Come posso aggiungere ed usare dei nuovi strumenti di analisi tecnica su MT4?

Una volta selezionati i tuoi strumenti supplementari, il prossimo passo è aggiungerli alla piattaforma. (Non sai dove trovare degli strumenti supplementari? Leggi nella nostra sezione come trovarli.) Prima che tu possa iniziare l’uso dei tuoi strumenti aggiuntivi, devi innanzitutto salvarli nella cartella corretta. Questa cartella avrà un nome diverso a seconda di quale conto tu hai scelto, ma supponiamo che tu abbia un conto Standard. La cartella si chiamerà ‘MetaTrader Float’. La cartella successive da aprire è “MQL4”. Quando questa cartella è aperta il salvataggio del nuovo strumento di analisi tecnica dipenderà dal fatto se si tratta di un indicatore, uno script o un expert. Se si tratta di un indicatore, allora va salvato nella cartella Indicators. Se si tratta di uno script, allora va salvato nella cartella “Scripts” e se invece è un expert, va salvato allora nella cartella Experts. Dopo aver salvato lo strumento di analisi tecnica, potrai trovarlo sulla piattaforma aprendo l’etichetta ‘Navigatore’. Quest’etichetta può venir aperta anche schiacciando CTRL+N sulla tastiera o trovando l‘opzione “Navigatore” sotto “Visualizza”, sulla barra degli strumenti. Una volta aperta l’etichetta, lo strumento potrà esser trovato negli script, nei consiglieri esperti o negli indicatori. Infine, hai bisogno di attivare lo strumento sulla piattaforma. Una volta trovato, trascinalo e lascialo sul grafico che vuoi analizzare. Apparirà una nuova finestra su cui puoi aggiustare tutti i parametri, prima di cliccare OK. Il tuo strumento adesso dovrebbe funzionare: se non ne sei sicuro, cerca il nome dello strumento ed una ‘faccina sorridente’ nell’angolo in alto a destra nella finestra del grafico, per confermare che il tuo strumento è abilitato e funzionante. Vi informiamo che la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4) non è più disponibile per i nuovi conti creati (conti di investimento). Tuttavia, è ancora disponibile per gli utenti esistenti che hanno utilizzato la piattaforma MT4 fino ad ora. Vi incoraggiamo a controllare la nostra moderna, estremamente intuitiva e premiata piattaforma di trading - xStation 5!

