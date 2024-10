Trading su EURUSD - Come investire nella valuta EUR/USD?

Ti interessa la politica e segui le notizie sulle principali economie occidentali? Scopri come coppiatutto quello che devi sapere sull' EURUSD se sei interessato all'investimento.

L'Europa e gli Stati Uniti sono stati i pilastri dell'economia globale per centinaia di anni, nonostante la potenza emergente della Cina. Entrambe le economie sono strettamente collegate in termini di materie prime, sebbene la Federal Reserve statunitense conduca una politica monetaria indipendente dalla Banca centrale europea. L'EURUSD è una delle valute scambiate più attivamente al mondo e il mercato Forex è il più grande del mondo, con volumi giornalieri totali fino a $ 6,5 trilioni e un valore di mercato totale stimato di oltre $ 2,4 quadrilioni. Per confronto, il valore della capitalizzazione di mercato di tutte le società quotate è di circa 100 trilioni di dollari, di cui più della metà è il valore delle società quotate in borsa negli Stati Uniti. Le quotazioni dell’EURUSD sono influenzate da molti fattori macroeconomici e fattori specifici correlati a questa coppia di valute. In questo articolo presenteremo i principali che modellano il rapporto di cambio EURUSD e ti spiegheremo come iniziare a fare trading EURUSD. Cosa sono i CFD su Forex “Forex” è un nome per il mercato globale degli exchange di valute. Gli strumenti del mercato forex CFD sono noti per la leva più alta disponibile, che consente un'elevata volatilità degli investimenti anche con movimenti di prezzo relativamente piccoli. Questo, da un lato crea possibilità, ma anche rischi. Poiché le fluttuazioni dei prezzi sugli scambi di valute non sono molto elevate, l'elevata leva finanziaria fornisce agli investitori e ai trader un'elevata volatilità del portafoglio anche quando i prezzi cambiano dell'1% o addirittura dello 0,5% durante 24 ore. Il termine CFD sta per "Contratto per differenza" e i CFD su valute sono strumenti finanziari. Nel trading di CFD su Forex non diventi proprietario di alcuna valuta che stai negoziando, ma solo di un contratto per la sua differenza di prezzo. Quindi, quando fai trading con i CFD, stai solo speculando sui movimenti del prezzo, che possono salire e scendere. Questo, combinato con la leva finanziaria, può darti guadagni più grandi e più veloci, ma anche perdite maggiori. Le fluttuazioni dei prezzi sono ancora più forti quando vengono forniti i dati o le decisioni economiche critiche, quindi questo può offrire occasioni speciali per i trader ribassisti o rialzisti. I CFD sono rischiosi perché in questo tipo di trading hai accesso alla leva finanziaria e il tuo tempo di reazione è ulteriormente limitato. Questa caratteristica piace ad alcuni trader che accettano un rischio di investimento elevato. Cosa influenza l'EURUSD? Le coppie di valute confrontano la forza delle due economie scelte, aggregando tutte le informazioni su di esse, valutando i rischi e le prospettive individuali. La coppia EURUSD confronta le economie dell'Unione Europea (paesi che fanno parte dell'Unione Monetaria Europea e hanno adottato l'euro) con gli Stati Uniti d'America e quindi tutto ciò che influisce su entrambe le economie si riflette nella coppia EURUSD. Le mosse e le decisioni che rafforzano il dollaro possono causare un calo dell'EUR/USD, mentre le mosse e le decisioni che rafforzano l'euro possono far salire il valore di EUR/USD. Questa coppia valutaria è influenzata dai dati economici più importanti, tra cui anche dalle pubblicazioni cicliche. Le principali includono: Decisioni delle banche centrali (FED, BCE) (tassi di interesse, rendimenti dei buoni del tesoro)

Inflazione CPI per USA, EMU (Unione Monetaria Europea)

Dati sulla crescita del PIL

Indice PMI (Purchasing Managers’ Index)

Dati del mercato del lavoro

NFP (Non Farm Payrolls) e Indice manifatturiero ISM

Indice del sentimento dei consumatori negli Stati Uniti dell'Università del Michigan

