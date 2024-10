Indicatori e oscillatori tecnici avanzati

Tempo di lettura: 7 minute(s)

In questo articolo imparerai come utilizzare indicatori tecnici avanzati e oscillatori per aiutarti a prevedere i prezzi.

Gli indicatori e gli oscillatori sono strumenti che aiutano a identificare la tendenza e il sentimento prevalenti, e sono anche usati per determinare i punti di svolta così come i punti di ingresso e di uscita. Gli oscillatori più popolari e anche i più semplici sono RSI e MACD, ma in questo articolo ci concentreremo su modi più avanzati per analizzare la tendenza o per cercare i punti di svolta. Certo, il fatto che un oscillatore sia più complicato dell'altro non significa che sia anche più efficiente, ma come trader dovresti avere un ampio spettro di strumenti che potrebbero aiutarti ad analizzare il mercato. Pronto? Cominciamo!

Indicatori e oscillatori guida e di divergenza

Questi strumenti possono essere classificati in due grandi gruppi indicatori/oscillatori di guida (leading) e indicatori/oscillatori ritardati (lagging). Come suggerisce il loro nome, gli strumenti di guida (leading) sono progettati per guidare i movimenti dei prezzi. D'altra parte, gli strumenti ritardati seguono le variazioni dei prezzi e sono comunemente indicati come indicatori di trend-following. Non portano quasi mai al prezzo di un asset. Ecco gli esempi più popolari di entrambi i gruppi:

Indicatori e oscillatori di guida:

Momentum

Stochastic Oscillator

Williams %R

Indicatori e oscillatori ritardati:

MACD

SMA/EMA

Il nostro precedente articolo introduttivo sugli oscillatori e gli indicatori si focalizza sulla seconda categoria di questi strumenti, pertanto in questo articolo ci concentreremo sulla prima tipologia.

Momentum

L'indicatore Momentum confronta dove si trova il prezzo attuale con quello in cui era in passato. Quanto lontano andrà indietro il confronto dipende solo dall'analisi tecnica del trader. Il calcolo del Momentum è abbastanza semplice (n è il numero di periodi selezionati dal trader):

Prezzo attuale - prezzo n periodi fa

Ne consegue che se il prezzo attuale è maggiore rispetto al passato, l'indicatore Momentum è positivo. D'altra parte, quando il prezzo corrente è inferiore al prezzo passato, l'indicatore Momentum è negativo. L'indicatore Momentum è classificato come "oscillatore", perché la curva risultante dopo le trasformazioni ruota attorno al valore di 100 contrassegnato come centro, questa linea può (ma non deve) essere tracciata sul grafico dell'indicatore.

Fonte: xStation 5

Quando l'indicatore del Momentum supera la linea dello zero (100), significa che dovresti acquistare l’asset. L'attraversamento della linea zero (100) implica che il prezzo della coppia di azioni, indici o valute si sta invertendo, sia per aver toccato il fondo che per aver superato i picchi recenti; questo è generalmente visto come un segnale rialzista. E cosa succede quando l'indicatore della quantità di moto incrocia sotto la linea dello zero (100)? Un cross della linea zero (100) dall'alto potrebbe generalmente significare due cose: CFD, coppia di valute, o il prezzo del titolo è scaduto e sta invertendo o il prezzo è sceso al di sotto dei minimi recenti, in entrambi i casi, questi eventi sono spesso interpretati da i trader come segnali al ribasso.

Oscillatore Stocastico

L'oscillatore stocastico è un indicatore tecnico che si muove avanti e indietro tra 0 e 100, fornendo un indicatore di quantità di moto. L'indicatore mostra come il prezzo corrente si confronta con il prezzo più alto e più basso durante il periodo di riferimento. In genere il look back è di 14 periodi; su un grafico settimanale di 14 settimane, su un grafico orario 14 ore.

Quando l'indicatore è vicino allo zero, mostra che il prezzo è tradato vicino o sotto il minimo più basso durante il periodo di osservazione. Se l'indicatore è vicino a 100, il prezzo è tradato vicino o sopra il massimo più alto durante il periodo di riferimento. Sopra i 50 e il prezzo è tradato nella parte superiore dell'intervallo di 14 periodi; inferiore a 50 e il prezzo è tradato nella parte inferiore dell'intervallo di 14 periodi. Il calcolo dell'oscillatore stocastico è piuttosto complicato, ma a causa del fatto che è incorporato nella maggior parte delle piattaforme passeremo a come usarlo nella pratica.

