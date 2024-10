Ritracciamenti di Fibonacci

Tempo di lettura: 3 minute(s)

Questo articolo spiega brevemente cosa c'è di così significativo in queste percentuali, perché la sequenza di Fibonacci può essere uno strumento utile nel trading e come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci.

I ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento che consente ai trader di confrontare i movimenti del mercato da una prospettiva percentuale.

La loro popolarità è assai cresciuta negli ultimi anni.

Alcuni dei migliori trader che usano i ritracciamenti di Fibonacci sono Robert Miner, Bryce Gilmore e Scott Carney. Cos'è un Ritracciamento di Fibonacci? Un ritracciamento di Fibonacci si riferisce ad aree di supporto e resistenza. I livelli di ritracciamento di Fibonacci utilizzano linee orizzontali per indicare dove sono possibili livelli di supporto e resistenza. Questi livelli sono associati a una percentuale e queste percentuali, o livelli, sono i seguenti: 76,4%, 61,8%, 38,2% e 23,6% Questo articolo spiega brevemente cosa c'è di così significativo in queste percentuali, perché la sequenza di Fibonacci può essere uno strumento utile nel trading e come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci. Origine dei livelli di Fibonacci I livelli di Fibonacci derivano da una sequenza numerica introdotta per la prima volta da un matematico italiano, Leonardo da Pisa (1180-1250), che in seguito divenne noto come Fibonacci. La sequenza inizia così: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Ogni nuovo numero è la somma dei due numeri precedenti e, man mano che la sequenza procede, ogni numero è circa il 61,8% del numero successivo, il 38,2% del numero successivo e il 23,6% del numero successivo. Se sottrai 23,6 da 100, il risultato è 76,4. Questi sono anche i nostri livelli di ritracciamento di Fibonacci: 76,4, 61,8, 38,2 e 23,6. Sebbene non sia ufficialmente un rapporto di Fibonacci, 50 a volte viene utilizzato anche nel trading. La cosa più interessante di questa sequenza è che spesso si presenta anche in forme naturali, come conchiglie, fiori e persino costellazioni. La sequenza di Fibonacci è anche fortemente correlata al rapporto aureo. Alcuni studiosi sono giunti a credere che questi rapporti prevedano persino il comportamento umano, pensando che le persone inizino a sentirsi a disagio con le tendenze che fanno sì che i cambiamenti avvengano troppo rapidamente e adattano il proprio comportamento per rallentare la tendenza. Alcuni dei livelli di supporto e resistenza sono: 38.2% - 41.4%

50%

61.8% - 70.7% Fonte: xStation 5 Tieni presente che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e come tali non sono un indicatore affidabile della performance futura. Nell’esempio mostrato sopra il mercato ha iniziato una dinamica diminuzione dopo di che ha guadagnato, fermandosi due volte ad un livello del 50% della diminuzione e riattestandosi ad un livello del 38.2%. Questo è un grande esempio in cui il mercato non è stato in grado di rompere il livello della resistenza per tre volte. Fonte: xStation 5 Tieni presente che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e come tali non sono un indicatore affidabile della performance futura. In questo esempio il mercato ha anche cominciato con una diminuzione ma poi l’incremento è stato più forte in confronto con l’esempio precedente. In questa situazione il mercato ha trovato la resistenza ad un livello del 61.8% del movimento di decrescita. Fonte: xStation 5 Tieni presente che i dati presentati si riferiscono ai dati sulla performance passata e come tali non sono un indicatore affidabile della performance futura. A differenza dei due esempi precedenti qui il mercato è prima cresciuto, dopo di che ha iniziato a formarsi un movimento correttivo. Prima di continuare il proprio movimento nella direzione del trend principale, il mercato ha trovato il supporto prima al ritracciamento del 38.2% e poi al ritracciamento del 41.4%. Ci sono molti metodi e strategie basati sul ritracciamento di Fibonacci e se sei interessato a saperne di più, ti raccomandiamo di iscriverti ai nostri webinar gratuiti.