ZEW Economic Sentiment, IFO Germany Business Climate Index

Conference Board Offriamo l'accesso ai principali dati economici pubblicati quotidianamente, controlla qui Le mosse politiche e la situazione geopolitica influiscono fortemente su entrambe le coppie di valute. Lo dimostrano, ad esempio, la guerra in Ucraina e la dipendenza energetica che grava sull'economia dell'Unione Europea nel 2022. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono i principali partner commerciali e i trader prestano spesso attenzione alla relazione tra questi blocchi quando monitorano i prezzi delle valute. L'instabilità può avere un impatto significativo sul valore di EUR/USD. Dal momento che gli Stati Uniti e le economie dell'UE dipendono fortemente dall'industria privata, L'EURUSD può anche essere influenzato indirettamente dalla salute degli indici di borsa, persino dalla performance dei principali indici del mercato azionario regionale. Anche i discorsi dei capi delle banche centrali e dei loro membri possono avere un impatto molto significativo sull’EURUSD, perché le banche centrali stabiliscono la direzione della politica monetaria. Le banche centrali fissano anche i tassi di interesse, che, secondo la teoria economica di Fisher, influenzano i tassi di cambio. Ad esempio, se i tassi di interesse negli Stati Uniti sono in aumento e si trovano a livelli più alti rispetto all'Eurozona, il dollaro USA dovrebbe essere più forte dell'EUR, il che si rifletterà sul tasso di cambio. Ciascun trader dovrebbe tenere a mente che le sessioni di trading influenzano la volatilità delle coppie di valute. I dati più importanti vengono pubblicati durante la sessione americana ed europea, la volatilità durante la sessione asiatica è bassa, analogamente intorno a mezzogiorno ora locale, quando gli investitori sono in pausa pranzo. La volatilità aumenta anche all'inizio della sessione cash statunitense e alla fine della sessione europea. Vendita allo scoperto La vendita allo scoperto consiste nell’assumere posizioni sui prezzi in calo. Con questa posizione puoi guadagnare quando i prezzi degli strumenti scendono. Normalmente, i trader perdono denaro quando i prezzi scendono. Tuttavia, il trading di CFD ti consente di fare trading in tutte le condizioni, anche di fronte a prezzi in calo. Nella strategia di "vendita allo scoperto", il comportamento dei prezzi è il più importante. Le flessioni sono solitamente più dinamiche e durano molto meno del "movimento al rialzo", noto anche come mercato rialzista. Puoi vedere come si sono comportati i prezzi e gli indici delle società statunitensi nel 2008 di fronte al fallimento di Lehman Brothers o nel marzo 2020 durante il crollo della pandemia di Covid. Sul mercato forex puoi vedere cosa è successo con la Lira turca USDTRY, durante l'autunno 2021, a causa delle decisioni delle banche centrali. Puoi anche esaminare la coppia EURUSD e vedere come le diverse politiche delle banche centrali (FED vs EBC) e la geopolitica hanno influenzato i prezzi. È stato grazie alla possibilità di “vendita allo scoperto”, cioè scommettendo sul calo dei prezzi, che Michael Burry, l'attuale proprietario dell'hedge fund Scion, colui che ha criticato il sistema creditizio americano, ha fatto fortuna con il panico di Wall Street del 2008. Questa storia è raccontata nel film "The Big Short". Vendita allo scoperto sulla piattaforma xStation5 Apri una posizione short sulla piattaforma allo stesso modo di una posizione long. Invece di fare clic sul pulsante verde BUY, seleziona il pulsante rosso SELL. Posizione per l'aumento dei prezzi Pulsante verde BUY “posizione lunga” Posizione per prezzi al ribasso pulsante rosso “posizione corta” SELL Ordini difensivi SL e TP Quando si negoziano strumenti CFD, è necessario tenere conto dell’elevata volatilità del prezzo e del risultato della posizione. Analizzando il grafico e la situazione in evoluzione, alcuni trader decidono di utilizzare ordini difensivi automatici in modo da non dover tenere costantemente la situazione sotto controllo. Stop Loss Come suggerisce il nome, un ordine Stop Loss può proteggere dall'aumento delle perdite: la posizione verrà chiusa automaticamente quando il prezzo scende al di sotto del livello specificato. Un altro tipo di ordine stop loss è il trailing stop loss, che tiene traccia del prezzo di uno strumento a una distanza stabilita dall'utente. L'utilizzo di un trailing stop loss può consentire di mantenere una posizione per un periodo di tempo più lungo, massimizzando i profitti e limitando il rischio derivante da un improvviso movimento del prezzo. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Take Profit Un Ordine Take Profit, invece, ti consentirà di chiudere automaticamente una posizione redditizia a un livello di prezzo che ritieni appropriato. Il livello di chiusura può essere basato, ad esempio, sull'analisi tecnica che renderai disponibile su xStation5 o sulla tua analisi della situazione del mercato. Puoi trovare maggiori informazioni sugli ordini difensivi insieme alle istruzioni per impostarli qui e nella piattaforma xStation5, nella scheda “Formazione”, dove trovi i nostri video educativi. Leva finanziaria L'uso della leva finanziaria comporta sia ​​la possibilità di aprire una grande posizione con una piccola quantità di capitale impiegato, sia una maggiore responsabilità e rischio. Quando si negoziano strumenti CFD, l'importo investito per aprire una posizione è chiamato margine. L'importo necessario per aprire una posizione dipende dallo strumento che stai negoziando e dalla leva ad esso assegnata. Vediamo un