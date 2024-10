Tempo di lettura: 5 minute(s)

Gli ordini Stop Loss e Take Profit sono strumenti automatici disponibili su xStation che ti consentono di chiudere le operazioni quando i prezzi raggiungono i livelli da te preimpostati. Questi strumenti aiutano a gestire il rischio e a garantire profitti senza dover monitorare costantemente il mercato. Scopri come utilizzare al meglio gli ordini Stop Loss e Take Profit leggendo il nostro articolo

Gli ordini Stop Loss e Take Profit sono funzioni automatiche disponibili sulla maggior parte delle piattaforme di trading, progettate per aiutarti a gestire meglio le tue operazioni. Questi ordini ti permettono di proteggere i tuoi profitti e limitare le perdite impostando livelli specifici ai quali le tue operazioni verranno chiuse automaticamente.

In pratica, gli ordini Stop Loss ti aiutano a limitare le perdite nel caso in cui il mercato si muova contro di te, mentre gli ordini Take Profit ti consentono di bloccare i guadagni quando il prezzo raggiunge un determinato livello. Questi strumenti sono fondamentali per una gestione efficace del rischio e per mantenere le emozioni sotto controllo, poiché evitano la necessità di monitorare continuamente il mercato.

Un ulteriore supporto nella scelta dei livelli giusti per Stop Loss e Take Profit è fornito dal calcolatore di trading di XTB, integrato nella piattaforma xStation. Questo strumento ti aiuta a definire i livelli più adatti al tuo stile di trading e alla tua strategia di gestione del rischio, rendendo il processo decisamente più semplice e mirato.

Gestire il rischio è fondamentale per avere successo sui mercati finanziari. Per questo motivo, è essenziale comprendere appieno i concetti di Stop Loss e Take Profit, poiché sono strumenti cruciali per proteggere le tue operazioni e mantenere il controllo sulle tue strategie di trading.

Stop Loss (SL)

I trader esperti sanno che una gestione prudente del rischio è cruciale per ottenere successo sui mercati finanziari nel lungo termine. Tra i vari strumenti a disposizione, lo Stop Loss è uno dei più utilizzati per gestire il rischio in modo continuo. Questo tipo di ordine è progettato per chiudere automaticamente una posizione quando il prezzo raggiunge un livello predeterminato, generalmente per limitare una perdita. Il termine "Stop Loss" deriva proprio dalla sua funzione di arrestare le perdite, proteggendo così il tuo capitale dalle oscillazioni avverse del mercato.

Come funziona in pratica un ordine di Stop Loss?

Su xStation, hai diverse opzioni per impostare gli ordini Stop Loss e Take Profit, ma il metodo più dettagliato può essere utilizzato direttamente nella finestra dell'ordine, grazie al calcolatore integrato. Per comprendere come funziona questo strumento nella pratica, facciamo un esempio.

Fonte: xStation 5

Dopo aver selezionato il mercato, il volume e la direzione della tua operazione, puoi impostare gli ordini Stop Loss e Take Profit utilizzando diverse modalità, tra cui:

Un livello di prezzo specifico, ad esempio 1,1320.

Il numero di pip di distanza, ad esempio 80 pip.

Un valore monetario per profitto o perdita, ad esempio £550.

Una percentuale di rischio o rendimento rispetto al capitale del tuo conto, ad esempio il 15%.

Per fare un esempio pratico, supponiamo di aver impostato uno Stop Loss di 20 pip su una posizione di acquisto di 1 lotto sul mercato EUR/USD. In questo caso, lo Stop Loss sarebbe fissato a 1,11473. Se il prezzo scende fino a questo livello, l'ordine Stop Loss si attiverà automaticamente, chiudendo la posizione con una perdita di £151,16, che corrisponde allo 0,15% dell'intero capitale investito.

Take Profit (TP)

Il Take Profit è uno strumento che consente ai trader di chiudere automaticamente una posizione quando i prezzi raggiungono un livello predeterminato, stabilito in anticipo. Questo ordine è spesso utilizzato insieme agli Stop Loss per ottimizzare la gestione del rischio: mentre lo Stop Loss limita le perdite se il mercato si muove contro la posizione, il Take Profit garantisce che i guadagni siano bloccati quando i prezzi sono favorevoli.

Il Take Profit può essere impostato in termini di pip o come percentuale rispetto al prezzo di entrata. Tuttavia, se da un lato il Take Profit aiuta a proteggere i guadagni e a evitare future perdite, dall’altro presenta un potenziale costo opportunità. Infatti, i prezzi potrebbero superare il livello di Take Profit impostato, e una volta chiusa la posizione, il trader potrebbe perdere l'opportunità di realizzare ulteriori guadagni.

Molti trader scelgono i livelli di Take Profit in base ai livelli di supporto e resistenza, dove il prezzo tende a rimbalzare e invertire la sua direzione. Questi livelli sono spesso utilizzati come target poiché rappresentano punti in cui il prezzo ha mostrato precedenti inversioni. Inoltre, i trader confermano questi livelli con strumenti e indicatori aggiuntivi, come i livelli di Fibonacci, per rafforzare la loro decisione di posizionamento del Take Profit.

Conclusione

In conclusione, gli ordini Stop Loss e Take Profit sono strumenti fondamentali per gestire il rischio e cercare di garantire i profitti. Gli Stop Loss sono particolarmente utili per limitare le perdite e mantenere il rischio entro limiti accettabili, ma è importante ricordare che non offrono una protezione totale.

Anche se gli Stop Loss sono gratuiti e aiutano a proteggere il tuo conto da movimenti di mercato sfavorevoli, non possono garantire l'esecuzione precisa al livello desiderato in tutte le circostanze. In caso di alta volatilità del mercato, è possibile che il prezzo superi rapidamente il livello di Stop Loss, portando alla chiusura della posizione a un livello peggiore di quello impostato. Questo fenomeno è conosciuto come slittamento del prezzo (price slippage).

SL e TP su xStation

