, localizzata in un luogo specifico come New York o Hong Kong, e vincolata agli orari di trading convenzionali. Opera 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana, in tutti i principali centri finanziari del mondo. Da Londra a Tokyo, i trader possono scambiare valute elettronicamente, rispondendo in tempo reale alle fluttuazioni del mercato. Operando 24/5, il mercato forex offre opportunità continue e una grande liquidità anche per grandi investitori istituzionali.

La dinamica delle coppie valutarie è alla base dell'investimento in valute, con coppie chiave come EURUSD e GBPUSD che rappresentano una parte significativa del volume del mercato. Prendiamo l'esempio della coppia EURUSD: la valuta base è l'EUR e la valuta di quotazione è l'USD. Se l'EURUSD scende, significa che l'EUR perde valore e l'USD si rafforza. Se l'EURUSD sale, significa che l'EUR guadagna valore e l'USD si indebolisce. In pratica, con l'euro possiamo comprare più dollari USA.

Importante: Ogni coppia di valute fornisce informazioni solo sul tasso di cambio delle due valute menzionate, come EURUSD, GBPUSD, USDJPY o EURZAR. Di conseguenza, è possibile (anche se raro) vedere un leggero rafforzamento dell'indice del dollaro USA, con un aumento di EURUSD.

Perché cambiano i tassi di cambio delle valute mondiali?

I tassi di cambio delle valute sono influenzati principalmente da due fattori principali:

Fattori fondamentali: Questi includono la politica monetaria, le condizioni economiche e le prospettive future, i dati macroeconomici, e simili.

Questi riguardano la percezione del rischio globale, le condizioni di mercato e i rischi geopolitici.

I tassi di cambio sono strettamente legati alla situazione economica dei vari paesi. I dati macroeconomici hanno un impatto significativo sui movimenti delle valute. Se un paese ha un'economia in forte crescita, la sua valuta tende a rafforzarsi. Al contrario, se l'economia di un paese è in difficoltà, la sua valuta potrebbe indebolirsi.

Di conseguenza, gli investitori monitorano attentamente i dati economici e gli eventi globali. Quando una valuta si indebolisce rispetto a un'altra, si parla di "deprezzamento". Quando si rafforza, si parla di "apprezzamento".

6 fattori fondamentali dei tassi di cambio

Inflazione: Un tasso di inflazione più basso favorisce il potere d'acquisto e, quindi, è generalmente positivo a lungo termine, ma potrebbe essere negativo a breve termine se riduce le aspettative sui tassi d'interesse.

Politica monetaria: Tassi d'interesse più alti rafforzano la valuta locale, mentre tassi più bassi la indeboliscono.

Politica fiscale: Un livello elevato di debito pubblico è negativo per la valuta.

Stabilità politica: L'instabilità politica può portare a una svalutazione della valuta.

Bilancia dei pagamenti: Un deficit della bilancia corrente provoca la svalutazione della valuta locale.

Performance economica del paese: La forza economica di un paese influisce sul valore della sua valuta.

Importante: Di solito, durante periodi di debolezza per gli investitori e di avversione al rischio, il dollaro USA tende a guadagnare valore. Gli investitori optano per la liquidità e rafforzano il “greenback”, motivo per cui è considerato una delle 'asset class rifugio'. Tuttavia, non è una regola fissa e dipende sempre dalle situazioni. D'altra parte, l'euro di solito guadagna quando l'appetito per il rischio degli investitori è maggiore, indicando un livello più alto di ottimismo nei mercati.

Indicatori economici e il loro impatto

Gli indicatori economici fungono da barometro per valutare il clima economico di un paese. Ad esempio, un PIL elevato indica un'economia robusta, che può rafforzare una valuta. Al contrario, un'inflazione alta può indebolire il potere d'acquisto della valuta e causare volatilità nei tassi di cambio. Questi indicatori forniscono una panoramica della salute economica di un paese, aiutando i trader ad anticipare i movimenti del mercato e a prendere decisioni di investimento informate.

Stabilità politica e forza della valuta

Immagina una barca in un mare tempestoso, scossa dalle onde e battuta dal vento. Questo è ciò che un clima politico instabile può fare al valore di una valuta. Al contrario, la stabilità politica può calmare le acque, favorendo la fiducia degli investitori e rafforzando la valuta di una nazione. È una dimostrazione del fatto che nel mondo del trading forex non tutti i cambiamenti sono guidati dai numeri.