esempio. Se dovessi aprire una posizione minima di 0,01 lot (1 lotto equivale a 100.000 unità della valuta di base) sulla coppia di valute EURUSD, ti costerebbe circa EUR 33, perché la leva disponibile sulla coppia EURUSD è 1:30, il che significa che per aprire una posizione servirebbe il 3,33% del valore nominale del margine. Quindi apriresti una posizione di EUR 1.000 (0,01 x 100.000) con un margine di EUR 33. È anche importante che tu acquisisca familiarità con i termini Saldo, Patrimonio netto (valore del conto), Margine libero e, soprattutto, Livello di margine. Il saldo del conto cambia solo quando depositi, ritiri, chiudi o apri una posizione. L'equity è l'importo nel tuo bilancio più il risultato corrente sulle tue posizioni aperte. Il margine è la somma dei tuoi margini - l'importo totale prelevato per aprire posizioni in CFD. Il margine libero è l'importo che puoi ancora utilizzare per aprire nuove operazioni. Il livello di margine è un indicatore che conta la % del tuo margine. La formula è Capitale/Margine x 100%. Pertanto, se il tuo capitale è di 3300 EUR e il margine in una posizione CFD è di 33 EUR, il tuo livello di margine sarà del 1000%. Tuttavia, se il valore del tuo conto è di 35 EUR e il margine è di 33 EUR, il tuo livello di margine sarà quasi del 106%. (35 / 33 x 100% = 106) Se su una posizione CFD aperta hai registrato una perdita di 18 EUR, il valore del tuo conto è di soli 17 EUR. In questo caso il tuo livello di margine sarà solo intorno al 51,5%, il che significa che viene attivato un meccanismo di difesa automatico Margin Stop, che chiuderà la tua posizione per fermare ulteriori perdite se il tuo livello di margine scende al di sotto del 50%. La presenza di questo meccanismo è necessaria per legge ed è il risultato delle normative a cui siamo soggetti in quanto regolate da istituzioni finanziarie come l'ESMA e la FCA. Se il livello del margine scende al di sotto dell'80%, ti invieremo un avviso di Margin Call, il che significa che il tuo livello di margine è sceso a livelli pericolosi e potrebbe comportare la chiusura della tua posizione. Se desideri mantenere aperte le tue posizioni CFD mentre il livello di margine sta diminuendo, puoi semplicemente depositare fondi sul tuo conto che farà aumentare l'Equity (valore del conto) e il livello di margine. Le informazioni sul livello attuale di % del livello di margine vengono visualizzate sulla piattaforma, quindi non devi fare calcoli da solo. Puoi leggere di più sul meccanismo di Margin Stop qui. Come iniziare a fare trading su EURUSD? Per iniziare a fare trading su EURUSD su un conto reale, devi completare il processo di registrazione quando risponderai ad alcune domande sulla conoscenza del mercato e soddisferai alcune condizioni del conto. Non dovrebbero volerci più di pochi minuti. Ecco il link e il modulo dove puoi richiedere un conto reale. Un conto reale ti darà l'opportunità di negoziare CFD su dozzine di coppie di valute diverse sia dai mercati esotici principali che da quelli emergenti. Puoi anche aprire un conto DEMO gratuito, valido per 30 giorni, dal livello del quale inizierai a fare trading con denaro virtuale e familiarizzerai con la piattaforma xStation5. Puoi leggere informazioni sulla piattaforma di trading xStation5 qui. Puoi leggere di più sui conti DEMO qui. Da qui potrai procedere al processo di registrazione del conto DEMO La leva disponibile su EURUSD è 1:30. Avrai bisogno solo del 3,33% del valore del contratto per aprire un contratto con un margine per aumentare o diminuire il prezzo della coppia di valute. Un volume di 1 lotto è pari a 100.000 unità della valuta di base. Un mini lotto da 0,1 è pari a 10.000 unità della valuta di base. Un lotto di 0,01 è pari a 1000 unità della valuta di base. Ad esempio, per aprire una posizione di 0,1 lotti su EURUSD ti servirebbero solo 333 EUR con una leva del 3,33% di impegno di margine. Inoltre, la piattaforma di trading xStation5 fornisce strumenti per l'analisi tecnica, grazie ai quali sarai in grado di implementare le tue strategie di trading, accedere all'anteprima del volume reale di EURUSD, nonché un servizio clienti professionale e un'interfaccia grafica amichevole. I conti dei clienti XTB sono protetti dal saldo negativo, grazie al quale, quando fai trading su xStation5 sul mercato Forex, non puoi perdere più di quanto hai deciso di depositare sul tuo conto di trading. Il meccanismo di Margin Stop ti proteggerà parzialmente durante condizioni di mercato estreme e chiuderà la tua posizione quando il tuo livello di margine sarà inferiore al 50%. Grazie a ordini difensivi come Stop Loss, Take Profit You ma per favore ricordati dell'approccio psicologico, è anche importante. Orari di trading E gli orari di trading disponibili? Queste informazioni sono particolarmente importanti per i trader forex (EURUSD). Il mercato è aperto 7 giorni su 7, con due pause il venerdì e la domenica. Il venerdì il trading è chiuso dalle 22:00 CET alle 00:00 CET. La domenica il trading è chiuso dalle 00:00 alle 23:00 CET. Il prezzo spot è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri periodi i prezzi sono costantemente fluttuanti. Naturalmente, il momento migliore per iniziare a fare trading di CFD su criptovalute è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la volatilità del mercato è maggiore. Quando c'è un elevato turnover nel mercato e il volume degli scambi aumenta, aumenta anche la volatilità. Ciò può essere influenzato dalla pubblicazione di notizie importanti su dati economici, decisioni delle banche centrali o di fronte a ragioni geopolitiche.

