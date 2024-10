Tempo di lettura: 6 minute(s)

In questo articolo imparerai il concetto di pattern di prezzo armonico, quali sono i più popolari e perché i livelli di Fibonacci sono cruciali in essi.

Pattern di prezzo, schema a candele, oscillatori e indicatori tecnici: l'analisi tecnica offre numerosi strumenti che potrebbero aiutarti ad analizzare il mercato. Tuttavia, molti di questi sono piuttosto reattivi, non proattivi. Ciò significa che segnaleranno se la tendenza è verso l'alto o verso il basso o se si è verificata un breakdown o una breakup. Ma la maggior parte dei trader vuole sapere cosa potrebbe accadere, non cosa è successo. I modelli di prezzo armonici potrebbero essere la risposta, anche se dovrete prepararvi per alcuni calcoli matematici che sono essenziali in tale analisi.

Quali sono i modelli di prezzo armonici?

Il trading armonico combina modelli e matematica in un metodo di trading preciso e basato sulla premessa che i pattern si ripetono. I modelli di questi grafici sono considerati armonici perché queste strutture hanno una relazione integrale con la serie di numeri di Fibonacci. Ricordiamo alcuni dei rapporti più importanti: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 e 3,618. I modelli armonici identificati si riferiscono ai livelli cruciali di Fibonacci. Come forse già saprai, i numeri di Fibonacci possono essere visti intorno a noi nel mondo naturale, e questi rapporti armonici sono presenti anche nei mercati finanziari. Trovando modelli di lunghezze e grandezze diverse, il trader può quindi applicare i rapporti di Fibonacci ai modelli e cercare di prevedere i movimenti futuri.

Il trading armonico include l'identificazione e l'analisi di una manciata di figure del grafico. Nella maggior parte dei casi questi schemi consistono in quattro movimenti di prezzo, tutti conformi a specifici livelli di Fibonacci. Questo è il motivo per cui dovresti conoscere l'idea dei livelli di Fibonacci prima ancora di provare ad analizzare il mercato usando gli schemi armonici. Tuttavia, è necessario ricordare una regola fondamentale - a volte un modello potrebbe sembrare armonico, ma deve essere confermato dai numeri di Fibonacci. Se i livelli non sono allineati nel modello, non è affidabile in termini del concetto dei modelli di prezzo armonici.

Modelli armonici più popolari

I pattern armonici possono misurare la durata dei movimenti attuali, ma possono anche essere utilizzati per isolare i punti di inversione. I tre modelli armonici più popolari sono: Gartley, Bat e Butterfly. Diamogli un'occhiata.

Gartley

Gartley, come dice il nome, è stato introdotto da H.M. Gartley. Un fatto interessante è che il modello è anche noto come "Gartley 222". Perché? Perché l'idea è stata presentata in un libro che ha esattamente 222 pagine. Non ti aspettavi una simile spiegazione, vero? Ma torniamo al concetto di questo modello. In effetti, Gartley è la "madre" di tutti i modelli di prezzo armonici, il che significa che tutti gli altri modelli sono una modifica di Gartley. Per quanto riguarda la costruzione di quest'ultimo, si compone di 5 misure:

XA: questo potrebbe essere qualsiasi spostamento sul grafico e non ci sono requisiti specifici per questa movimento per essere un inizio di Gartley

AB: Questo è opposto al movimento XA e dovrebbe essere circa il 61,8% del movimento XA.

BC: Questo movimento di prezzo dovrebbe essere opposto al movimento AB e dovrebbe essere del 38.2% o 88.6% del movimento AB.

CD: L'ultimo movimento di prezzo è opposto a BC e dovrebbe essere 127.2% (estensione) del movimento CD se BC è il 38.2% di BC. Se BC è 88,6% di BC, allora CD dovrebbe essere 161,8% (estensione) di BC.

