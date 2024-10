Tempo di lettura: 9 minute(s)

Il petrolio greggio è riconosciuto come la merce n. 1 al mondo. In questo articolo imparerai come fare trading di petrolio greggio tramite CFD.

Il petrolio greggio è riconosciuto come la merce numero 1 al mondo, principalmente per il fatto che viene usato per produrre combustibili liquidi che vengono utilizzati in vari mezzi di trasporto: acqua, terra e aria. Il petrolio è anche usato nella produzione di altri beni importanti come materiali sintetici, asfalto e altro. Tuttavia, l'uso più importante del petrolio è quello di ottenere energia. Attualmente, rappresenta circa 1/3 della fornitura globale di energia! Non c'è da stupirsi che sia la merce più scambiata al mondo, fornendoti una grande liquidità di mercato e quindi grandi opportunità d'investimento.

Fonte: IEA World Energy Balance Review 2019

Come fare trading sul petrolio greggio con i CFD?

Il modo più semplice per ottenere un'esposizione al petrolio è quello di fare trading di CFD su OIL o OIL.WTI. I contratti per differenze sono strumenti estremamente affascinanti con molte caratteristiche interessanti che influiscono sull'unicità di questo prodotto, come:

I CFD sono prodotti derivati - non possiedi effettivamente il prodotto sottostante, stai semplicemente speculando se il prezzo salirà o scenderà

I CFD sono a leva - il che significa che è possibile effettuare un'operazione senza dover depositare l'intero valore di un bene per effettuare un'operazione. Pertanto, quando si utilizza il meccanismo di leva finanziaria, va ricordato che sia le possibilità di potenziali profitti che la dimensione della possibile perdita sono aumentate.

La possibilità di prendere posizioni lunghe (BUY) o corte (SELL) in combinazione con l'uso del meccanismo di leva finanziaria rende questi tipi di contratti attualmente uno dei tipi di trading più flessibili e popolari sui mercati finanziari

È possibile investire anche in piccole parti del lotto, in modo da poter adattare la dimensione della transazione alle proprie opportunità di investimento.

XTB offre investimenti in CFD per il petrolio greggio Brent (OIL) e CFD per il petrolio greggio WTI (OIL.WTI), vale a dire strumenti il cui prezzo è basato sul prezzo corrente del petrolio greggio Brent e WTI, quotati sul mercato organizzato.

Il modo più semplice per operare sul mercato del petrolio è quello di utilizzare la nostra piattaforma di trading XTB, che è uno strumento di trading completo che ti dà la possibilità di investire in una vasta gamma di strumenti finanziari. Grazie al calcolatore integrato nella finestra degli ordini, è possibile impostare l'ordine di Stop Loss o Take Profit in conformità con le ipotesi derivanti dalla propria strategia di investimento.

Per prima cosa, vediamo come piazzare un ordine di acquisto (BUY), altrimenti noto come una posizione lunga. Supponiamo che, dopo aver analizzato il mercato, crediate che il prezzo del petrolio sia destinato a salire a breve termine. Inizialmente dovreste determinare la dimensione della transazione. Poi dovreste impostare un ordine Stop Loss per limitare le vostre potenziali perdite e un ordine Take Profit che chiuderà l'ordine quando otterrete un profitto. Il modo più semplice per entrare in una nuova transazione è selezionando le posizioni del grafico nel pannello click & trade che si trova sul lato sinistro dello schermo nel modulo Market Watch.

Fonte: xStation5

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

In alternativa, il pannello click & trade si trova anche sopra il grafico, nella parte superiore sinistra della finestra del grafico.

Fonte: xStation5

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Dopo aver specificato i dati di cui sopra, basta cliccare sul pulsante verde Buy.

Al fine di trarre profitto dal calo dei prezzi, è necessario inserire una posizione corta. Il processo di conclusione delle operazioni è simile a quello descritto sopra, tranne che dopo aver impostato tutti i parametri, clicca sul pulsante "Vendi".Qui ti consigliamo vivamente il nostro articolo intitolato "Short Selling - Cos'è short selling"

Fonte: xStation5

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Se il mercato è aperto, l'ordine dovrebbe normalmente essere eseguito. Lo stato della transazione è visibile nella finestra Posizioni aperte sotto il grafico. Quando è il momento di chiudere la tua posizione, puoi cliccare su "chiudi" o invertire la tua transazione iniziale.

Fonte: xStation5

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Quali sono le differenze fondamentali tra il petrolio Brent e il petrolio WTI?

Due sono i benchmark del petrolio di cui si parla più comunemente sul mercato del petrolio: Brent e WTI. Tuttavia, ci sono più tipi di petrolio, a seconda delle sue proprietà o del luogo di estrazione. Anche il prezzo dipende dalle sue proprietà, dal luogo o dal trasporto.

I più importanti benchmark del petrolio. Fonte: Intercontinental Exchange (ICE)

Brent (OIL) - proviene da 15 campi petroliferi situati nel Mare del Nord. Il basso contenuto di zolfo, che è inferiore allo 0,37%, indica che si tratta di olio dolce, e la sua bassa densità permette di definirlo leggero, ideale per la produzione di gasolio e benzina. Si stima che quasi il 70% delle transazioni mondiali di petrolio sono effettuate sul petrolio Brent. I contratti futures sul greggio Brent sono quotati al London Intercontinental Exchange (ICE).