Opportunità e casi d'uso degli investimenti in valute

Proprio come un marinaio esperto interpreta i venti, un trader forex di successo dipende da strategie efficaci per navigare tra le correnti del mercato. Due degli approcci più popolari sono l'analisi fondamentale, che si concentra sugli indicatori economici, e l'analisi tecnica, che utilizza strumenti grafici per prevedere i movimenti dei prezzi. Combinare questi due approcci può fornire ai trader una visione complessiva del mercato, guidandoli verso decisioni di trading informate.

Investire in valute

Gli investitori che acquistano azioni denominate in una valuta diversa da quella utilizzata per l'acquisto delle azioni o degli ETF stanno assumendo quello che viene chiamato “rischio di cambio”.

In generale, per investire in valute è necessario scambiare la valuta presso un ufficio fisico o online, ma il mercato offre anche altre modalità meno evidenti per ottenere esposizione a una valuta. L'obiettivo di investire in valute non è solitamente ottenere enormi ritorni, ma diversificare il capitale o ottenere un piccolo guadagno aggiuntivo. Come per qualsiasi altro investimento, anche questo comporta dei rischi.

Uno dei modi per farlo è acquistare asset, come azioni o ETF, denominati in una valuta diversa da quella utilizzata per l'acquisto. Ad esempio, se un investitore utilizza l'euro per acquistare azioni quotate in dollari USA, otterrà un profitto aggiuntivo se il dollaro si rafforza rispetto all'euro. Se il dollaro si indebolisce rispetto all'euro, l'investitore subirà una perdita aggiuntiva.

Primo esempio

Un investitore ha acquistato 100 azioni Tesla a $100 per azione, utilizzando l'euro per effettuare l'acquisto. Al momento dell'acquisto, il tasso di cambio EUR/USD era 1. Quando ha venduto, ha realizzato un profitto vendendo le sue azioni a $120, e ha registrato il profitto quando il tasso di cambio EUR/USD era salito a 1,10.

In questa situazione, si vede che, da quando è stato effettuato l'investimento, l'euro si è rafforzato rispetto al dollaro di circa il 10%. L'investitore realizzerà un profitto di circa il 20% dalla differenza di prezzo delle azioni tra l'acquisto e la vendita, e un ulteriore profitto di circa il 10% dal cambiamento del tasso di cambio.

Secondo esempio

Un investitore ha acquistato 100 azioni Tesla a $100 per azione, utilizzando l'euro per effettuare l'investimento. Quando ha investito, il tasso di cambio EUR/USD era 1,0. Quando ha venduto, ha subito una perdita vendendo le azioni a $90, e ha registrato la perdita quando il tasso di cambio EUR/USD era sceso a 0,9.

In questa situazione, si vede che, da quando è stato effettuato l'investimento, l'euro si è indebolito rispetto al dollaro di circa il 10%. L'investitore subirà una perdita di circa il 10% dalla differenza di prezzo delle azioni tra l'acquisto e la vendita, e un'ulteriore perdita di circa il 10% dal cambiamento del tasso di cambio.

Terzo esempio

Un investitore ha acquistato 100 azioni Tesla a $100 per azione, utilizzando l'euro per effettuare l'acquisto. Al momento dell'acquisto, il tasso di cambio EUR/USD era 1. Quando ha venduto, ha subito una perdita vendendo le sue azioni a $90, ma lo ha fatto quando il tasso di cambio EUR/USD era salito a 1,10.

In questa situazione, si vede che, da quando è stato effettuato l'investimento, l'euro si è rafforzato rispetto al dollaro di circa il 10%. L'investitore avrà un risultato pari a zero sul suo investimento. La perdita del 10% dalla differenza di prezzo delle azioni tra l'acquisto e la vendita sarà compensata da un guadagno di circa il 10% dal cambiamento del tasso di cambio.

In sintesi, il rischio di cambio ha due facce. Può portare a un profitto aggiuntivo per l'investitore se ci si aspetta che la propria valuta si indebolisca rispetto a quella in cui sono negoziati l'azione o l'ETF (e se ciò accade realmente). D'altra parte, può comportare una perdita se tale scenario non si verifica. Tuttavia, è un modo sicuro per ottenere un'esposizione aggiuntiva al mercato valutario.