AD: Il movimento complessivo dei prezzi tra A e D dovrebbe essere pari al 78,6% di XA

Come puoi vedere, Garley potrebbe segnalare un movimento verso l'alto o verso il basso. Il modello rialzista è spesso visto all'inizio di una trend e di solito segnala la fine di una correzione.

Bat

Come è stato detto, il Bat è una modifica di Gartley. È simile a quest'ultimo in apparenza, ma non in misura. Il nome di questo modello deriva dalla sua somiglianza con l'animale popolare (pipistrello). Il pattern è un po' più simmetrico di Gartley e la sua parte cruciale è il livello di Fibonacci dell'88.6%.

XA: Questo potrebbe essere qualsiasi moviemento sul grafico e non ci sono requisiti specifici per questo movimento per essere un inizio del pattern Bat

AB: Questo movimento è opposto al movimento XA e dovrebbe essere circa il 38.2% o il 50.0% di XA.

BC: Questo movimento dovrebbe essere opposta al movimento AB e dovrebbe essere del 38.2% o 88.6% del movimento AB.

CD: l'ultimo movimento di prezzo è opposto a BC e dovrebbe essere 161.8% (estensione) del movimento BC se BC è 38.2% di BC. Se BC è 88,6% di BC, quindi CD dovrebbe 261,8% (estensione) di BC.

AD: Il movimento complessivo dei prezzi tra A e D dovrebbe essere pari all'88,6 %% di XA

Ci sono due tipi di pattern Bat: rialzista e ribassista. Come puoi anche vedere, il modello è simile a Gartley, solo con diversi livelli di ritracciamento. Entrambi sono considerati anche schemi interni, poiché l'ultima onda (CD) si trova all'interno del movimento iniziale (XA).

Butterfly

Butterfly è un'altra modifica di Gartley, ma a differenza di Bat, non è un modello interno. L'intera idea di Butterfly è simile a quelle precedenti in quanto comprende anche quattro movimenti di prezzo. I livelli di ritracciamento, tuttavia, sono leggermente diversi, con l'ultima onda che termina al di fuori dell'onda iniziale.

XA: Questo potrebbe essere qualsiasi movimento sul grafico e non ci sono requisiti specifici per questo movimento per essere un inizio del modello di Butterfly

AB: Questo movimento è opposto al movimento XA e dovrebbe essere circa il 78,6% di XA.

BC: Questo movimento dovrebbe essere opposto al movimento AB e dovrebbe essere del 38.2% o 88.6% del movimento AB.

CD: L'ultimo movimento di prezzo è opposto a BC e dovrebbe essere 161.80% (estensione) del movimento BC se BC è 38.2% di BC. Se BC è 88.6% di AB, allora CD dovrebbe 261.80% (estensione) di BC.

AD: Il movimento complessivo dei prezzi tra A e D dovrebbe essere pari al 127% o al 161.80% di XA

Come puoi vedere, il punto D si trova sopra o sotto il punto iniziale, che distingue Butterfly da Bat e Gartley. In questo modo, il Butterfly è considerata una formazione esterna. Ma non è l'unica differenza. A differenza del Gartley, Butterfly si concentra sulla ricerca di inversioni a nuovi minimi o nuovi massimi.

Pazienza, pratica e ancora pazienza

Il trading armonico è un modo per fare trading avanzato, preciso e matematico, ma richiede pazienza, pratica e molto studio per padroneggiare i modelli. Tuttavia, ricorda che i movimenti che non si allineano con le misure corrette non possono essere visti come il modello di prezzo armonico. Ma se questo potrebbe essere riconosciuto, alcune regole importanti dovrebbero essere seguite. Fermare le perdite dovrebbe essere posto appena oltre il punto D dopo che il prezzo conferma il modello e una mossa si inverte. In secondo luogo, ci sono anche quattro potenziali bersagli del seguente movimento - punto A, B, C e l'estensione del 161.8% dell'onda CD. Come potete vedere, il trading armonico consiste in un sacco di regole da seguire, quindi è un metodo solo per i trader disciplinati e coerenti.