Greggio WTI (OIL.WTI) - West Texas Intermediate, viene estratto negli Stati Uniti, in Texas. A causa del contenuto di zolfo, che è inferiore allo 0,24%, viene chiamato petrolio dolce e leggero perché ha una bassa densità. Il greggio WTI è lo strumento sottostante ai contratti futures del New York Mercantile Exchange (NYMEX). È caratterizzato da un'alta qualità, una delle più alte al mondo.

La differenza di valore tra il greggio Brent e il greggio WTI, cioè il differenziale, suggerisce tecnicamente la superiorità del petrolio WTI a causa dei suoi migliori parametri tecnici. Tuttavia, i prezzi del Brent sono in realtà spesso più alti a causa delle condizioni della domanda e dell'offerta.

Altre opzioni per investire nel petrolio con XTB

Oltre ai CFD, ci sono anche diversi ETF che permettono agli investitori di ottenere un'esposizione al mercato del petrolio. Oltre a questo, gli investitori potrebbero anche cercare un'esposizione indiretta ai prezzi del petrolio. Investire in azioni delle più grandi compagnie petrolifere come Exxon Mobil o Chevron è un altro modo per creare un portafoglio diversificato. Vale la pena sottolineare che una tale soluzione può avere un vantaggio importante rispetto all'investimento diretto in materie prime, in quanto alcune società possono anche pagare dividendi. Abbiamo trattato gli aspetti chiave dell'investimento in dividendi nel nostro articolo intitolato "Investire in azioni con dividendi".

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

I nostri scanner di ETF e di azioni petrolifere possono essere utili quando si cercano opportunità di investimento sul mercato del petrolio. Fonte: xStation5

Cosa cercare quando si investe nel petrolio

I prezzi del petrolio cambiano costantemente a causa delle fluttuazioni della domanda e dell'offerta, sia nelle economie dei singoli paesi che in tutto il mondo. Ci sono diversi fattori che influenzano i prezzi del petrolio, tra cui: disastri naturali, guerra, disordini civili, movimenti di valuta, crescita economica globale, disastri naturali, costi di trasporto e stoccaggio. Anche gli sviluppi dei combustibili alternativi recentemente hanno influenzato il mercato del petrolio.

Perciò è importante tenersi aggiornati con qualsiasi notizia o rilascio di dati che potrebbe muovere il prezzo del petrolio. Gli investitori hanno accesso alle informazioni più cruciali del mercato del petrolio grazie alla nostra sezione "News" del mercato in cui, oltre alla pubblicazione dei dati macroeconomici più importanti, i nostri specialisti di mercato presentano un quadro generale del mercato e indicano potenziali opportunità di investimento. Quando si esamina il mercato, è anche importante avere accesso ai prezzi del petrolio in tempo reale, il che è possibile grazie alla nostra piattaforma xStation5.

Per avere accesso alle ultime informazioni del mercato del petrolio, basta cliccare sulla sezione "News" della piattaforma.

Fonte:xStation5

Cos'altro dovresti tenere a mente?

In XTB, i CFD sul petrolio si basano su contratti futures quotati nelle borse, che scadono ogni mese. XTB offre CFD con una data di scadenza di 365 giorni (non si applica ai CFD basati su azioni e ETF) in modo che i nostri clienti non devono chiudere una posizione basata su una serie di contratti in scadenza ogni mese e aprire un altro. In questo modo, i clienti possono mantenere continuamente, fino a 365 giorni, un CFD basato sul prezzo del petrolio, senza dover aprire nuove posizioni ogni mese, come avviene nel mercato sottostante. Di solito, il passaggio alla serie successiva di contratti avviene qualche giorno prima della data di scadenza dell'attuale serie di contratti futures sul mercato sottostante. La data dell'ultimo rollover e del prossimo rollover può anche essere trovata sulla nostra piattaforma cliccando sull'icona "Instrument information" situata nel "click & trade panel".

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Conclusione

Il petrolio sarà una risorsa energetica strategica ancora per molto tempo. La relazione tra domanda e offerta può avere un enorme impatto sul prezzo. Nel caso del mercato del petrolio, è estremamente importante tenere traccia della pubblicazione di relazioni importanti che possono aumentare la volatilità del mercato. I CFD sul petrolio, che sono disponibili su XTB, forniscono ulteriori opportunità per individuare nuove interessanti opportunità di investimento sia quando il prezzo di questa materia prima aumenta che quando diminuisce. La situazione dei mercati finanziari sarà legata al mercato del petrolio per molto tempo.

Per iniziare a investire nel mercato del petrolio, è sufficiente aprire un conto di investimento. Il processo di apertura di un conto con XTB avviene completamente online e dura alcuni minuti. Al fine di controllare il sistema di transazioni di xStation e testare la propria strategia di investimento, vale la pena aprire un conto demo gratuito con fondi virtuali.

L'accesso al sistema di transazioni è possibile attraverso un browser, la versione desktop e l'applicazione mobile, grazie alla quale è possibile controllare rapidamente e facilmente le transazioni da qualsiasi parte del mondo e da tutti i dispositivi che supportano i sistemi Android e iOS.