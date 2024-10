Come richiedere l’apertura di un Conto di trading

Richiedere un conto di trading con XTB è semplice e senza formalità inutili. Segui il nostro processo in tre fasi descritto in questo articolo.

Richiedere un conto di trading con XTB è semplice e senza formalità inutili: Completa il nostro semplice modulo online e ottieni l'accesso istantaneo alle nostre piattaforme di trading mentre verifichiamo i tuoi dati. Potrebbe esserti richiesto di caricare documenti aggiuntivi per verificare la tua identità (prova di identità, estratto conto bancario, ecc.) tramite il tuo ufficio clienti XTB. Una volta che la tua richiesta è stata approvata, puoi depositare fondi attraverso il nostro processo online sicuro e iniziare a fare trading! In cosa consiste il modulo di richiesta di apertura conto? La compilazione del modulo è molto rapida. Tale modulo contiene domande che tutti i broker regolamentati devono porre per legge, al fine di verificare l’identità del soggetto, la sua conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, la sua propensione al rischio e l’origine dei fondi potenzialmente investiti. Le informazioni che ti chiederemo si suddividono in 3 categorie: dati personali,

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari,

propensione al rischio. È importante che tu legga attentamente e dia risposte ragionate, in quanto le tue risposte determinano un responso positivo o negativo della tua richiesta. Misure di sicurezza che adottiamo Tutti i dati vengono trasmessi tramite una connessione SSL sicura. Protezione dei tuoi fondi Tutto il denaro dei clienti al dettaglio è detenuto in conti bancari separati dei clienti in linea con i nostri obblighi normativi.

I tuoi fondi sono detenuti in conti separati separati dai nostri conti e sono protetti dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS), nell'improbabile eventualità della nostra insolvenza.

Fino a 3000 euro il 100% dei tuoi fondi è protetto, al di sopra di questa cifra fino a 22.000 euro il 90% dei tuoi fondi è protetto. Perché scegliere XTB? È uno dei più importanti broker europei.

Accesso completo a una piattaforma pluripremiata, xStation, premiata come “Best Mobile App for Investing” ai Rankia Italia Awards 2021 e “Best Platform for Smart Usability” ad ITForum 2022, con un'esecuzione commerciale superiore.

Accesso a oltre 5400 strumenti.

Formazione completa gratuita tramite la nostra Online Trading Academy, ebook e webinar gratuiti.

Strumenti avanzati di analisi tecnica con commento di mercato integrato gratuito. Siamo qui per aiutarti In caso di domande sulla configurazione di un account, contattare il nostro team di assistenza clienti dedicato: E-mail: sales.it@xtb.com

Telefono: (+39)0683464895