Analisi e ruolo delle aspettative

I prezzi delle valute sono influenzati dai mercati. A volte ci sono così chiamati "interventi" da parte delle banche centrali, ma anche questi, alla fine, provocano una reazione del mercato. Il sentiment è un fattore potente che influisce sulle valute, talvolta in modo isolato dai fondamentali. Tuttavia, come regola generale, ci sono fattori che influenzano i prezzi delle valute in modo positivo o negativo. Di seguito elenchiamo alcuni dei principali. La reazione di una valuta ai dati pubblicati dipende in gran parte da come questi dati si confrontano con le aspettative di mercato. Pertanto, dati forti non sempre significano un rafforzamento della valuta, e dati deboli possono essere percepiti positivamente dal mercato se riescono a sorprendere favorevolmente le previsioni.

Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale è come una bussola che guida i trader nella direzione delle tendenze economiche. Concentrandosi su indicatori economici come il PIL, i tassi di inflazione e i dati sull'occupazione, gli investitori possono ottenere una comprensione più approfondita della salute economica di un paese. Questo, a sua volta, può offrire utili prospettive sul potenziale valore della valuta di un paese, aiutando i trader a indirizzare i loro investimenti verso la redditività.

Esistono tre principali tipi di indicatori economici: indicatori anticipatori, indicatori coincidenti e indicatori lagging (in ritardo). Tuttavia, gli indicatori anticipatori ricevono maggior attenzione poiché sono spesso utilizzati per fare previsioni. Tra gli indicatori anticipatori possiamo trovare, tra gli altri, gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI), gli indici ISM, le vendite di case, i permessi di costruzione, le richieste settimanali di disoccupazione, i prezzi delle azioni e le aspettative dei consumatori (ad esempio, l'indice di sentiment dell'Università del Michigan).

Politica monetaria

La politica monetaria è la politica adottata dall'autorità monetaria di un paese (tipicamente la banca centrale) che decide sui costi del prestito di denaro e regola la base monetaria (ossia la quantità di denaro in circolazione). In molti paesi, la politica monetaria è separata dalla politica fiscale, poiché questa separazione aumenta la credibilità e la stabilità della valuta. Le banche centrali dispongono di tre principali strumenti convenzionali: le operazioni di mercato aperto, il tasso di sconto e i requisiti di riserva. Tuttavia, esistono anche strumenti non convenzionali, come il quantitative easing (QE). Le decisioni dell'autorità monetaria hanno un impatto reale sull'economia, e perciò sono ampiamente osservate dai partecipanti al mercato.

Politica dovish (accomodante): tassi d'interesse bassi, di solito supportano la forza della valuta

Tasso privo di rischio inferiore: può portare a inflazione e creazione di posti di lavoro.

può portare a inflazione e creazione di posti di lavoro. Obiettivo: sostenere la domanda nell'economia.

sostenere la domanda nell'economia. Effetto abituale: conduce generalmente a una svalutazione della valuta.

Politica Hawkish (restrittiva): tassi d'interesse elevati, di solito supportano la forza della valuta

Tassi di interesse elevati: tasso privo di rischio più alto.

tasso privo di rischio più alto. Effetto: può portare a disinflazione e a tassi di disoccupazione più elevati.

può portare a disinflazione e a tassi di disoccupazione più elevati. Obiettivo: ridurre la domanda nell'economia.

ridurre la domanda nell'economia. Effetto abituale: conduce generalmente a un apprezzamento della valuta.

Politica fiscale

La politica fiscale è responsabile della redistribuzione delle risorse nell'economia in modo da garantire le funzioni desiderate dello stato, orientare la ricchezza in linea con gli obiettivi della politica sociale e gestire gli asset (e il debito) dello stato. Poiché le spese pubbliche possono variare a seconda delle politiche adottate e le entrate variano a seconda dei livelli fiscali e delle condizioni economiche, il bilancio può registrare diversi livelli di deficit o (in casi molto più rari) surplus. La variazione del saldo di bilancio può rendere (a volte involontariamente) la politica fiscale espansiva o restrittiva.