Uno strumento è ipercomprato quando lo stocastico è superiore a 80 e lo strumento è ipervenduto se l'indicatore è inferiore a 20.

Fonte: xStation 5

I termini sono fuorvianti però: ipercomprato non significa necessariamente che il prezzo scenderà immediatamente, e ipervenduto non significa che il prezzo si riprenderà immediatamente. Ipercomprato e ipervenduto significano semplicemente che il prezzo è tradato vicino al massimo o al minimo dell'intervallo di 14 giorni, rispettivamente. Queste condizioni possono durare a lungo. I trader usano però i livelli di ipercomprato e ipervenduto per monitorare le inversioni. Se l'indicatore è ipercomprato e scende sotto il 50, indica che il prezzo si sta abbassando. Se il prezzo è stato ipervenduto e il rally superiore a 50 indica che il prezzo si sta spostando più in alto.

L'intera idea di trading con l'uso dell'oscillatore stocastico assomiglia a questo: quando il prezzo si sta abbassando, vai in short quando l'indicatore è ipercomprato e poi scende sotto 50. Quando si muove più in alto, vai long quando il prezzo è ipervenduto. Il livello 50 è comunemente usato e visto come la linea neutra, ecco perché appare nel nostro esempio.

C'è anche un altro modo di come l'oscillatore stocastico potrebbe generare segnali di trading. Come puoi vedere, l'oscillatore è costituito da due linee:% K e% D. Il primo è noto come la linea più veloce in quanto si accorge più rapidamente alle variazioni dei prezzi. Il segnale si verifica quando la linea% K incrocia% D. Il segnale di acquisto è visto quando% K incrocia% D dal lato negativo nella zona di ipervenduto e dopo che entrambe le linee salgono sopra il livello di 20.

Fonte: xStation 5

D'altra parte, il segnale di vendita appare quando la linea più veloce attraversa quella più lenta dal rialzo nella zona di ipercomprato e quando entrambi scendono sotto il livello di 80.

Fonte: xStation 5

Un oscillatore stocastico è uno strumento utile che ti aiuta a identificare i cambiamenti di tendenza. Ti aiuta anche a trovare livelli di ipercomprato o ipervenduto, nonché potenziali minimi e massimi. Esistono anche altri modi per utilizzare l'oscillatore stocastico, è grazie alla sua complessità che è diventato uno degli indicatori più popolari tra gli analisti tecnici.

Williams %R

Il Williams% R è un indicatore che si sposta tra 0 e -100, fornendo informazioni sulla debolezza o forza di un asset. Viene utilizzato in varie capacità, tra cui livelli di ipercomprato / ipervenduto, conferme del momento e segnali di trading.

Il %R è molto simile all'oscillatore stocastico. L'unica differenza tra i due indicatori è il modo in cui vengono ridimensionati. Il% R fluttua tra 0 e -100, mentre lo stocastico si sposta tra 0 e 100. Lo stocastico ha anche una media mobile applicata (%D e %K linee) su di esso in modo che possa essere utilizzata per i segnali di crossover. Williams %R ha solo una linea per impostazione predefinita, sebbene possa essere applicata una media mobile per fornire tutte le funzionalità dello stocastico.

Fonte: xStation 5

L'uso più comune per Williams% R è per letture ipercomprate e ipervendute e conferme e fallimenti del momento. Una sicurezza è ipercomprata quando l'indicatore è superiore a -20 e la sicurezza è ipervenduta se l'indicatore è inferiore a -80. L'intero concetto di trading basato su %R è lo stesso dell'oscillatore stocastico. Vendi quando l'indicatore si trova nel territorio ipercomprato e inizia a scendere. Acquista quando viene raggiunto il territorio oversold e l'indicatore inizia a salire.

Molteplici indicatori - molteplici possibilità

Oggigiorno esistono centinaia di indicatori a disposizione, e ongi settimana ne vengono creati di nuovi. Come sempre nell'analisi tecnica, imparare a leggere gli indicatori è più un'arte che una scienza. Lo stesso indicatore può presentare modelli comportamentali diversi se applicato a diversi tipi di risorse. Gli indicatori che funzionano bene per EURUSD potrebbero non funzionare allo stesso modo per il DAX. Attraverso uno studio e un'analisi attenti, le competenze con i vari indicatori si svilupperanno nel tempo. Man mano che questa esperienza si sviluppa, alcune sfumature, così come le configurazioni preferite, diventeranno chiare.