Espansiva: abbassamento delle tasse, aumento del debito pubblico, maggiori deficit e spese di bilancio (di solito ciò comporta una svalutazione della valuta).

abbassamento delle tasse, aumento del debito pubblico, maggiori deficit e spese di bilancio (di solito ciò comporta una svalutazione della valuta). Restrittiva: aumento delle tasse, riduzione del debito pubblico, minori spese pubbliche (di solito per sostenere la forza della valuta).

Analisi tecnica

L'analisi tecnica può essere paragonata a un telescopio, aiutando i trader a scorgere potenziali tendenze all'orizzonte. Utilizzando strumenti grafici e indicatori, i trader possono identificare modelli nei movimenti dei prezzi, prevedendo potenziali punti di ingresso e uscita per le loro operazioni. In questo modo, l'analisi tecnica funge da strumento di navigazione, aiutando i trader a tracciare il loro percorso attraverso il mercato forex.

Il ruolo delle aspettative

Le aspettative giocano un ruolo fondamentale nei mercati finanziari. Le aspettative di mercato sono spesso incorporate nei prezzi correnti. Tuttavia, risultati inattesi possono provocare una volatilità aggiuntiva su asset o investimenti legati a una determinata pubblicazione. Per questo motivo, gli investitori tengono frequentemente sotto controllo tutte le notizie, pubblicazioni e letture relative ai loro investimenti.

Inoltre, se una pubblicazione è più forte rispetto ai numeri precedenti, ma comunque inferiore alle aspettative di mercato, potrebbe influenzare negativamente i mercati. Nella maggior parte dei casi, la situazione opposta avrebbe un effetto contrario. Nei mercati efficienti, solo le nuove informazioni (non ancora incorporate nei prezzi) possono influenzare i prezzi. Tuttavia, è importante sapere che le reazioni di mercato sono guidate anche dalla psicologia, che rende alcune reazioni quasi imprevedibili. Vediamo due esempi.

Germania - PMI Industriale Giugno 2023

Precedente: 43,2

Previsione: 43,5

Reale: 41

L'EURUSD si è indebolito e ha mostrato una reazione di panico dopo i dati PMI "recessivi" molto più deboli del previsto provenienti dalla Germania, pubblicati il 23 giugno 2023. Il PMI industriale tedesco, pari a 41 punti, è stato molto inferiore al miglioramento previsto di 43,5 dagli analisti (rispetto ai 43,2 precedenti). Questo risultato è stato anche il più basso dal 2020 e persino i minimi del PMI del 2019 erano superiori a questo valore. Inoltre, il PMI dei servizi è stato inferiore al livello di 54,1 rispetto alla lettura attesa di 56,3 (solo leggermente inferiore ai 57,2 precedenti). Si noti che molti fattori influenzano la coppia valutaria e, in questo esempio, altri fattori sono entrati in gioco dopo che gli investitori hanno digerito il buon rilascio del PMI. Fonte: xStation5

USA - PIL Q2 2023 (revisione)

Precedente: 1,3%

Previsione: 1,4%

Reale: 2%

In questo caso, si può osservare che dati inaspettati possono influenzare anche i mercati azionari. I dati sul PIL dei servizi statunitensi, migliori del previsto, hanno spinto l'indice USDIDX (futures sull'indice del dollaro USA) verso l'alto. L'USDIDX è balzato il 29 giugno 2023 dopo la revisione del PIL USA per il secondo trimestre, che è risultata al 2% rispetto al 1,4% previsto e al 1,3% precedente. Dopo il miglioramento del PIL, quel giorno i mercati hanno visto anche forti dati sui consumi USA con un numero di richieste di disoccupazione molto inferiore alle attese (239k rispetto ai 265k previsti). Dati solidi hanno sostenuto le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi da parte della Fed e il mantenimento di una politica restrittiva per un periodo più lungo.

Gli indicatori economici come il PIL, l'inflazione e i tassi di disoccupazione fungono da fari guida, fornendo indicazioni sulla salute economica di un paese. Ma non è tutto basato sui numeri. La forza di una valuta può essere influenzata anche dalla stabilità politica, riflettendo la fiducia degli investitori nella governance e nelle prospettive economiche di un paese. Analizzare i dati valutari può fornire preziose intuizioni su questi fattori.